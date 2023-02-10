В Польше появился специальный сайт для иммигрантов. Его запустило польское управление по делам иностранцев на днях, 7 февраля 2023 года.

Главная задача нового портала — помогать иностранцам в вопросах иммиграции. В частности, на сайте можно узнать, как правильно заполнять заявление на ВНЖ. Информация на портале предоставляется на 7 языках: польском, английском, украинском, французском, русском, вьетнамском и армянском. Сайт доступен по ссылке .

Какие конкретные проблемы помогает решить новый портал?

Сайт разделен на несколько основных разделов. Например, один из них посвящен разбору ошибок, которые допускают иностранцы при подаче заявлений на ВНЖ и т.д. Кроме того, в этом же блоке (называется «Избегайте ошибок») можно найти много полезных документов, обучающих видео и руководств.

Но, пожалуй, самый полезный раздел на портале называется «Заполнить заявление или подготовить ходатайство». Иностранцы могут прямо на нем заполнить и сразу же отправить заявление на получение временного или постоянного вида на жительство.

Также на сайте публикуются действующие правовые акты, касающиеся миграционных процедур, и новости о последних и будущих изменениях в законодательстве Польши.