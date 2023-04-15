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Купить недвижимость в Заболотский сельский Совет, Беларусь

58 объектов найдено
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
16 м²
€ 8,015
Дом с участком в зелёной зоне в СТ Надежда Адрес: СТ Надежда ⭕️ Преимущества дома: - Одноуро…
Домв Миколаевичи, Беларусь
Дом
Миколаевичи, Беларусь
75 м²
€ 21,525
Жилой дом с участком в 3 км от Смолевич Адрес: аг. Заболотье, ул. Соловьиная ⭕️ О Вашем буду…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
22 м²
€ 10,357
Продается дача в СТ " Химик " 28 км от МКАД в Московском направлении. На дачном уч…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
167 м²
€ 58,450
Отличный дом в 25 минутах езды от Минска, где Вы сможете отдохнуть от города душой и телом! …
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 13,419
Продается дача с большим участком! Адрес: СТ Надежда Арди.  ❤️Комфортная дача с участко…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
15 м²
€ 14,410
Продается дача в СТ "Огонек" Смолевичского района. От МКАД до товарищества 25 км п…
Квартира 2 комнатыв Станок-Водица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Станок-Водица, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 1/1 Этаж
€ 8,916
Продаётся двухкомнатная квартира в прекрасном месте! Адрес: д. Станок-Водица, пер. Заводской…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
26 м²
€ 10,087
Продается дача в 24-х км от Минска! Адрес: СТ Отдых  ❤️Комфортная дача из бруса с комму…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 12,519
Продается уютный дачный дом в СТ Отдых! Адрес: СТ Отдых О Вашем будущем участке и доме: &rar…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 49,534
Продается  современная  дача. Минская область, Смолевичский район, Заболотский с/с…
Квартирав Заболотский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Заболотский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 35,034
Продажа квартиры в блокированном жилом доме  в д. Гончаровка в 18 км от Минска, Минская…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 8,106
В продаже ДАЧА - земельный участок с садовым домиком Участок расположен на территории садово…
Квартира 2 комнатыв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заболотский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 35,034
Продажа квартиры в блокированном жилом доме  в д. Гончаровка в 18 км от Минска, Минская…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
73 м²
€ 35,935
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 18,913
 Продается кирпичный дом в 25 км ! Адрес: СТ Эликсир-К ❤️ Комфортная дача в 25 км от Ми…
Коттеджв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
475 м²
Цена по запросу
Продается коттедж д.Загорье Общая площадь СНБ 474,5 кв.м, общая площадь 361 кв.м ( 2 уровня+…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
16 м²
€ 8,015
Дом с участком в зелёной зоне в СТ Надежда Адрес: СТ Надежда ⭕️ Преимущества дома: - Одноуро…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 12,609
В экологически чистом уголке Минщины, в 14,7 км от МКАДа в Московском направлении продается …
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 43,140
Продается аккуратная, уютная двухэтажная дача с инфракрасным обогревателем, производство Тур…
Домв Миколаевичи, Беларусь
Дом
Миколаевичи, Беларусь
75 м²
€ 21,525
Жилой дом с участком в 3 км от Смолевич Адрес: аг. Заболотье, ул. Соловьиная ⭕️ О Вашем буду…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 31,522
Хотите купить современную дачу вблизи Минска, полностью готовую, уютную, в живописном месте?…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 16,932
Продается 3/5 части дома в деревне Старина. Минская обл., Смолевичский р-н, Заболотский с/с,…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 9,456
Продается дача в С/т Урожай -2002, 15 км от МКАД. Московское направление, Смолевичский …
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 17,922
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 23,866
Продается жилой дом в д. Черниковщина, расположенный в одном из самых востребованных направл…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 38,727
Достойный дом 2016 года постройки с мебелью и бытовой техникой, для постоянного проживания и…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
18 м²
€ 6,575
Продается земельный участок в СТ "Белстандарт" 0,1138 га (частная собственность). …
Домв Заболотье, Беларусь
Дом
Заболотье, Беларусь
63 м²
€ 58,540
Продается дом в аг. Заболотье. 23 км. от МКАД!   Добротный уютный дом со всеми удобства…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 13,960
Продается дачный домик в СТ «Здоровье-95», в 8 минутах ходьбы до ж/д станции &qu…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 52,146
Продается дачный дом в с/т "Здоровье-95", Смолевичский р-н, Московское направ…

Параметры недвижимости в Заболотский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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