Уже скоро миллионы людей по всей Великобритании станут свидетелями коронации короля Карла III — она состоится в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая 2023 года. В связи с этим событием, мы решили узнать, какой недвижимостью владеет британская королевская семья, и кому именно принадлежат королевские резиденции.

Как выяснилось, некоторые поместья королевской семьи находятся в частной собственности, а другие — в ведении таких организаций, как Crown Estate и Historic Royal Palaces. 

Большая часть земли, принадлежащей британской королевской семье, является частью Crown Estate. Эта организация управляет недвижимостью на сумму 15,6 млрд фунтов стерлингов. Владения Crown Estate включают более 287,000 акров сельскохозяйственных земель и лесов, различную торговую недвижимость по всей Великобритании, несколько резиденций, почти всю Риджент-стрит и около 55% прибрежной полосы Великобритании. 

Хотя королевская семья номинально владеет поместьем Crown Estate, на самом деле оно не является частной собственностью короля. Crown Estate — это независимый коммерческий бизнес, управляемый Советом. Большая часть прибыли от операций с недвижимостью поступает в Казначейство Великобритании. Согласно финансовому отчету Crown Estate, королевская семья получает 25% прибыли от казначейства в виде «суверенного гранта».

Ясно, что подсчитать каждый участок сельскохозяйственных угодий, памятник, замок, торговые объекты и морские владения довольно сложно, поэтому мы сосредоточимся именно на королевских резиденциях.

Британские королевские резиденции — это дворцы, замки и дома, занимаемые членами британской королевской семьи в Соединенном Королевстве. Некоторые из них принадлежат короне (это государство во всех его аспектах в рамках юриспруденции королевств Содружества и их подразделений — прим.ред.), в то время как другие находятся в личной собственности конкретного члена королевской семьи и передавались из поколения в поколение.

А еще есть объекты, находящиеся в ведении Исторических королевских дворцов. Они являются незанятыми королевскими дворцами, а это означает, что они не используются в качестве королевских резиденций или офисов. Среди таковых — дворец Хэмптон-Корт и Лондонский Тауэр. 

Бывших королевских резиденций насчитывается около 115, и они в разные годы принадлежали представителям королевского рода. Разберемся, сколько королевских резиденций есть на данный момент, где они находятся и кому принадлежат.

Содержание:

  1. Текущие занятые королевские резиденции
    1. Резиденции в собственности Короны
    2. Королевские резиденции в частной собственности
  2. Владеет ли британская королевская семья чем-то за пределами Англии? 

Текущие занятые королевские резиденции

Резиденции в собственности Короны

1. Букингемский дворец

Локация: Лондон.

Резиденты: Король, Герцог и герцогиня Эдинбургские.

Статус: Официальная лондонская резиденция короля и действующий королевский дворец. Король использует Букингемский дворец для служебных дел, но не проживает во дворце. Кроме того, парадные залы Букингемского дворца каждое лето открыты и для посетителей. 

 ROYAL COLLECTION TRUST ©

2. Кларенс Хаус

Локация: Лондон.

Резиденты: Король и королева-консорт (Камилла, жена Карла III, стала королевой-консортом Соединенного Королевства и 14 других королевств Содружества 8 сентября 2022 года, когда ее муж стал королем после смерти своей матери, Елизаветы II — прим.ред.).

Статус: Официальная лондонская резиденция. Один из последних сохранившихся аристократических таунхаусов в Лондоне. 

ROYAL COLLECTION TRUST ©

3. Кенсингтонский дворец

Локация: Лондон.

Резиденты: Принц и принцесса Уэльские; Герцог и герцогиня Глостерские; Принц и принцесса Майкл Кентские. 

Статус: действующая королевская резиденция, а также исторический Королевский дворец. 

Royalparks.org.uk ©

4. Айви Коттедж

Локация: Лондон, находится в Кенсингтонском дворце.

Резиденты: Принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк.

Snowdon/Camera Press ©

5. Сент-Джеймсский дворец

Локация: Лондон.

Статус: Официальная резиденция принцессы Анны, а также лондонские резиденции принцессы Беатрис Йоркской и принцессы Александры. 

Britain Express image library ©

6. Thatched House Lodge

Локация: Ричмонд, Лондон.

Резиденты: Принцесса Александра, достопочтенная леди Огилви.

Статус: Официальная загородная резиденция. 

Alamy ©

7. Виндзорский замок

Локация: Виндзор, Беркшир.

Резиденты: Король.

Статус: Официальная загородная резиденция королевской семьи. Старейший и самый большой обитаемый замок в мире. Он открыт для посетителей в течение всего года.

ROYAL COLLECTION TRUST ©

8. Аделаида Коттедж 

Локация: Виндзорское поместье, Беркшир. Расположен в парке Виндзор Хоум, недалеко от Виндзорского замка. 

Резиденты: Принц и принцесса Уэльские.

MATRIXPICTURES.CO.UK ©

9. Фрогмор Хаус 

Локация: Виндзорское поместье, Беркшир. 

Резиденты: Коттедж Фрогмор остается Виндзорским домом семьи Сассекс, Гарри и Меган, даже после их переезда за границу. 

ROYAL COLLECTION TRUST ©

10. Королевская ложа (Royal Lodge)

Локация: Виндзорское поместье, Беркшир.

Резиденты: Принц Эндрю, герцог Йоркский.

Статус: Официальная загородная резиденция.

Getty Images ©

11. Бэгшот Парк

Локация: Бэгшот, графство Суррей.

Резиденты: Герцог и герцогиня Эдинбургские.

Статус: Официальная загородная резиденция.

Getty Images ©

12. Холирудский дворец 

Локация: Эдинбург, Шотландия.

Резиденты: Король. 

Статус: Официальная резиденция короля в Эдинбурге и дом шотландской королевской истории.

ROYAL COLLECTION TRUST ©

13. Замок Хиллсборо

Локация: Графство Даун, Северная Ирландия.

Резиденты: Король.

Статус: Официальная резиденция в Северной Ирландии, а также резиденция государственного секретаря Северной Ирландии. 

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Королевские резиденции в частной собственности

1. Хайгроув Хаус

Локация: Глостершир, Англия.

Резиденты: Король и королева-консорт (загородная семейная резиденция); Принц и принцесса Уэльские.

Статус: Управление домом было передано Уильяму, принцу Уэльскому, когда он унаследовал герцогство Корнуолл.

Getty Images ©

2. Лландовери (Llwynywermod)

Локация: Миддфай, Кармартеншир, Уэльс.

Резиденты: Принц и принцесса Уэльские. 

Статус: Обычная загородная резиденция принца Уэльского Уильяма как нынешнего наследника престола. 

 

3. Тамариск, или Дом Тамариска

Локация: Сент-Мэрис, Острова Силли, Англия. 

Резиденты: Принц и принцесса Уэльские. 

Статус: Загородный дом отдыха.

4. Сандрингем Хаус 

Локация: поместье Сандрингем, Норфолк, Англия.

Резиденты: Король. 

Статус: унаследовано от матери нынешнего короля.

visitnorfolk.co.uk ©

5. Анмер Холл

Локация: Поместье Сандрингем, Норфолк, Англия. 

Резиденты: Принц и принцесса Уэльские. 

Статус: Свадебный подарок Елизаветы II принцу Уильяму и Кэтрин. 

6. Замок Балморал

Локация: Абердиншир, Шотландия.

Резиденты: Король.

Статус: унаследовано от матери нынешнего короля. Принц Альберт купил эту недвижимость для королевы Виктории в 1852 году.

ROYAL COLLECTION TRUST ©

7. Беркхолл

Локация: Balmoral Estate, Абердиншир, Шотландия.

Резиденты: Король и королева-консорт. 

Статус: Король унаследовал дом, когда его бабушка умерла в 2002 году, когда он еще был принцем Уэльским.

geograph.org.uk ©

8. Крейгован Лодж (Craigowan Lodge)

Локация: Балморал, Абердиншир, Шотландия.

Резиденты: Король.

Статус: Унаследовано от матери нынешнего короля. Сегодня он в основном используется для приема высокопоставленных лиц. 

9. Гэткомб Парк

Локация: Минчингемптон, Глостершир, Англия. 

Резиденты: Принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы II.

Статус: Частная резиденция, которая была подарена принцессе ее матерью в 1976 году. 

Alamy ©

EXPRESS ©

Владеет ли британская королевская семья чем-то за пределами Англии? 

Хотя ранее королева Елизавета владела недвижимостью в различных частях мира, к моменту ее смерти она уже не владела имуществом за пределами Великобритании. Отмечается, что в период с 1949 по 1951 годы королева и ее муж, принц Филипп, проживали на Мальте, однако они арендовали дом, в котором жили, а не владели им.

Как члены Британской Содружества, многие страны по всему миру считаются символически принадлежащими королевской семье. Среди этих стран — Австралия, Канада, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гренада, Ямайка, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова и Тувалу. Некоторые члены королевской семьи владеют недвижимостью за пределами Великобритании. Как сообщает журнал Hello, король Чарльз владеет фермой в Румынии, а принц Гарри и его жена Меган Маркл владеют недвижимостью в США стоимостью $14,65 млн, где они на данный момент проживают.

Главное фото: Royalparks.org.uk ©