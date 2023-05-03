Уже скоро миллионы людей по всей Великобритании станут свидетелями коронации короля Карла III — она состоится в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая 2023 года. В связи с этим событием, мы решили узнать, какой недвижимостью владеет британская королевская семья, и кому именно принадлежат королевские резиденции.

Как выяснилось, некоторые поместья королевской семьи находятся в частной собственности, а другие — в ведении таких организаций, как Crown Estate и Historic Royal Palaces.

Большая часть земли, принадлежащей британской королевской семье, является частью Crown Estate . Эта организация управляет недвижимостью на сумму 15,6 млрд фунтов стерлингов . Владения Crown Estate включают более 287,000 акров сельскохозяйственных земель и лесов, различную торговую недвижимость по всей Великобритании, несколько резиденций, почти всю Риджент-стрит и около 55% прибрежной полосы Великобритании.

Хотя королевская семья номинально владеет поместьем Crown Estate, на самом деле оно не является частной собственностью короля. Crown Estate — это независимый коммерческий бизнес, управляемый Советом. Большая часть прибыли от операций с недвижимостью поступает в Казначейство Великобритании. Согласно финансовому отчету Crown Estate, королевская семья получает 25% прибыли от казначейства в виде «суверенного гранта».

Ясно, что подсчитать каждый участок сельскохозяйственных угодий, памятник, замок, торговые объекты и морские владения довольно сложно, поэтому мы сосредоточимся именно на королевских резиденциях.

Британские королевские резиденции — это дворцы, замки и дома, занимаемые членами британской королевской семьи в Соединенном Королевстве. Некоторые из них принадлежат короне (это государство во всех его аспектах в рамках юриспруденции королевств Содружества и их подразделений — прим.ред.), в то время как другие находятся в личной собственности конкретного члена королевской семьи и передавались из поколения в поколение.

А еще есть объекты, находящиеся в ведении Исторических королевских дворцов. Они являются незанятыми королевскими дворцами, а это означает, что они не используются в качестве королевских резиденций или офисов. Среди таковых — дворец Хэмптон-Корт и Лондонский Тауэр.

Бывших королевских резиденций насчитывается около 115, и они в разные годы принадлежали представителям королевского рода. Разберемся, сколько королевских резиденций есть на данный момент, где они находятся и кому принадлежат.

Текущие занятые королевские резиденции

Резиденции в собственности Короны

1. Букингемский дворец

Локация: Лондон.

Резиденты: Король, Герцог и герцогиня Эдинбургские.

Статус: Официальная лондонская резиденция короля и действующий королевский дворец. Король использует Букингемский дворец для служебных дел, но не проживает во дворце. Кроме того, парадные залы Букингемского дворца каждое лето открыты и для посетителей.

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2. Кларенс Хаус

Локация: Лондон.

Резиденты: Король и королева-консорт (Камилла, жена Карла III, стала королевой-консортом Соединенного Королевства и 14 других королевств Содружества 8 сентября 2022 года, когда ее муж стал королем после смерти своей матери, Елизаветы II — прим.ред.).

Статус: Официальная лондонская резиденция. Один из последних сохранившихся аристократических таунхаусов в Лондоне.

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3. Кенсингтонский дворец

Локация: Лондон.

Резиденты: Принц и принцесса Уэльские; Герцог и герцогиня Глостерские; Принц и принцесса Майкл Кентские.

Статус: действующая королевская резиденция, а также исторический Королевский дворец.

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4. Айви Коттедж

Локация: Лондон, находится в Кенсингтонском дворце.

Резиденты: Принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк.

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5. Сент-Джеймсский дворец

Локация: Лондон.

Статус: Официальная резиденция принцессы Анны, а также лондонские резиденции принцессы Беатрис Йоркской и принцессы Александры.

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6. Thatched House Lodge

Локация: Ричмонд, Лондон.

Резиденты: Принцесса Александра, достопочтенная леди Огилви.

Статус: Официальная загородная резиденция.

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7. Виндзорский замок

Локация: Виндзор, Беркшир.

Резиденты: Король.

Статус: Официальная загородная резиденция королевской семьи. Старейший и самый большой обитаемый замок в мире. Он открыт для посетителей в течение всего года.

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8. Аделаида Коттедж

Локация: Виндзорское поместье, Беркшир. Расположен в парке Виндзор Хоум, недалеко от Виндзорского замка.

Резиденты: Принц и принцесса Уэльские.

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9. Фрогмор Хаус

Локация: Виндзорское поместье, Беркшир.

Резиденты: Коттедж Фрогмор остается Виндзорским домом семьи Сассекс, Гарри и Меган, даже после их переезда за границу.

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10. Королевская ложа (Royal Lodge)

Локация: Виндзорское поместье, Беркшир.

Резиденты: Принц Эндрю, герцог Йоркский.

Статус: Официальная загородная резиденция.

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11. Бэгшот Парк

Локация: Бэгшот, графство Суррей.

Резиденты: Герцог и герцогиня Эдинбургские.

Статус: Официальная загородная резиденция.

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12. Холирудский дворец

Локация: Эдинбург, Шотландия.

Резиденты: Король.

Статус: Официальная резиденция короля в Эдинбурге и дом шотландской королевской истории.

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13. Замок Хиллсборо

Локация: Графство Даун, Северная Ирландия.

Резиденты: Король.

Статус: Официальная резиденция в Северной Ирландии, а также резиденция государственного секретаря Северной Ирландии.

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Королевские резиденции в частной собственности

1. Хайгроув Хаус

Локация: Глостершир, Англия.

Резиденты: Король и королева-консорт (загородная семейная резиденция); Принц и принцесса Уэльские.

Статус: Управление домом было передано Уильяму, принцу Уэльскому, когда он унаследовал герцогство Корнуолл.

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2. Лландовери (Llwynywermod)

Локация: Миддфай, Кармартеншир, Уэльс.

Резиденты: Принц и принцесса Уэльские.

Статус: Обычная загородная резиденция принца Уэльского Уильяма как нынешнего наследника престола.

3. Тамариск, или Дом Тамариска

Локация: Сент-Мэрис, Острова Силли, Англия.

Резиденты: Принц и принцесса Уэльские.

Статус: Загородный дом отдыха.

4. Сандрингем Хаус

Локация: поместье Сандрингем, Норфолк, Англия.

Резиденты: Король.

Статус: унаследовано от матери нынешнего короля.

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5. Анмер Холл

Локация: Поместье Сандрингем, Норфолк, Англия.

Резиденты: Принц и принцесса Уэльские.

Статус: Свадебный подарок Елизаветы II принцу Уильяму и Кэтрин.

6. Замок Балморал

Локация: Абердиншир, Шотландия.

Резиденты: Король.

Статус: унаследовано от матери нынешнего короля. Принц Альберт купил эту недвижимость для королевы Виктории в 1852 году.

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7. Беркхолл

Локация: Balmoral Estate, Абердиншир, Шотландия.

Резиденты: Король и королева-консорт.

Статус: Король унаследовал дом, когда его бабушка умерла в 2002 году, когда он еще был принцем Уэльским.

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8. Крейгован Лодж (Craigowan Lodge)

Локация: Балморал, Абердиншир, Шотландия.

Резиденты: Король.

Статус: Унаследовано от матери нынешнего короля. Сегодня он в основном используется для приема высокопоставленных лиц.

9. Гэткомб Парк

Локация: Минчингемптон, Глостершир, Англия.

Резиденты: Принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы II.

Статус: Частная резиденция, которая была подарена принцессе ее матерью в 1976 году.

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Владеет ли британская королевская семья чем-то за пределами Англии?

Хотя ранее королева Елизавета владела недвижимостью в различных частях мира, к моменту ее смерти она уже не владела имуществом за пределами Великобритании. Отмечается, что в период с 1949 по 1951 годы королева и ее муж, принц Филипп, проживали на Мальте, однако они арендовали дом, в котором жили, а не владели им.

Как члены Британской Содружества, многие страны по всему миру считаются символически принадлежащими королевской семье. Среди этих стран — Австралия, Канада, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гренада, Ямайка, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова и Тувалу. Некоторые члены королевской семьи владеют недвижимостью за пределами Великобритании. Как сообщает журнал Hello, король Чарльз владеет фермой в Румынии, а принц Гарри и его жена Меган Маркл владеют недвижимостью в США стоимостью $14,65 млн, где они на данный момент проживают.

Главное фото: Royalparks.org.uk ©