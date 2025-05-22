Квартира в новостройке NCP-154 Olympia Seaside is Olympia Construction’s first development in Cyprus

О проекте:
Olympia Seaside — первый проект компании Olympia Construction на Кипре, расположенный всего в 150 м от пляжа в Газиверене, Лефке. На участке площадью 8,600 м² расположены 4 блока с 336 современными квартирами, предлагающими комфортный прибрежный образ жизни с широким спектром удобств и средиземноморским шармом.
Ключевые особенности:
Всего 150 м до пляжа Клеопатра с Голубым флагом
4 блока, всего 336 квартир: 76 студий, 176 квартир с 1 спальней, 80 — с 2 спальнями, 4 — с 3 спальнями
Сдача проекта запланирована на 2027 год
Цены от £69,230 (студия)
Доступные типы квартир:
Студии (~42–45 м²)
1+1 (~61–69 м²)
2+1 (~101–109 м²)
3+1 (пентхаусы)
Преимущества локации:
Газиверен, Лефке — экологичный регион с университетами, историей и природой
150 м до моря
Рядом кафе, магазины, инфраструктура
55 км до лыжного центра Тродос
8 км до гольф-клуба CMC
Поблизости 3 университета
Удобства:
2 открытых бассейна, детский бассейн с горкой, крытый бассейн
Хамам, сауна, паровая и массажные комнаты
Фитнес-зал, кинотеатры (внутри и снаружи)
Игровые площадки для детей
Спортплощадка, зоны BBQ, бар у бассейна
Библиотека/коворкинг и офис управления
Пространства для отдыха по всей территории
Технические характеристики:
Генератор, резервуар для воды, спутниковая антенна, WiFi
Кондиционеры, доступ к коммуникациям
Горячая вода по требованию, точечное освещение, двойные стеклопакеты
Керамическая плитка, антибактериальная краска, подвесные потолки
Прочные двери, видеодомофон, безопасные розетки
Мусоропроводы и противопожарные системы
Зарядные станции для электромобилей
Варианты оплаты:
30–40% первый взнос, остальное — беспроцентными платежами в течение 24–36 месяцев.
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