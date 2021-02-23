На Кипре палата представителей одобрила законопроект, согласно которому при продаже объектов недвижимости будет взиматься налог в размере 0,4%. Весь полученный доход от него пойдет на оказание помощи кипрско-греческим беженцам, информирует Cyprus Mail.

Налог необходимо платить продавцам за любую проданную недвижимость. Это правило также распространяется на ситуации, когда передаются акции организации, владеющей недвижимым имуществом.

По словам Ксении Сорокиной, руководителя кипрского направления в компании Russia Sotheby’s International Realty, в настоящее время изменения находятся на заключительной стадии обсуждения. Они не должны повлечь за собой кардинальных последствий, поскольку для рынка недвижимости налог в 0,4% не является существенной суммой. В связи с этим внесенные изменения не скорректируют рыночную ситуацию ни для продавцов, ни для покупателей. Учитывая тот факт, что сейчас рынок недвижимости Кипра в большинстве случаев подстраивается под покупателя, введенный налог не отразится на стоимости квадратных метров.

В отношении застройщиков новые изменения пока обсуждаются. Если они будут приняты окончательно, это не повлечет за собой рост цен на объекты. Согласно предварительным прогнозам, новый законопроект получит одобрение и начнет действовать в ближайшее время.