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24 объекта найдено
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Коттедж новое здание, с гаражом
Старобин, Беларусь
117 м²
Купить одноуровневый дом в 10-ти минутах от Солигорска Адрес: гп. Старобин, ул. Дружбы ❤️ …
€78,002
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Коттедж с гаражом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж. Адрес: д. Тычины, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
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Дом с бассейном, с баней, с камином
Старые Терушки, Беларусь
87 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Старые Терушки, ул. Советская. ❤️Представляем Вашему внима…
€61,831
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Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
125 м²
Новый коттедж площадью 125 м2 находится в пригороде Солигорска, всего в 4-х км. Дом полность…
€123,567
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Дом с гаражом, с баней
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
59 м²
Уникальное предложение на рынке недвижимости! Адрес: д. Погост-1, ул. Луговая ❤️Вы ищете дом…
€44,614
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Дом с отделкой деревом
Солигорск, Беларусь
203 м²
Двухуровневый дом в самом центре Солигорска! Адрес: Солигорск, ул. Спортивная ❤️ Отличный …
€95,030
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Дом с гаражом, с баней
Кривичи, Беларусь
100 м²
Выгодная возможность купить дом Адрес: аг. Кривичи, ул. Пролетарская. ❤️Представляем Вашему …
€14,174
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Дом с гаражом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
49 м²
Дом с просторным участком в д. Калиновка (Большие завшицы) Адрес: д. Калиновка, ул. Централь…
€5,707
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Коттедж с садом, с прудом на участке
Старобинский сельский Совет, Беларусь
192 м²
Выгодное вложение: купить коттедж. Адрес: Тычины, ул. Центральная. ❤️Представляем Вашему вни…
€190,155
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Дом с ландшафтным дизайном, с беседкой
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
75 м²
Этот большой кирпичный дом с красивой беседкой на участке может стать отличным вариантом для…
€17,027
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Коттедж с гаражом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
229 м²
Дом в Солигорском р-не в д. Листопадовичи Адрес: Листопадовичи, ул. Зелёная ❤️ Продажа совре…
€84,661
Рекомендовать
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
91 м²
Купить уютный бревенчатый дом в д. Радково Адрес: д. Радково, ул. Центральная. ❤️ Уютный бр…
€26,540
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Дом с гаражом, с садом, с беседкой
Чижевичи, Беларусь
301 м²
Выгодное вложение: купить дом. Адрес: аг. Чижевичи, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему внима…
€123,662
Рекомендовать
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
49 м²
Продается дом СТ Горняк - 3 Адрес: СТ "Горняк-3" ❤️Представляем вашему вниманию уютный дачны…
€14,174
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Дом новое здание, с садом, с ландшафтным дизайном
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
116 м²
Двухуровневый дом в 4 км от города Солигорска! Адрес: п. Чижовка ул. Аэродромная ❤️ Отличный…
€42,797
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с баней
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
224 м²
Выгодное вложение - купить коттедж Адрес: п. Новый, ул. Берёзовая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
Рекомендовать
Коттедж новое здание, с садом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
81 м²
Продается дом с участком! Адрес: д. Кулаки, ул. Центральная ❤️ Отличный дом в пешей досту…
€57,065
Рекомендовать
Дом новое здание, с гаражом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
138 м²
Купить дом в Солигорском р-не в д. Заозерный! Адрес: п. Заозёрный, ул. Солнечная. ❤️ Продаж…
€47,467
Рекомендовать
Дом с гаражом, с садом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
48 м²
Купить готовую аккуратную дачу в СТ Заря-1 Адрес: СТ Заря-1. ❤️ Отличный вариант дачи в прек…
€18,930
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Дом с отделкой деревом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
55 м²
Купить уютную дачу в 14-ти км. от Солигорска! Адрес: СТ Промстроитель. ❤️ Добро пожаловать в…
€9,417
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Коттедж новое здание, с гаражом
Старобин, Беларусь
117 м²
Купить одноуровневый дом в 10-ти минутах от Солигорска Адрес: гп. Старобин, ул. Дружбы ❤️ …
€78,002
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж. Адрес: д. Тычины, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
Рекомендовать
Дом с бассейном, с баней, с камином
Старые Терушки, Беларусь
87 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Старые Терушки, ул. Советская. ❤️Представляем Вашему внима…
€61,831
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Дом с садом, с теплицей
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
68 м²
Продается уютный дом вблизи г.Солигорска, который станет идеальным местом для жизни. В доме…
€70,297
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