По мнению экспертов, существующий разрыв между расценками на жилье и доходами населения Австралии в ближайшее время только увеличится. В сложившей ситуации покупателям будет особенно тяжело совершить первый взнос на приобретение первичной недвижимости. Тем не менее, цены на жилье со временем должны выправиться, считают специалисты.

В настоящий момент стоимость недвижимости в Австралии находится на отметке, превышающей среднюю прибыль домашних хозяйств более чем в 5 раз. Эти цены в ближайшей перспективе будут расти, поскольку на рынке жилья наблюдается повышенный спрос. Величина же заработной платы по стране растет медленными темпами.

Крупнейшие австралийские банки уже дали прогноз на этот год: по их мнению, рост стоимости недвижимости увеличится на 20%. Это произойдет в том числе и по причине возвращения зарубежных инвесторов.

По словам Джо Мастерс, ведущего экономиста консалтинговой компании EY, разрыв между ценами на жилье и доходами населения, скорее всего, будет становится все больше. Это неизбежно из-за роста стоимости недвижимости и невысоких темпов увеличения зарплаты по стране.