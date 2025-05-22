Квартира в новостройке NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

О проекте:
Отличная инвестиционная возможность — Dedeman Suites & Residences — это прибрежный жилой комплекс с полностью меблированными апартаментами, расположенный в Гюзельюрте, Северный Кипр, под управлением крупнейшей гостиничной сети Турции. Проект с турецким правом собственности, курортной инфраструктурой и 85% готовностью представляет собой выгодную инвестицию, объединяющую гостеприимство, оздоровление и доход от аренды.
Ключевые преимущества:
Управляется крупнейшей гостиничной сетью Турции — Dedeman
Турецкий титул собственности — доступен для иностранных покупателей
Полностью меблированные апартаменты с гостиничным стандартом
85% строительства уже завершено
Расположение у моря с развитой медицинской, туристической и велнесс-инфраструктурой
Доступные типы апартаментов:
Апартаменты гостиничного типа — для личного проживания и получения высокого дохода от аренды:
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Преимущества расположения:
Прямой выход к морю и удобная транспортная доступность:
Первая линия у моря
10 минут до города Гюзельюрт
15 минут до Лефке / КПП
30 минут до Никосии (Лефкоша)
50 минут до Кирении (Гирне)
Инфраструктура:
Полноценный курорт с широким спектром услуг для жизни, здоровья и отдыха:
Частные ухоженные пляжи
Крытые и открытые бассейны с подогревом
Центр велнеса и спа, клиника эстетики, анти-эйдж центр
Рестораны, марина и водные виды спорта
Ландшафтные парки и зоны медицинского оздоровления
Йога, спортзал, крио-сауна, программы детокса, помощь при диабете, ментальное здоровье и др.
Домашний уход: медконсультации, ЭКО, физиотерапия, детский уход
Условия оплаты:
Первоначальный взнос — 50%. Остаток 50% — в беспроцентную рассрочку до июня 2026 года.
Гибкий график — выплаты раз в 3 или 6 месяцев.
Возможность оформления банковского кредита.
О нас:
DevoDirect — ваш прямой контакт с проверенными застройщиками по всему миру.