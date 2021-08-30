Пафос раскинулся в юго-западной части острова Кипр и занял территорию от средиземноморского побережья до величественной и живописной горной цепи Троодос. По легенде именно здесь много веков назад из морской пены вышла прекрасная Афродита. Место появления богини любви и красоты отмечено круглым темным камнем. Его величие и утонченную красоту подчеркивают расположенные рядом остроконечные скалы, омытые ласковыми морскими волнами.

Но это ─ не единственная достопримечательность курорта с античной историей. Здесь же размещаются Царские гробницы ─ древнейший некрополь общей площадью 200 тысяч квадратных метров. Этот историко-культурный памятник входит в состав уникального археологического парка Като-Пафос, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году. На этой же территории находятся виллы Диониса, Эона, Орфея и Тесея, отделанные уникальной мозаикой, замок Сорока колонн и прочие памятники старины. Недалеко от городского порта располагаются катакомбы Св. Соломонии. Они входят в топ самых популярных христианских святынь острова Кипр.

По уровню престижности Пафос опережает все прочие местные курорты. Именно этот город выбирают состоятельные киприоты, богатые иностранцы, звезды кино и селебрити. К детскому отдыху Пафос не приспособлен. Вся инфраструктура здесь настроена на удовлетворение самых изысканных потребностей богатых гостей из разных государств.

Краткая история уникального курорта

Первое поселение на этой территории появилось во времена неолита. После окончания Троянской войны около XII века до н. э. на остров прибыл знаменитый полководец Агапенор. Он основал здесь город и возвел величественный храм в честь Афродиты. Этот объект привлек многих людей из других городов и превратил Пафос в могущественный и значимый культурно-социальный центр.

Спустя много лет правитель по имени Никоклес приблизил город к береговой линии. Из-за этого случилось разделение территории на новую и старую части. Сегодня их соединил проспект Св. Павла.

В IV веке в Пафосе правили египетские правители из династии Птолемеев. Потом Пафос попал под римскую юрисдикцию и стал резиденцией имперского проконсула. При римлянах здесь возвели самые крупные археологические памятники, которые сейчас стали визитной карточкой курорта. Статуса столицы Пафос лишился во времена Византийской империи. Потом город неоднократно менял свое название, переживал взлеты и падения, но всегда сохранял свою уникальность и особенное очарование.

Районы престижного курорта

Город состоит из двух частей. Като-Пафос (Нижний/Нео/Новый Пафос) тянется вдоль береговой линии. Здесь находятся многочисленные достопримечательности, фешенебельные отели, бары и рестораны, дискотеки и сувенирные магазины. Пано-Пафос (Верхний/Ктима) располагается на холме. Там сосредоточены административные и коммерческие здания, рынок и магазины.

Местные власти не жалеют денег на развитие и повышение комфортности прибрежной зоны. В 2010 году здесь провели реконструкцию набережной. В рамках проекта было сделано следующее:

расширена прогулочная зона;

выложена брусчатка;

обновлена сопутствующая инфраструктура.

Для повышения безопасности отдыхающих прогулочный участок от проезжей части отделили столбиками.

Виды транспорта и стоимость проезда

По Пафосу удобно ходить пешком и ездить на велосипеде. До любой точки города можно добраться на автобусе. Летом они ходят с периодичностью 10-20 минут.

С порядком работы автобусов и подробным описанием актуальных маршрутов можно ознакомиться на сайте перевозчика. Проезд стоит 1,5€. За проездной на весь день до 23 часов потребуется отдать 5 евро, за недельный ─ 15 евро. Билет на ночные автобусные рейсы обойдется в 2,5€.

За поездку по центру Пафоса на такси придется заплатить от 5 до 20 евро. Выезд за город обойдется еще дороже.

Пляжный отдых

Большинство курортных пляжей песчаные или каменистые. Входить в море удобно далеко не везде. Во многих местах приходится передвигаться по скалистому берегу, чтобы добраться до заветной воды. Класс отеля не всегда гарантирует комфортный и простой доступ к морю.

Наибольшей популярностью пользуется песчаная пляжная зона в Корал-Бей. Еще один престижный пляж с роскошной природной панорамой и заповедником зеленых морских черепах располагается в уютном и камерном заливе Лара.

Инструкция для покупки недвижимости

Чтобы приобрести готовое жилье на первичном рынке Кипра с НДС, следует выбрать объект и внести за него залог (определенный процент от общей стоимости). Это позволяет зарезервировать жилье за покупателем. Юридическое сопровождение сделки обеспечивает местный юрист. С ним требуется заключить договор и предоставить доверенность на представление своих интересов.

Жилой объект резервируется на срок от 30 до 45 дней. За это время представитель покупателя делает следующее:

проводит проверку документации;

устраняет обременения (выведение квартиры из-под залога и пр.);

составляет и согласовывает договор со всеми участниками сделки.

Когда все формальности выполнены, покупатель приезжает на Кипр, подписывает документы и выплачивает 50% от общей цены недвижимости. Потом необходимо оплатить Гербовый сбор (Stamp Duty) и депонировать договор в Земельном комитете.

После этого юрист готовит заявление к Совету Министров Кипра для получения разрешения на покупку недвижимости. Одобрение выдается в случае, если покупатель не имеет проблем с законом и приобретает первое жилье на территории Пафоса. Последнее условие актуально для клиентов из стран, не входящих в Евросоюз.

Параллельно юрист составляет запрос на льготу по НДС. Ее предоставляют в течение 14 дней. После этого клиент передает продавцу оставшуюся часть стоимости объекта, получает ключ от своей новой собственности и становится ее законным владельцем.

Государственный Земельный комитет проверяет построенное жилье и выпускает Title Deed ─ Свидетельство о собственности. Получив на руки документ, покупатель платит налог Transfer Free и становится зарегистрированным владельцем квартиры.

В некоторых случаях отдельные шаги вышеописанной схемы меняются. Это происходит, если:

клиент приобретает жилье в ипотеку;

сделка совершается задолго до сдачи дома в эксплуатацию;

выбранный объект относится к вторичной недвижимости и НДС с него не взимается;

будущий владелец передает юристу право на самостоятельное выполнение части действий, связанных с оформлением документации.

Все вопросы, связанные с приобретением жилья и оформлением прав собственности можно обсудить с агентом по недвижимости еще до совершения сделки

Сколько стоит недвижимость в Пафосе

Так как Пафос считается одним из самых престижных регионов Кипра, жилье в Пафосе стоит достаточно дорого. На небольшую квартиру с 1-2 спальнями придется потратить от 100000 евро. Таунхаус площадью до 100 м2 обойдется в 105000-250000 евро. Предельной стоимости для элитных вилл не существует. На сайте агентств по продаже недвижимости предлагаются варианты от 2000000 до 6800000 евро.