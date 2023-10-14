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Жильё в Солигорский район, Беларусь

Солигорск
62
Чижевичский сельский Совет
11
Старобинский сельский Совет
7
Старобин
5
Зажевичский сельский Совет
3
91 объект найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
Продается уютная двухкомнатная квартира в Солигорске по улице Козлова дом 50. Квартира очень…
€33,294
Квартира 3 комнаты с мебелью в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты с мебелью
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Уютная трехкомнатная квартира. Адрес: г. Солигорск, ул. Набережная, д.12. ❤️ Представляем Ва…
€28,442
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с подвалом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с подвалом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Трёхкомнатная квартира в блокированном доме в д.Кулаки Адрес: д. Кулаки, ул. ГРП ❤️ Готовая …
€21,879
Коттедж новое здание, с гаражом в Старобин, Беларусь
Коттедж новое здание, с гаражом
Старобин, Беларусь
Площадь 117 м²
Купить одноуровневый дом в 10-ти минутах от Солигорска Адрес: гп. Старобин, ул. Дружбы   ❤️ …
€78,002
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 6/10
Светлая просторная двухкомнатная квартира. Адрес: г. Солигорск, б-р Шахтёров, д. 11. ❤️ Пред…
€42,711
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с подвалом в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с подвалом
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
Двухкомнатная квартира по улице Ленина Адрес: г. Солигорск, ул. Ленина, д. 17. ❤️ Двухкомнат…
€36,147
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с Signalizaciya в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с Signalizaciya
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
Светлая двухкомнатная квартира в тихом районе! Адрес: Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 18 …
€31,296
Квартира 2 комнаты в центре города в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты в центре города
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира в центре Солигорска Адрес: г. Солигорск, ул. Парковая, д. 24 ❤️ Предста…
€30,440
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 5/5
Отличная 2-комнатная квартира по ул. Козлова 46! Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 46. ❤️…
€24,732
Коттедж с гаражом, с баней в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж. Адрес: д. Тычины, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
Дом с бассейном, с баней, с камином в Старые Терушки, Беларусь
Дом с бассейном, с баней, с камином
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 87 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Старые Терушки, ул. Советская. ❤️Представляем Вашему внима…
€61,831
Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Продается трехкомнатная квартира в Солигорске! Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 44Б ❤️От…
€27,491
Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Новый коттедж площадью 125 м2 находится в пригороде Солигорска, всего в 4-х км. Дом полность…
€123,567
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 7/9
Продажа двухкомнатной квартиры.  Адрес: г. Солигорск, ул. К. Заслонова, д. 28. ❤️ Комфортная…
€49,370
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 6/12
Двухкомнатная квартира на ул. Железнодорожная Адрес: г. Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 2…
€37,955
Квартира 2 комнаты с домофоном в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/9
2-комнатная квартира в хорошем районе Адрес: Солигорск, ул. Ленина, д. 36 ❤️ Продается прост…
€30,345
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
Двухкомнатная квартира на ул. Козлова, д. 38 Адрес: Солигорск, ул. Козлова, д. 38 ❤️ Продает…
€29,869
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира в центре Солигорска Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 12  ❤️ Продаёт…
€54,126
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/9
Продажа трехкомнатной квартиры. Адрес: г. Солигорск, ул. Богомолова, д. 2. ❤️ Трехкомнатная …
€43,757
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бытовой техникой, с подвалом в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бытовой техникой, с подвалом
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Двухкомнатная квартира в хорошем районе Адрес: г. Солигорск, ул. Октябрьская, д. 8 ❤️Предста…
€50,416
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 4/7
Трехкомнатная квартира с готовым ремонтом! Адрес: Солигорск, ул. Молодежная 12 ❤️ Теплая ква…
€66,492
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 9/9
Трехкомнатная квартира в Солигорске Адрес: г. Солигорск, ул. Строителей, д. 38. ❤️ Трехкомна…
€45,565
Дом с гаражом, с баней в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом с гаражом, с баней
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Уникальное предложение на рынке недвижимости! Адрес: д. Погост-1, ул. Луговая ❤️Вы ищете дом…
€44,614
Дом с отделкой деревом в Солигорск, Беларусь
Дом с отделкой деревом
Солигорск, Беларусь
Площадь 203 м²
Двухуровневый дом в самом центре Солигорска! Адрес: Солигорск, ул. Спортивная   ❤️ Отличный …
€95,030
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/9
2-комнатная квартира в хорошем районе Адрес: Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 52 ❤️ Продае…
€38,716
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/9
Двухкомнатная квартира по пр-ту Мира 13 Адрес: Солигорск, пр-т Мира, д. 13 ❤️Внимание! Прода…
€36,147
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 7/9
Идеальный выбор для комфортной жизни Адрес: г. Солигорск, ул. Ленина, д. 36. ❤️ Представляем…
€33,199
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
Двухкомнатная квартира на ул. Козлова Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 58. ❤️ Двухкомнат…
€29,394
Квартира 2 комнаты с домофоном, с мебелью в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном, с мебелью
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
Светлая 2-комнатная квартира в центре Солигорска! Адрес: г. Солигорск, ул. Ленинского Комсом…
€27,967
Дом с гаражом, с баней в Кривичи, Беларусь
Дом с гаражом, с баней
Кривичи, Беларусь
Площадь 100 м²
Выгодная возможность купить дом Адрес: аг. Кривичи, ул. Пролетарская. ❤️Представляем Вашему …
€14,174

Типы недвижимости в Солигорский район

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Параметры недвижимости в Солигорский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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