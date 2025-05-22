  1. Realting.com
Квартира в новостройке NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

Морфу, Северный Кипр
от
$202,704
;
16
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27347
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Güzelyurt District
  • Город
    Guzelyurt Belediyesi
  • Город
    Морфу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:

Отличная инвестиционная возможность — Dedeman Suites & Residences — это прибрежный жилой комплекс с полностью меблированными апартаментами, расположенный в Гюзельюрте, Северный Кипр, под управлением крупнейшей гостиничной сети Турции. Проект с турецким правом собственности, курортной инфраструктурой и 85% готовностью представляет собой выгодную инвестицию, объединяющую гостеприимство, оздоровление и доход от аренды.

Ключевые преимущества:

  • Управляется крупнейшей гостиничной сетью Турции — Dedeman

  • Турецкий титул собственности — доступен для иностранных покупателей

  • Полностью меблированные апартаменты с гостиничным стандартом

  • 85% строительства уже завершено

  • Расположение у моря с развитой медицинской, туристической и велнесс-инфраструктурой

Доступные типы апартаментов:

Апартаменты гостиничного типа — для личного проживания и получения высокого дохода от аренды:

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями

Преимущества расположения:

Прямой выход к морю и удобная транспортная доступность:

  • Первая линия у моря

  • 10 минут до города Гюзельюрт

  • 15 минут до Лефке / КПП

  • 30 минут до Никосии (Лефкоша)

  • 50 минут до Кирении (Гирне)

Инфраструктура:

Полноценный курорт с широким спектром услуг для жизни, здоровья и отдыха:

  • Частные ухоженные пляжи

  • Крытые и открытые бассейны с подогревом

  • Центр велнеса и спа, клиника эстетики, анти-эйдж центр

  • Рестораны, марина и водные виды спорта

  • Ландшафтные парки и зоны медицинского оздоровления

  • Йога, спортзал, крио-сауна, программы детокса, помощь при диабете, ментальное здоровье и др.

  • Домашний уход: медконсультации, ЭКО, физиотерапия, детский уход

Условия оплаты:

Первоначальный взнос — 50%. Остаток 50% — в беспроцентную рассрочку до июня 2026 года.
Гибкий график — выплаты раз в 3 или 6 месяцев.
Возможность оформления банковского кредита.

О нас:

DevoDirect — ваш прямой контакт с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 61.0
Цена за м², USD 3,323
Цена квартиры, USD 202,704
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 104.0
Цена за м², USD 4,075
Цена квартиры, USD 423,759

Местонахождение на карте

Морфу, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
