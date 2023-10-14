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Квартиры в Солигорский район, Беларусь

Солигорск
60
Чижевичский сельский Совет
4
Старобин
3
Квартира В архив
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67 объектов найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
Продается уютная двухкомнатная квартира в Солигорске по улице Козлова дом 50. Квартира очень…
€33,294
Квартира 3 комнаты с мебелью в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты с мебелью
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Уютная трехкомнатная квартира. Адрес: г. Солигорск, ул. Набережная, д.12. ❤️ Представляем Ва…
€28,442
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с подвалом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с подвалом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Трёхкомнатная квартира в блокированном доме в д.Кулаки Адрес: д. Кулаки, ул. ГРП ❤️ Готовая …
€21,879
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 6/10
Светлая просторная двухкомнатная квартира. Адрес: г. Солигорск, б-р Шахтёров, д. 11. ❤️ Пред…
€42,711
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с подвалом в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с подвалом
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
Двухкомнатная квартира по улице Ленина Адрес: г. Солигорск, ул. Ленина, д. 17. ❤️ Двухкомнат…
€36,147
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с Signalizaciya в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с Signalizaciya
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
Светлая двухкомнатная квартира в тихом районе! Адрес: Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 18 …
€31,296
Квартира 2 комнаты в центре города в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты в центре города
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира в центре Солигорска Адрес: г. Солигорск, ул. Парковая, д. 24 ❤️ Предста…
€30,440
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 5/5
Отличная 2-комнатная квартира по ул. Козлова 46! Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 46. ❤️…
€24,732
Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Продается трехкомнатная квартира в Солигорске! Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 44Б ❤️От…
€27,491
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 7/9
Продажа двухкомнатной квартиры.  Адрес: г. Солигорск, ул. К. Заслонова, д. 28. ❤️ Комфортная…
€49,370
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 6/12
Двухкомнатная квартира на ул. Железнодорожная Адрес: г. Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 2…
€37,955
Квартира 2 комнаты с домофоном в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/9
2-комнатная квартира в хорошем районе Адрес: Солигорск, ул. Ленина, д. 36 ❤️ Продается прост…
€30,345
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
Двухкомнатная квартира на ул. Козлова, д. 38 Адрес: Солигорск, ул. Козлова, д. 38 ❤️ Продает…
€29,869
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира в центре Солигорска Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 12  ❤️ Продаёт…
€54,126
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/9
Продажа трехкомнатной квартиры. Адрес: г. Солигорск, ул. Богомолова, д. 2. ❤️ Трехкомнатная …
€43,757
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бытовой техникой, с подвалом в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бытовой техникой, с подвалом
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Двухкомнатная квартира в хорошем районе Адрес: г. Солигорск, ул. Октябрьская, д. 8 ❤️Предста…
€50,416
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 4/7
Трехкомнатная квартира с готовым ремонтом! Адрес: Солигорск, ул. Молодежная 12 ❤️ Теплая ква…
€66,492
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 9/9
Трехкомнатная квартира в Солигорске Адрес: г. Солигорск, ул. Строителей, д. 38. ❤️ Трехкомна…
€45,565
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/9
2-комнатная квартира в хорошем районе Адрес: Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 52 ❤️ Продае…
€38,716
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/9
Двухкомнатная квартира по пр-ту Мира 13 Адрес: Солигорск, пр-т Мира, д. 13 ❤️Внимание! Прода…
€36,147
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 7/9
Идеальный выбор для комфортной жизни Адрес: г. Солигорск, ул. Ленина, д. 36. ❤️ Представляем…
€33,199
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
Двухкомнатная квартира на ул. Козлова Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, д. 58. ❤️ Двухкомнат…
€29,394
Квартира 2 комнаты с домофоном, с мебелью в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном, с мебелью
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
Светлая 2-комнатная квартира в центре Солигорска! Адрес: г. Солигорск, ул. Ленинского Комсом…
€27,967
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Уникальное предложение для семьи!  Адрес: г. Солигорск, ул. Константина Заслонова, д. 32. ❤️…
€28,528
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном в Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном
Солигорск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Уютная однокомнатная  квартира в центре г. Солигорска Адрес: г. Солигорск, ул. К. Заслонова,…
€28,442
Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
Трехкомнатная квартира на ул. Набережная Адрес: г. Солигорск, ул. Набережная, д. 16 ❤️ Прост…
€34,245
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 7/9
Двухкомнатная квартира в хорошем районе! Адрес: г. Солигорск, пр-т Мира, д. 18 ❤️Продается д…
€31,867
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Старобин, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Старобин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
  Уютная квартира в гп.Старобин по ул. Коржа Адрес: г.п. Старобин, ул. Коржа, д. 2 ❤️ 3-комн…
€28,442
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 14/15
Трёхкомнатная квартира свободной планировки! Адрес: г. Солигорск, ул. Судиловского, д. 21 ❤️…
€80,856
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 7/9
Трехкомнатная квартира с шикарным видом из окна! Адрес: Солигорск, ул. Октябрьская, д.21 ❤️ …
€41,379

Параметры недвижимости в Солигорский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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