В Испании введут новый налог для богатых, но это временно

В Испании введут новый налог на имущество для состоятельных граждан. Это коснется 23 тысяч человек, или 0,1% налогоплательщиков.

В чем дело? Коалиционное правительство Испании решило в 2023 и 2024 годах взимать временный налог на богатство. Этот закон затронет тех, чьи активы превышают €3 млн.

Сколько нужно будет платить? Если состояние равно €3-5 млн., нужно будет выплачивать налог в размере 1,7%; при состоянии в €5-10 миллиона — 2,1%; если активы превышают €10 млн., тогда налог составит 3,5%. Такие меры должны принести государству €3,1 миллиарда в течение следующих двух лет.

Зачем это нужно? Чтобы поддержать бюджет страны из-за растущей инфляции (в прошлом месяце ее годовой уровень поднялся до 10,5%) и роста цен на энергоносители. А еще в качестве солидарности с людьми с более низкими доходами — правительство обещает, что им будут помогать с помощью полученных денег от этого налога. Отметим, что средняя годовая зарплата в Испании составляет €21,000.

Что еще? Правительство Испании также планирует увеличить ставку подоходного налога. Для тех, кто зарабатывает более €200 тысяч, он поднимется с 26 до 27 процентов; для доходов свыше €300 тысяч — ставка составит 28%. Для тех же, чья годовая зарплата составляет меньше €21,000, подоходный налог наоборот снизят.