Квартира в новостройке NCP-154 Olympia Seaside is Olympia Construction’s first development in Cyprus

О проекте:

Olympia Seaside — первый проект компании Olympia Construction на Кипре, расположенный всего в 150 м от пляжа в Газиверене, Лефке. На участке площадью 8,600 м² расположены 4 блока с 336 современными квартирами, предлагающими комфортный прибрежный образ жизни с широким спектром удобств и средиземноморским шармом.

Ключевые особенности:

Всего 150 м до пляжа Клеопатра с Голубым флагом

4 блока, всего 336 квартир: 76 студий, 176 квартир с 1 спальней, 80 — с 2 спальнями, 4 — с 3 спальнями

Сдача проекта запланирована на 2027 год

Цены от £69,230 (студия)

Доступные типы квартир:

Студии (~42–45 м²)

1+1 (~61–69 м²)

2+1 (~101–109 м²)

3+1 (пентхаусы)

Преимущества локации:

Газиверен, Лефке — экологичный регион с университетами, историей и природой

150 м до моря

Рядом кафе, магазины, инфраструктура

55 км до лыжного центра Тродос

8 км до гольф-клуба CMC

Поблизости 3 университета

Удобства:

2 открытых бассейна, детский бассейн с горкой, крытый бассейн

Хамам, сауна, паровая и массажные комнаты

Фитнес-зал, кинотеатры (внутри и снаружи)

Игровые площадки для детей

Спортплощадка, зоны BBQ, бар у бассейна

Библиотека/коворкинг и офис управления

Пространства для отдыха по всей территории

Технические характеристики:

Генератор, резервуар для воды, спутниковая антенна, WiFi

Кондиционеры, доступ к коммуникациям

Горячая вода по требованию, точечное освещение, двойные стеклопакеты

Керамическая плитка, антибактериальная краска, подвесные потолки

Прочные двери, видеодомофон, безопасные розетки

Мусоропроводы и противопожарные системы

Зарядные станции для электромобилей

Варианты оплаты:

30–40% первый взнос, остальное — беспроцентными платежами в течение 24–36 месяцев.

О нас:

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