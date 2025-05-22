  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefke Belediyesi
  4. Квартира в новостройке NCP-154 Olympia Seaside is Olympia Construction’s first development in Cyprus

Квартира в новостройке NCP-154 Olympia Seaside is Olympia Construction’s first development in Cyprus

Лефка, Северный Кипр
от
$75,919
;
12
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27103
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefke District
  • Город
    Lefke Belediyesi
  • Город
    Лефка

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Olympia Seaside — первый проект компании Olympia Construction на Кипре, расположенный всего в 150 м от пляжа в Газиверене, Лефке. На участке площадью 8,600 м² расположены 4 блока с 336 современными квартирами, предлагающими комфортный прибрежный образ жизни с широким спектром удобств и средиземноморским шармом.

 

Ключевые особенности:

  • Всего 150 м до пляжа Клеопатра с Голубым флагом

  • 4 блока, всего 336 квартир: 76 студий, 176 квартир с 1 спальней, 80 — с 2 спальнями, 4 — с 3 спальнями

  • Сдача проекта запланирована на 2027 год

  • Цены от £69,230 (студия)

 

Доступные типы квартир:

  • Студии (~42–45 м²)

  • 1+1 (~61–69 м²)

  • 2+1 (~101–109 м²)

  • 3+1 (пентхаусы)

 

Преимущества локации:

  • Газиверен, Лефке — экологичный регион с университетами, историей и природой

  • 150 м до моря

  • Рядом кафе, магазины, инфраструктура

  • 55 км до лыжного центра Тродос

  • 8 км до гольф-клуба CMC

  • Поблизости 3 университета

 

Удобства:

  • 2 открытых бассейна, детский бассейн с горкой, крытый бассейн

  • Хамам, сауна, паровая и массажные комнаты

  • Фитнес-зал, кинотеатры (внутри и снаружи)

  • Игровые площадки для детей

  • Спортплощадка, зоны BBQ, бар у бассейна

  • Библиотека/коворкинг и офис управления

  • Пространства для отдыха по всей территории

 

Технические характеристики:

  • Генератор, резервуар для воды, спутниковая антенна, WiFi

  • Кондиционеры, доступ к коммуникациям

  • Горячая вода по требованию, точечное освещение, двойные стеклопакеты

  • Керамическая плитка, антибактериальная краска, подвесные потолки

  • Прочные двери, видеодомофон, безопасные розетки

  • Мусоропроводы и противопожарные системы

  • Зарядные станции для электромобилей

 

Варианты оплаты:
30–40% первый взнос, остальное — беспроцентными платежами в течение 24–36 месяцев.

 

О нас:
DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам со всего мира.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 42.0 – 61.0
Цена за м², USD 1,808 – 1,921
Цена квартиры, USD 75,919 – 117,190
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 101.0
Цена за м², USD 1,738
Цена квартиры, USD 175,547
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 383.0
Цена за м², USD 1,669
Цена квартиры, USD 639,051

Местонахождение на карте

Лефка, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Aelita
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$278,638
Многоквартирный жилой дом NCP-163 Just 350 meters from the sea in Yeni Boğaziçi
Trikomo, Северный Кипр
от
$192,970
Жилой квартал Exquisite
Лапитос, Северный Кипр
от
$493,950
Жилой квартал Majestic Luxury Villas
Iskele District, Северный Кипр
от
$595,800
Многоквартирный жилой дом NCP-122 Salos is an exclusive seafront development featuring just 44 boutique residences
Аканту, Северный Кипр
от
$231,320
Вы просматриваете
Квартира в новостройке NCP-154 Olympia Seaside is Olympia Construction’s first development in Cyprus
Лефка, Северный Кипр
от
$75,919
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$221,644
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Natura Park
Жилой комплекс Natura Park
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$266,133
Год сдачи 2026
Гармония природы и неописуемая атмосфера Кипра вдохновили нас на создание проекта «Натура Парк». Современные материалы и удобное расположение комплекса подадут вам незабываемый комфорт.Девственная природа и удивительные пляжи Средиземного моря станут вашими соседями. Мы строим, где вы будете…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой комплекс Elysium II
Жилой комплекс Elysium II
Спатарико, Северный Кипр
от
$218,488
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
ELYSIUM II - это современный жилой комплекс с обширной инфраструктурой, включающей как развлечения для детей и взрослых, так и технически важные объекты.  Комплекс расположен в 600 метрах от моря в районе Long Beach, который является отличным местом для спокойной жизни и отдыха. Iskele, L…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации