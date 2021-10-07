ТОП-10 лучших авиакомпаний мира — рейтинг 2021 от Skytrax
Skytrax, влиятельная британская компания по управленческому консультированию, обнародовала список лауреатов World Airline Awards — значимой и престижной авиапремии.
Мониторинг претендентов проводился с начала осени 2019 по середину лета 2021 года. За этот период были опрошены 13,4 миллиона клиентов из сотни государств мира. Пассажирам предлагали оценить по пятибалльной системе 350 авиакомпаний. В расчет просили принять:
- подачу информации на сайте;
- чистоту и комфортабельность салона;
- работу персонала;
- качество еды;
- особенности бронирования билетов;
- скорость регистрации;
- соблюдение безопасности;
- антиковидные меры;
- соотношение стоимости билетов и сервиса.
Первую строчку топового списка заняла национальная авиакомпания Катара (Qatar Airways). Ее признали лучшей в шестой раз с 2001 года. На втором месте разместились Сингапурские Авиалинии (Singapore Airlines), на третьем — ANA All Nippon Airways из Японии. Четвертой стала базирующаяся в Дубае Emirates, пятой — Japan Airlines, шестой — Cathay Pacific Airways из Гонконга, седьмой — тайваньская EVA Air. В тройке замыкающих оказались австралийская Qantas Airways, китайская Hainan Airlines и Air France. Перевозчики Украины в рейтинг не вошли. «Аэрофлот» попал на 14 позицию.