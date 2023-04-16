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Купить недвижимость в Жодинский сельский Совет, Беларусь

29 объектов найдено
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 14,411
Продаётся дача с участком в с/т« Мичуринец и К» в 2-х км. от г. Жодино.  - …
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 24,319
Два смежных участка, граничат с лесом, общей площадью 10 соток. С выгодным расположением в С…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 9,277
Продаётся дача в с.т. Изобилие, 4 км от Жодино, 49 км от МКАД, Московское направление. Участ…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 10,718
Двухуровневый дом в живописном месте Адрес: СТ "Строитель-Калюшки" ❤️ Комфортная д…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
200 м²
€ 26,120
Домв Будагово, Беларусь
Дом
Будагово, Беларусь
232 м²
€ 207,161
Продается уютный коттедж около Жодино! Адрес: аг. Будагово, ул. Дружная Если Вы давно мечтал…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 33,506
Описание Продается готовая и оборудованная дача для комфортного проживания. Участок располож…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
23 м²
€ 5,584
Продаётся дача. С.т. Строитель-Калюшки, 4 км от Жодино. 2х этажный домик на 5 сотках земли. …
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 11,439
Продается небольшая уютная дача, рядом с Жодино (5 км). Дом из блоков. Два уровня: на 1-м эт…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 26,931
Продается дом в д. Яловица. Московское направление! 45 км. от МКАД, 5 км. от Жодино! До…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 13,510
Продаётся 2х этажная дача с баней в 4км от Жодино, Логойское направление. На участке есть ко…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 7,386
Продаётся дача. Хорошее транспортное сообщение. Маршрутки Жодино-Смолевичи каждые 1,5 часа. …
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
17 м²
€ 5,764
Продаётся дача в 9 км от Жодино, Московское направление. Свет проведён, скважина есть. …
Коттеджв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
336 м²
€ 36,028
Продам коттедж в д. Еловка Смолевичского района (48 км от МКАД Московское направление) Котте…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 45,035
Продаётся отличный, надёжный дом 120 м.кв., который можно смело покупать!  Дом построен…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 5,404
Садовое товарищество «Садовод». Рядом с лесом (400 м) и рекой Плисой (300 м). Ле…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
29 м²
€ 17,924
Продаётся жилой дом в д. Яловица. Печное отопление. Возможно проживать круглогодично. Удобно…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 4,053
Продается ровный, огороженный участок 5 соток в одном из лучшем садовом товариществе  &…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 4,053
Продается ровный, огороженный участок 5 соток в одном из лучшем садовом товариществе  &…
Квартира 3 комнатыв Барсуки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барсуки, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 29,723
Отличная возможность приобрести з-хкомнатную квартиру удобной планировки  вблизи города…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 7,206
Продажа дачи в тихом месте, в лесу. Направление московское. Соседи только напротив. Прекрасн…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 28,822
Продается отличный дом 1995 года постройки, в д. Замлынье, Смолевичский район, Жодинский с/с…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 10,358
Два участка по 5 соток и кирпичный двухуровневый домик. Отличная подъездная дорога и регуляр…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 15,762
Продается дача с участком в с/т "Заря", Смолевичский р-н, г. Жодино. Московское на…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 12,249
Продается дача в СТ «Садовод», Жодинский с/с, Смолевичский район, Минская област…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
137 м²
€ 40,531
Продается жилой дом в 4 км от г. Смолевичи, в д. Калюга. Минская обл., Смолевичский р-н, 34 …
Квартира 4 комнатыв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Жодинский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 2/2 Этаж
€ 20,266
Продается четырехкомнатная квартира в 4 км от г. Смолевичи, в д. Калюга. Минская обл., Смоле…
Домв Будагово, Беларусь
Дом
Будагово, Беларусь
47 м²
€ 17,113
Продается дом в 5 км от г.Жодино в агрогородке Будагово. Хорошее транспортное сообщение с го…
Домв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 17,113
Новый современный содовый двухэтажный дом в СТ "Летний вечер". Дом уютный, электри…

Параметры недвижимости в Жодинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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