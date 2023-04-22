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Жильё в Чижевичский сельский Совет, Беларусь

15 объектов найдено
Дом в Погост 2, Беларусь
Дом
Погост 2, Беларусь
74 м²
€ 25,684
Просторный уютный дом для круглогодичного проживания в 200 метрах от реки Случь. деревня Пог…
Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
116 м²
€ 46,681
❤️ Отличный дом под чистовую отделку на окраине посёлка Адрес: п. Чижовка ул. Аэродромная &n…
Коттедж в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
310 м²
€ 180,147
Продаётся коттедж в пригороде Солигорска! Адрес: п. Новый, ул. Берёзовая ⭕️ О Вашем будущем …
Коттедж в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
125 м²
€ 121,660
Продажа коттеджа в прекрасном месте.  Адрес: п. Чижовка, ул. Молодёжная. ❤️Мечта каждог…
Коттедж в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
293 м²
€ 89,217
Трёхуровневый коттедж с участком в Солигорске, улица Кулаковская! Адрес: г. Солигорск, ул. К…
Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
81 м²
€ 59,478
Продается  дом с участком! Адрес: д. Кулаки, ул. Центральная   ❤️ Отличный дом в п…
Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 16,131
Этот большой кирпичный дом с красивой беседкой на участке может стать отличным вариантом для…
Квартира 3 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 50 м² 1/1 Этаж
€ 21,628
Трёхкомнатная квартира в блокированном доме в д.Кулаки Адрес: д. Кулаки, ул. ГРП ❤️ Готовая …
Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 16,131
Двухуровневый дачный дом в живописном СТ Глядки Адрес: СТ Глядки ⭕️ О Вашем будущем участке …
Квартира 4 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 71 м² 1/1 Этаж
€ 29,649
Четырёхкомнатная квартире в пригороде Солигорска Адрес: д. Кулаки, ул. ГРП ❤️Каждый мечтает …
Квартира 3 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 4/5 Этаж
€ 41,905
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Покупатель не платит агентству комиссию. П…
Квартира 1 комната в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 19 м² 2/2 Этаж
€ 14,419
Срочно! Продаётся 1-комнатная малогабаритная квартира на 2-м этаже кирпичного дома. Металлич…
Квартира 2 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 8/10 Этаж
€ 50,917
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Просторн…
Дом в Погост 2, Беларусь
Дом
Погост 2, Беларусь
209 м²
€ 26,945
Продаётся  дом с земельным участком в жиповисном месте в д. Погост-2, реконструкция 202…
Квартира 3 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 94 м² 2/4 Этаж
€ 67,589
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…

Параметры недвижимости в Чижевичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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