В Польше появился специальный сайт для иммигрантов. Его запустило польское управление по делам иностранцев на днях, 7 февраля 2023 года.

Главная задача нового портала — помогать иностранцам в вопросах иммиграции. В частности, на сайте можно узнать, как правильно заполнять заявление на ВНЖ. Информация на портале предоставляется на 7 языках: польском, английском, украинском, французском, русском, вьетнамском и армянском. Сайт доступен по ссылке.

Какие конкретные проблемы помогает решить новый портал?

Сайт разделен на несколько основных разделов. Например, один из них посвящен разбору ошибок, которые допускают иностранцы при подаче заявлений на ВНЖ и т.д. Кроме того, в этом же блоке (называется «Избегайте ошибок») можно найти много полезных документов, обучающих видео и руководств. 

Но, пожалуй, самый полезный раздел на портале называется «Заполнить заявление или подготовить ходатайство». Иностранцы могут прямо на нем заполнить и сразу же отправить заявление на получение временного или постоянного вида на жительство.

Также на сайте публикуются действующие правовые акты, касающиеся миграционных процедур, и новости о последних и будущих изменениях в законодательстве Польши.