Сотрудники крупнейшего эстонского портала Kinnisvara24.ee провели исследование и установили, что на стоимость квадратного метра столичной недвижимости больше влияет местоположение, чем время постройки дома. Об этом заявила Катрин Арон, занявшая место исполнительного директора ресурса осенью 2020 года. По ее словам, наиболее дорого квартиры в Таллине продаются в районах, где цена на жилье не падает в течение уже нескольких десятков лет.

По данным госпожи Арон, стоимость квадратного метра жилого помещения в Маакри, Старом городе, Кадриорге, Пирита и Сюдалине достигла почти 4000 евро. По факту сделки цена может получиться несколько меньше. Это будет зависеть от общего состояния объекта. Самое большое количество вариантов предлагается на Астангу и Кадака, в Лиллекюла, Каламая, Мустамяэ и Вяйке-Ыйсмяэ.

На вторичном рынке за квадратный метр еще не просят более 4000 евро ни в одном из престижных таллинских районов. Цены здесь распределяются так:

Сюдалинне — 3571€/1 кв. м.;

Старый город — 3716€/1 кв. м.;

Маакри — 3744€/1 кв. м.;

Пирита — 3780€/1 кв. м.

В новостройках стоимость квадратного метра жилплощади в этом году перевалила психологический барьер в 4000 евро, но на этом рост не остановился. Цена квадратного метра в только построенных квартирах района Кадриорге вплотную приблизилась к цифре €4500. В Уус-Мааильме ситуация чуть лучше. Там стоимость квадратного метра пока держится на отметке 4375 евро. В Каламая цена лишь немного превышает €4000.

Катрин Арон говорит, что в Таллине есть и недорогие квартиры. Например, в районах Ыйсмяэ и Ласнамяэ вполне реально приобрести жилье по бюджетной цене от 1400 до 1700 евро за квадратный метр. Причем по лояльной стоимости купить здесь можно не только помещения на вторичном рынке, но и в современной, комфортабельной новостройке.