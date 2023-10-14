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Дома в Солигорский район, Беларусь

Старобинский сельский Совет
7
Чижевичский сельский Совет
7
Зажевичский сельский Совет
3
24 объекта найдено
Коттедж новое здание, с гаражом в Старобин, Беларусь
Коттедж новое здание, с гаражом
Старобин, Беларусь
Площадь 117 м²
Купить одноуровневый дом в 10-ти минутах от Солигорска Адрес: гп. Старобин, ул. Дружбы   ❤️ …
€78,002
Коттедж с гаражом, с баней в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж. Адрес: д. Тычины, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
Дом с бассейном, с баней, с камином в Старые Терушки, Беларусь
Дом с бассейном, с баней, с камином
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 87 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Старые Терушки, ул. Советская. ❤️Представляем Вашему внима…
€61,831
Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Новый коттедж площадью 125 м2 находится в пригороде Солигорска, всего в 4-х км. Дом полность…
€123,567
Дом с гаражом, с баней в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом с гаражом, с баней
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Уникальное предложение на рынке недвижимости! Адрес: д. Погост-1, ул. Луговая ❤️Вы ищете дом…
€44,614
Дом с отделкой деревом в Солигорск, Беларусь
Дом с отделкой деревом
Солигорск, Беларусь
Площадь 203 м²
Двухуровневый дом в самом центре Солигорска! Адрес: Солигорск, ул. Спортивная   ❤️ Отличный …
€95,030
Дом с гаражом, с баней в Кривичи, Беларусь
Дом с гаражом, с баней
Кривичи, Беларусь
Площадь 100 м²
Выгодная возможность купить дом Адрес: аг. Кривичи, ул. Пролетарская. ❤️Представляем Вашему …
€14,174
Дом с гаражом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом с гаражом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом с просторным участком в д. Калиновка (Большие завшицы) Адрес: д. Калиновка, ул. Централь…
€5,707
Коттедж с садом, с прудом на участке в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с садом, с прудом на участке
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
Выгодное вложение: купить коттедж. Адрес: Тычины, ул. Центральная. ❤️Представляем Вашему вни…
€190,155
Дом с ландшафтным дизайном, с беседкой в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом с ландшафтным дизайном, с беседкой
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Этот большой кирпичный дом с красивой беседкой на участке может стать отличным вариантом для…
€17,027
Коттедж с гаражом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 229 м²
Дом в Солигорском р-не в д. Листопадовичи Адрес: Листопадовичи, ул. Зелёная ❤️ Продажа совре…
€84,661
Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Купить уютный бревенчатый дом в д. Радково  Адрес: д. Радково, ул. Центральная. ❤️ Уютный бр…
€26,540
Дом с гаражом, с садом, с беседкой в Чижевичи, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с беседкой
Чижевичи, Беларусь
Площадь 301 м²
Выгодное вложение: купить дом. Адрес: аг. Чижевичи, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему внима…
€123,662
Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается дом СТ Горняк - 3 Адрес: СТ "Горняк-3" ❤️Представляем вашему вниманию уютный дачны…
€14,174
Дом новое здание, с садом, с ландшафтным дизайном в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом новое здание, с садом, с ландшафтным дизайном
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Двухуровневый дом в 4 км от города Солигорска! Адрес: п. Чижовка ул. Аэродромная ❤️ Отличный…
€42,797
Коттедж с гаражом, с баней в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 224 м²
Выгодное вложение - купить коттедж Адрес: п. Новый, ул. Берёзовая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
Коттедж новое здание, с садом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж новое здание, с садом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается  дом с участком! Адрес: д. Кулаки, ул. Центральная   ❤️ Отличный дом в пешей досту…
€57,065
Дом новое здание, с гаражом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом новое здание, с гаражом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 138 м²
Купить дом в Солигорском р-не в д. Заозерный! Адрес: п. Заозёрный, ул. Солнечная.  ❤️ Продаж…
€47,467
Дом с гаражом, с садом, с баней в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Купить готовую аккуратную дачу в СТ Заря-1 Адрес: СТ Заря-1. ❤️ Отличный вариант дачи в прек…
€18,930
Дом с отделкой деревом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом с отделкой деревом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Купить уютную дачу в 14-ти км. от Солигорска! Адрес: СТ Промстроитель. ❤️ Добро пожаловать в…
€9,417
Коттедж новое здание, с гаражом в Старобин, Беларусь
Коттедж новое здание, с гаражом
Старобин, Беларусь
Площадь 117 м²
Купить одноуровневый дом в 10-ти минутах от Солигорска Адрес: гп. Старобин, ул. Дружбы   ❤️ …
€78,002
Коттедж с гаражом, с баней в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж. Адрес: д. Тычины, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
Дом с бассейном, с баней, с камином в Старые Терушки, Беларусь
Дом с бассейном, с баней, с камином
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 87 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Старые Терушки, ул. Советская. ❤️Представляем Вашему внима…
€61,831
Дом с садом, с теплицей в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с теплицей
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается уютный дом вблизи г.Солигорска, который станет идеальным местом для жизни.  В доме…
€70,297

Типы недвижимости в Солигорский район

коттеджи

Параметры недвижимости в Солигорский район, Беларусь

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с видом на горы
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