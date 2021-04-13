В Финляндии 60 тысяч пустующих домов можно купить за бесценок

По данным Статистического центра Финляндии, в 2021 году в стране пустует около 66.000 частных домов и коттеджей. В некоторых из них люди не появляются по несколько лет, а часть зданий используется в качестве дач и летних резиденций — то есть жильцы приезжают туда редко и несистематично.

Больше половины таких полузаброшенных домов находится в Южном Саво. Основная часть таких пустующих зданий — фермерские постройки, как правило, в сельской местности и регионах с низкой плотностью населения.

Несмотря на то, что не все такие дома заброшены, а купить их в подавляющем большинстве случаев предлагают за бесценок, такое приобретение редко бывает выгодным:

как правило, здания находятся в необжитой или слабо обжитой местности;

не ко всем домам подведены коммуникации;

часть зданий дешевле снести и построить новые (но это может обойтись дороже, чем строить на свободном участке с нуля).

Совет: перед решением о покупке нужно садиться и считать смету по каждому зданию — необходимость дополнительных вложений может увеличить изначальную стоимость дома в несколько раз.