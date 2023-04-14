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Купить недвижимость в Смолевичский район, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
82
Заболотский сельский Совет
64
Смолевичи
53
Усяжский сельский Совет
31
Жодинский сельский Совет
30
Драчковский сельский Совет
27
Плисский сельский Совет
20
Курганский сельский Совет
13
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337 объектов найдено
Домв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 9,993
Отличное предложение как для загородного дома, так и для постоянного проживания в с/т «…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
22 м²
€ 10,457
Продается дача в СТ " Химик " 28 км от МКАД в Московском направлении. На дачном уч…
Домв Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
117 м²
€ 81,838
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение в аг. Драчково - 29км от МКА…
Домв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
256 м²
€ 227,327
Продается коттедж в д. Сосновая. Смолевичский р-н, 15 км от МКАД, Московское направление. В …
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
230 м²
€ 80,019
Неоконченное строение построенное по индивидуальному проекту в с/т "Стрелец-2014" …
Квартира 4 комнатыв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 87 м² 2/3 Этаж
€ 45,374
Просторная 4-к квартира в аг. Слобода Адрес: аг. Слобода, ул. Машерова, д. 19  -  …
Квартира 3 комнатыв Заречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 34,463
Просторная квартира с отличной планировкой и большой кухней Адрес: д. Заречье, ул. Центральн…
Коттеджв Плисский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Плисский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 80,928
Продается  красивый, новый коттедж в х. Черница(33,5 км от Минска , 1 км от Смолевич). …
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
167 м²
€ 59,014
Отличный дом в 25 минутах езды от Минска, где Вы сможете отдохнуть от города душой и телом! …
Домв Курганье, Беларусь
Дом
Курганье, Беларусь
130 м²
€ 8,093
Продается недостроенный дом в д. Курганье! Адрс: д. Курганье, ул. Новая ⭕️ О Вашем будущем у…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 13,549
Продается дача с большим участком! Адрес: СТ Надежда Арди.  ❤️Комфортная дача с участко…
Квартира 2 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 1/1 Этаж
€ 29,007
Отличное место для Вашего дома! Тишина и покой и чистый воздух вокру. Адрес: Смолевичи, ул. …
Домв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 90,021
Продается новый большой уютный одноэтажный каркасный дом в стиле модерн в Минской области! &…
Квартира 2 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 41,373
Супер предложение!!! Новый перспективный район в городе-спутнике! Дом, в котором нет социаль…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
15 м²
€ 14,549
Продается дача в СТ "Огонек" Смолевичского района. От МКАД до товарищества 25 км п…
Домв Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
49 м²
€ 22,733
Продается бревенчатый дом на земельном  участке в 23сотки, 15 соток оформлены в частную…
Домв Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 29,098
Новый дом на просторном участке в д. Синие Горы Адрес: д. Синие Горы, ул. Цветочная. ⭕️ О Ва…
Домв Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
€ 15,458
Продается дача с участком в частной собственности недалеко от Минска. Дом построен из кирпич…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 14,549
Продаётся дача с участком в с/т« Мичуринец и К» в 2-х км. от г. Жодино.  - …
Квартира 2 комнатыв Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 6/9 Этаж
€ 39,009
Только для Вас!Прекрасное предложение! Современная просторная, светлая и очень уютная 2- ком…
Квартира 2 комнатыв Станок-Водица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Станок-Водица, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 1/1 Этаж
€ 9,002
Продаётся двухкомнатная квартира в прекрасном месте! Адрес: д. Станок-Водица, пер. Заводской…
Домв Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 36,363
Продаётся дом (незавершённое строение), 50 км от г. Минск, СТ "Раница", Моско…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
26 м²
€ 10,184
Продается дача в 24-х км от Минска! Адрес: СТ Отдых  ❤️Комфортная дача из бруса с комму…
Квартира 3 комнатыв Кленник, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кленник, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 1/2 Этаж
€ 15,004
Трехкомнатная квартира в агрогородке Кленник  Адрес: аг. Кленник, ул. Торговая   ❤…
Коттеджв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
283 м²
€ 209,140
Уютный дом-сруб из натурального калиброванного кругляка ручной рубки - это идеальный выбор д…
Домв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
261 м²
€ 231,873
Стильный коттедж на участке 21 сотка с баней в д.Дуброва Адрес: д. Дуброва, пер. Веселый ❤️С…
Домв Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
104 м²
€ 118,210
Продается современный дом 2023 года постройки, в аг. «Слобода», Смолевичский рай…
Квартира 1 комнатав Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 5/5 Этаж
€ 41,828
Продаётся светлая и уютная 1-комнатная квартира c евроремонтом в аг. Слобода, …
Домв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 13,549
Уютный дачный дом в Смолевичском районе! Адрес: СТ "Информатика-89" ⭕️ О Вашем буд…
Домв Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 16,368
Продается дача 48 км от МКАД; в СТ « Энергостроитель» с 2 участками S= 12.84 (6+…

Параметры недвижимости в Смолевичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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