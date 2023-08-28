В каких районах США больше всего «зомби»-домов и как это отражается на рынке?

Число пустующих объектов недвижимости и так называемых «зомби»-объектов в США продолжает привлекать внимание. Этой проблеме и другим актуальным тенденциям на американском рынке жилья посвящен свежий отчёт ATTOM. Рассказываем главное.

Итак, на данный момент в Соединенных Штатах имеется 1,277,612 пустующих жилых объектов. Это составляет 1,3% от общего числа объектов недвижимости в стране. Такая же статистика была зафиксирована и во втором квартале текущего года.

Также в отчёте зафиксировано увеличение числа домов, находящихся в процессе исполнения ипотечных обязательств. В третьем квартале этого года таких объектов 315,425, что на 1,3 процента больше, чем во втором квартале 2023 года. Этот рост связан со снятием моратория на преследование должников банками, введенного в начале пандемии.

Отчет также обращает внимание на так называемые «зомби»-объекты. В третьем квартале 2023 года их уже около 8,800. Это небольшое увеличение по сравнению с предыдущим кварталом, но заметное — на 13,9% больше, чем год назад.

Зомби-объекты: Что это такое?

Зомби-недвижимость относится к объектам, чьи домовладельцы не в состоянии выплачивать ипотечные платежи или налоги на недвижимость. Термин «зомби» подразумевает, что эти объекты недвижимости не являются ни полностью «живыми» и используемыми, ни официально «мертвыми».

Вот пример того, как недвижимость переходит в статус «зомбированной»:

Домовладелец не выплачивает ипотеку.

Кредитор начинает процесс взыскания.

Домовладелец покидает дом до завершения процесса обращения взыскания.

Дом остается в подвешенном состоянии: домовладелец формально все еще владеет им, но не живет там и не заботится о нем.

Одна из серьезных проблем, связанных с зомби-недвижимостью, заключается в том, что она может стать жертвой вандализма и преступности, негативно влияя на общее качество жизни в районе и стоимость недвижимости.

Термин «зомби-недвижимость» впервые был придуман в начале 2010-х годов, во время жилищного кризиса.

Региональные особенности

Важно отметить, что «зомби»-объекты распределены по всей стране неравномерно. Наибольшее количество таких объектов наблюдается в районах с ограниченными финансовыми ресурсами, где домохозяйства более подвержены риску исполнительных продаж. Например, Нью-Йорк и Майами остаются районами с наибольшим количеством «зомби»-объектов.

Влияние на рынок жилья

Несмотря на увеличение числа «зомби»-объектов, они по-прежнему составляют крошечную часть общего числа жилых объектов в стране — лишь 1,3% от общего числа жилых объектов. Тем не менее, этот показатель подчеркивает важность мониторинга динамики исполнительных продаж и обеспечения стабильности на рынке жилья.

А что такое исполнительная продажа?

Исполнительные продажи — это процесс продажи недвижимости, который осуществляется банком или другим кредитором в случае, если владелец недвижимости не выполнил свои финансовые обязательства по ипотечному кредиту или займу.

Это может быть сложным и стрессовым процессом как для заемщика, так и для кредитора. Заёмщик рискует потерять свой дом, а кредитор стремится вернуть хотя бы часть своего убытка.