Skytrax, влиятельная британская компания по управленческому консультированию, обнародовала список лауреатов World Airline Awards — значимой и престижной авиапремии.

Мониторинг претендентов проводился с начала осени 2019 по середину лета 2021 года. За этот период были опрошены 13,4 миллиона клиентов из сотни государств мира. Пассажирам предлагали оценить по пятибалльной системе 350 авиакомпаний. В расчет просили принять:

подачу информации на сайте;

чистоту и комфортабельность салона;

работу персонала;

качество еды;

особенности бронирования билетов;

скорость регистрации;

соблюдение безопасности;

антиковидные меры;

соотношение стоимости билетов и сервиса.

Первую строчку топового списка заняла национальная авиакомпания Катара (Qatar Airways). Ее признали лучшей в шестой раз с 2001 года. На втором месте разместились Сингапурские Авиалинии (Singapore Airlines), на третьем — ANA All Nippon Airways из Японии. Четвертой стала базирующаяся в Дубае Emirates, пятой — Japan Airlines, шестой — Cathay Pacific Airways из Гонконга, седьмой — тайваньская EVA Air. В тройке замыкающих оказались австралийская Qantas Airways, китайская Hainan Airlines и Air France. Перевозчики Украины в рейтинг не вошли. «Аэрофлот» попал на 14 позицию.