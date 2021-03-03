Правительство Таиланда планирует отменить обязательный карантин продолжительностью 14 суток для иностранных граждан, вакцинированных от COVID-19. При этом перемещение туристов внутри страны будет отслеживаться. Новое правило предложено премьер-министром государства Праютом Чаном-Оча.

По сообщению Управления по тайскому туризму, новые правила для приезжих начнут действовать в третьем квартале текущего года. Несмотря на отмену карантина, иностранные гости должны будут предъявить проездную документацию, доказывающую их антиковидный статус, а также проверять состояние здоровья после прибытия в страну. В настоящий момент правила продолжают формироваться совместно с компаниями вакцинации Таиланда.

На сегодня 42 авиакомпании активно приступили к внедрению «цифровых паспортов, в которых содержатся сведения о прохождении курса вакцинации. Наличие такого документа позволит иностранным гостям беспрепятственно путешествовать, не отправляясь на карантин. В списке авиакомпаний фигурируют и те, которые регулярно совершают рейсы в Таиланд.

По информации СМИ, Qatar Airways выдвинула требование тайскому правительству отменить карантин. В противном случае компания намерена прекратить полеты в страну, поскольку такие рейсы не будут пользоваться спросом.