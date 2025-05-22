Квартира в новостройке NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

О проекте:

Отличная инвестиционная возможность — Dedeman Suites & Residences — это прибрежный жилой комплекс с полностью меблированными апартаментами, расположенный в Гюзельюрте, Северный Кипр, под управлением крупнейшей гостиничной сети Турции. Проект с турецким правом собственности, курортной инфраструктурой и 85% готовностью представляет собой выгодную инвестицию, объединяющую гостеприимство, оздоровление и доход от аренды.

Ключевые преимущества:

Управляется крупнейшей гостиничной сетью Турции — Dedeman

Турецкий титул собственности — доступен для иностранных покупателей

Полностью меблированные апартаменты с гостиничным стандартом

85% строительства уже завершено

Расположение у моря с развитой медицинской, туристической и велнесс-инфраструктурой

Доступные типы апартаментов:

Апартаменты гостиничного типа — для личного проживания и получения высокого дохода от аренды:

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Преимущества расположения:

Прямой выход к морю и удобная транспортная доступность:

Первая линия у моря

10 минут до города Гюзельюрт

15 минут до Лефке / КПП

30 минут до Никосии (Лефкоша)

50 минут до Кирении (Гирне)

Инфраструктура:

Полноценный курорт с широким спектром услуг для жизни, здоровья и отдыха:

Частные ухоженные пляжи

Крытые и открытые бассейны с подогревом

Центр велнеса и спа, клиника эстетики, анти-эйдж центр

Рестораны, марина и водные виды спорта

Ландшафтные парки и зоны медицинского оздоровления

Йога, спортзал, крио-сауна, программы детокса, помощь при диабете, ментальное здоровье и др.

Домашний уход: медконсультации, ЭКО, физиотерапия, детский уход

Условия оплаты:

Первоначальный взнос — 50%. Остаток 50% — в беспроцентную рассрочку до июня 2026 года.

Гибкий график — выплаты раз в 3 или 6 месяцев.

Возможность оформления банковского кредита.

О нас:

DevoDirect — ваш прямой контакт с проверенными застройщиками по всему миру.