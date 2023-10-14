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Солигорский район
Жильё в Солигорский район, Беларусь
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62
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91 объект найдено
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Солигорск, Беларусь
2
38 м²
2/5
Продается уютная двухкомнатная квартира в Солигорске по улице Козлова дом 50. Квартира очень…
€33,294
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью
Солигорск, Беларусь
3
50 м²
2/5
Уютная трехкомнатная квартира. Адрес: г. Солигорск, ул. Набережная, д.12. ❤️ Представляем Ва…
€28,442
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с подвалом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
3
50 м²
1/1
Трёхкомнатная квартира в блокированном доме в д.Кулаки Адрес: д. Кулаки, ул. ГРП ❤️ Готовая …
€21,879
Рекомендовать
Коттедж новое здание, с гаражом
Старобин, Беларусь
117 м²
Купить одноуровневый дом в 10-ти минутах от Солигорска Адрес: гп. Старобин, ул. Дружбы ❤️ …
€78,002
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
2
50 м²
6/10
Светлая просторная двухкомнатная квартира. Адрес: г. Солигорск, б-р Шахтёров, д. 11. ❤️ Пред…
€42,711
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с подвалом
Солигорск, Беларусь
2
46 м²
4/5
Двухкомнатная квартира по улице Ленина Адрес: г. Солигорск, ул. Ленина, д. 17. ❤️ Двухкомнат…
€36,147
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с Signalizaciya
Солигорск, Беларусь
2
42 м²
1/3
Светлая двухкомнатная квартира в тихом районе! Адрес: Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 18 …
€31,296
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты в центре города
Солигорск, Беларусь
2
49 м²
5/5
2-комнатная квартира в центре Солигорска Адрес: г. Солигорск, ул. Парковая, д. 24 ❤️ Предста…
€30,440
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
2
39 м²
5/5
Отличная 2-комнатная квартира по ул. Козлова 46! Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 46. ❤️…
€24,732
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж. Адрес: д. Тычины, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
Рекомендовать
Дом с бассейном, с баней, с камином
Старые Терушки, Беларусь
87 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Старые Терушки, ул. Советская. ❤️Представляем Вашему внима…
€61,831
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
3
52 м²
2/5
Продается трехкомнатная квартира в Солигорске! Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 44Б ❤️От…
€27,491
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
125 м²
Новый коттедж площадью 125 м2 находится в пригороде Солигорска, всего в 4-х км. Дом полность…
€123,567
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
2
48 м²
7/9
Продажа двухкомнатной квартиры. Адрес: г. Солигорск, ул. К. Заслонова, д. 28. ❤️ Комфортная…
€49,370
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами
Солигорск, Беларусь
2
46 м²
6/12
Двухкомнатная квартира на ул. Железнодорожная Адрес: г. Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 2…
€37,955
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном
Солигорск, Беларусь
2
46 м²
3/9
2-комнатная квартира в хорошем районе Адрес: Солигорск, ул. Ленина, д. 36 ❤️ Продается прост…
€30,345
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами
Солигорск, Беларусь
2
48 м²
4/5
Двухкомнатная квартира на ул. Козлова, д. 38 Адрес: Солигорск, ул. Козлова, д. 38 ❤️ Продает…
€29,869
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
3
69 м²
5/5
3-комнатная квартира в центре Солигорска Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 12 ❤️ Продаёт…
€54,126
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Солигорск, Беларусь
3
62 м²
3/9
Продажа трехкомнатной квартиры. Адрес: г. Солигорск, ул. Богомолова, д. 2. ❤️ Трехкомнатная …
€43,757
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бытовой техникой, с подвалом
Солигорск, Беларусь
2
62 м²
5/5
Двухкомнатная квартира в хорошем районе Адрес: г. Солигорск, ул. Октябрьская, д. 8 ❤️Предста…
€50,416
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
3
83 м²
4/7
Трехкомнатная квартира с готовым ремонтом! Адрес: Солигорск, ул. Молодежная 12 ❤️ Теплая ква…
€66,492
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Солигорск, Беларусь
3
64 м²
9/9
Трехкомнатная квартира в Солигорске Адрес: г. Солигорск, ул. Строителей, д. 38. ❤️ Трехкомна…
€45,565
Рекомендовать
Дом с гаражом, с баней
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
59 м²
Уникальное предложение на рынке недвижимости! Адрес: д. Погост-1, ул. Луговая ❤️Вы ищете дом…
€44,614
Рекомендовать
Дом с отделкой деревом
Солигорск, Беларусь
203 м²
Двухуровневый дом в самом центре Солигорска! Адрес: Солигорск, ул. Спортивная ❤️ Отличный …
€95,030
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
2
48 м²
2/9
2-комнатная квартира в хорошем районе Адрес: Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 52 ❤️ Продае…
€38,716
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном
Солигорск, Беларусь
2
50 м²
2/9
Двухкомнатная квартира по пр-ту Мира 13 Адрес: Солигорск, пр-т Мира, д. 13 ❤️Внимание! Прода…
€36,147
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
2
48 м²
7/9
Идеальный выбор для комфортной жизни Адрес: г. Солигорск, ул. Ленина, д. 36. ❤️ Представляем…
€33,199
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
2
47 м²
3/5
Двухкомнатная квартира на ул. Козлова Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 58. ❤️ Двухкомнат…
€29,394
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном, с мебелью
Солигорск, Беларусь
2
43 м²
4/5
Светлая 2-комнатная квартира в центре Солигорска! Адрес: г. Солигорск, ул. Ленинского Комсом…
€27,967
Рекомендовать
Дом с гаражом, с баней
Кривичи, Беларусь
100 м²
Выгодная возможность купить дом Адрес: аг. Кривичи, ул. Пролетарская. ❤️Представляем Вашему …
€14,174
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