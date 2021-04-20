6 мая текущего года в Канаде вступит в силу новая программа выдачи ПМЖ. На получение вида на жительство смогут претендовать две категории иностранных граждан:

Специалисты, прежде проработавшие не менее года в области здравоохранения, а также других отраслях, которые считаются важными для Канады (от кассиров, работающих в продуктовых магазинах, до работников, занятых в сельскохозяйственной сфере). Выпускники, закончившие канадские ВУЗы за последние 4 года.

По словам Марко Мендичино, министра иммиграции, благодаря предпринятой мере в Канаду в этом году смогут приехать свыше 400 тысяч иностранных граждан. Таким образом, страна сумеет выполнить поставленный план, компенсируя малое количество иммигрантов в прошлом году, когда въезд в нее был закрыт.

Мендичино считает, что иностранцы оказали большую помощь Канаде во время пандемии. Теперь страна, вводя новые правила, дает возможность тем, кто живет здесь с временным статусом, строить свое будущее. Это должно положительно сказаться на экономике Канады и помочь самим канадцам наладить их жизнь.

Между тем, прирост населения в стране опустился до времен Первой Мировой войны. Отчасти это связано с отсутствием мигрантов. В то же время местная провинция Нью-Брансуик не перестает привлекать иностранцев, несмотря на пандемию. Активность также проявляет Квебек, где запускаются 3 программы по привлечению иммигрантов.