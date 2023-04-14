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Беларусь
Минская область
Смолевичский район
Купить недвижимость в Смолевичский район, Беларусь
Озерицко-Слободской сельский Совет
82
Заболотский сельский Совет
64
Смолевичи
53
Усяжский сельский Совет
31
Жодинский сельский Совет
30
Драчковский сельский Совет
27
Плисский сельский Совет
20
Курганский сельский Совет
13
Пекалинский сельский Совет
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337 объектов найдено
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Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 9,993
Отличное предложение как для загородного дома, так и для постоянного проживания в с/т «…
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
22 м²
€ 10,457
Продается дача в СТ " Химик " 28 км от МКАД в Московском направлении. На дачном уч…
Дом
Драчково, Беларусь
117 м²
€ 81,838
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение в аг. Драчково - 29км от МКА…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
256 м²
€ 227,327
Продается коттедж в д. Сосновая. Смолевичский р-н, 15 км от МКАД, Московское направление. В …
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
230 м²
€ 80,019
Неоконченное строение построенное по индивидуальному проекту в с/т "Стрелец-2014" …
Квартира 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
87 м²
2/3 Этаж
€ 45,374
Просторная 4-к квартира в аг. Слобода Адрес: аг. Слобода, ул. Машерова, д. 19 - …
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
1/2 Этаж
€ 34,463
Просторная квартира с отличной планировкой и большой кухней Адрес: д. Заречье, ул. Центральн…
Коттедж
Плисский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 80,928
Продается красивый, новый коттедж в х. Черница(33,5 км от Минска , 1 км от Смолевич). …
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
167 м²
€ 59,014
Отличный дом в 25 минутах езды от Минска, где Вы сможете отдохнуть от города душой и телом! …
Дом
Курганье, Беларусь
130 м²
€ 8,093
Продается недостроенный дом в д. Курганье! Адрс: д. Курганье, ул. Новая ⭕️ О Вашем будущем у…
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 13,549
Продается дача с большим участком! Адрес: СТ Надежда Арди. ❤️Комфортная дача с участко…
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
1/1 Этаж
€ 29,007
Отличное место для Вашего дома! Тишина и покой и чистый воздух вокру. Адрес: Смолевичи, ул. …
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 90,021
Продается новый большой уютный одноэтажный каркасный дом в стиле модерн в Минской области! &…
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат
64 м²
4/5 Этаж
€ 41,373
Супер предложение!!! Новый перспективный район в городе-спутнике! Дом, в котором нет социаль…
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
15 м²
€ 14,549
Продается дача в СТ "Огонек" Смолевичского района. От МКАД до товарищества 25 км п…
Дом
Смолевичи, Беларусь
49 м²
€ 22,733
Продается бревенчатый дом на земельном участке в 23сотки, 15 соток оформлены в частную…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 29,098
Новый дом на просторном участке в д. Синие Горы Адрес: д. Синие Горы, ул. Цветочная. ⭕️ О Ва…
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
€ 15,458
Продается дача с участком в частной собственности недалеко от Минска. Дом построен из кирпич…
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 14,549
Продаётся дача с участком в с/т« Мичуринец и К» в 2-х км. от г. Жодино. - …
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
6/9 Этаж
€ 39,009
Только для Вас!Прекрасное предложение! Современная просторная, светлая и очень уютная 2- ком…
Квартира 2 комнаты
Станок-Водица, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
1/1 Этаж
€ 9,002
Продаётся двухкомнатная квартира в прекрасном месте! Адрес: д. Станок-Водица, пер. Заводской…
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 36,363
Продаётся дом (незавершённое строение), 50 км от г. Минск, СТ "Раница", Моско…
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
26 м²
€ 10,184
Продается дача в 24-х км от Минска! Адрес: СТ Отдых ❤️Комфортная дача из бруса с комму…
Квартира 3 комнаты
Кленник, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
1/2 Этаж
€ 15,004
Трехкомнатная квартира в агрогородке Кленник Адрес: аг. Кленник, ул. Торговая ❤…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
283 м²
€ 209,140
Уютный дом-сруб из натурального калиброванного кругляка ручной рубки - это идеальный выбор д…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
261 м²
€ 231,873
Стильный коттедж на участке 21 сотка с баней в д.Дуброва Адрес: д. Дуброва, пер. Веселый ❤️С…
Дом
Слобода, Беларусь
104 м²
€ 118,210
Продается современный дом 2023 года постройки, в аг. «Слобода», Смолевичский рай…
Квартира 1 комната
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
5/5 Этаж
€ 41,828
Продаётся светлая и уютная 1-комнатная квартира c евроремонтом в аг. Слобода, …
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 13,549
Уютный дачный дом в Смолевичском районе! Адрес: СТ "Информатика-89" ⭕️ О Вашем буд…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 16,368
Продается дача 48 км от МКАД; в СТ « Энергостроитель» с 2 участками S= 12.84 (6+…
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Параметры недвижимости в Смолевичский район, Беларусь
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