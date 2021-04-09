Приобретение недвижимости в Чехии — всегда ответственный шаг для иностранных граждан. Покупателям требуется учесть десятки факторов, чтобы выгодно вложить инвестиции в местные квадратные метры. В то же время, приняв во внимание все нюансы, иностранцы получают возможность приобрести недвижимость в одной из самых стабильных европейских стран, чья экономика постоянно прогрессирует.

Что необходимо для приобретения жилья в Чехии

Чешские власти не выдвигают серьезных требований для граждан из других стран. Условия покупки недвижимости для иностранцев такие же, как и для местных жителей. Все, что требуется иностранным инвесторам в Чехии для совершения сделки — это заграничный паспорт и денежная сумма на покупку жилья. При этом важно учесть, что наличные, как таковые, в операциях между продавцами и покупателями не фигурируют. Все сделки в стране проводятся с использованием безналичного расчета.

Для соблюдения юридических тонкостей иностранным гражданам нужно открыть счет в любом чешском банке, откуда будет оформлено отправление денег продавцу. Альтернативный вариант — выполнить денежный перевод из своей страны.

Как приобрести жилую и коммерческую недвижимость в Чехии

Подбирать объекты можно с помощью интернет-каталогов. Большинство сайтов в Чехии функционирует на русском языке, ориентируясь на покупателей из стран СНГ. Посетив такие веб-ресурсы, иностранные граждане встретят большое количество предложений от риэлторских фирм и частных лиц. Представленные объявления помогут составить точное мнение о продаваемых объектах благодаря присутствующим описаниям и фотографиям.

Еще один надежный способ — обратиться в агентства недвижимости. Работающие в них специалисты располагают большой базой данных о местном рынке жилья и знают все нюансы законодательства. Заручившись их поддержкой, иностранный инвестор сможет быстро найти подходящий объект. Кроме того, в лице риэлтора покупатель получит еще и переводчика, что особенно важно, поскольку сделки купли-продажи в стране оформляются исключительно на чешском языке.

Как происходит покупка недвижимости в Чехии

Жилые и коммерческие объекты в стране приобретаются с соблюдением следующего порядка: Покупатель подбирает квадратные метры с помощью агентства недвижимости или через интернет. Осмотреть объект он может самостоятельно или поручить весь процесс доверенному лицу. Чтобы приобрести «квадраты» в Чехии, иностранному инвестору не требуется личного присутствия. Все стороны, заинтересованные в сделке, вступают в устные переговоры по поводу объекта. Если покупателя все устраивает, он проверяет недвижимость на юридическую чистоту, чтобы удостовериться в том, что она не находится в залоге, судебных спорах и не связана с невыплаченными кредитами. Заключается предварительный договор. Покупатель вносит задаток — около 5% от цены объекта. Прежде чем внести залог, иностранному инвестору нужно взвесить все «за» и «против», поскольку если он раздумает брать недвижимость, продавец имеет право оставить внесенный задаток себе. Оставшуюся сумму покупатель переводит посреднику, занимающемуся сделкой купли-продажи, на его банковский счет. Стороны заключают основной договор. Посредник оформляет перевод всех средств продавцу жилого/коммерческого объекта.

На что нужно обращать внимание при покупке недвижимости в Чехии

Иностранным покупателям, приобретающим местные квадратные метры, необходимо следовать простым правилам:

лично осматривать жилье перед покупкой. В интернете нередко публикуются объявления, в которых содержатся недостоверные данные о тех или иных объектах;

всегда вносить залог, если принято окончательное решение о приобретении недвижимости. Внесенный задаток даст понять владельцу, что вы всерьез желаете купить его объект. Таким образом, имея на руках первоначальный взнос, он не продаст жилье другим покупателям;

заключать сделку купли-продажи только в присутствии частного адвоката или нотариуса. Они проследят за тем, чтобы вся процедура прошла с соблюдением юридических норм.

В целом у покупателей из стран СНГ нет поводов опасаться за покупку недвижимости в Чехии. Каждая сделка купли-продажи в стране заключается строго с соблюдением закона.

Как стать владельцем ВНЖ и ПМЖ в Чехии

Для легального переезда в страну иностранным гражданам требуется право на долговременное пребывание. В народе этот статус называется коротко — ВНЖ. Чтобы получить долгосрочную визу, к примеру на 1 год, необходимо обратиться в чешское консульство. По истечении этого срока можно претендовать на выдачу разрешения на проживание в течение 2 лет. Соответствующий документ выдается Министерством внутренних дел страны. Иностранец имеет право продлевать его раз в 2 года. Прожив в Чешской Республике 5 лет, иностранные граждане могут претендовать на ПМЖ, то есть на постоянное пребывание в стране.

Виды ВНЖ в Чехии

Для иностранных граждан в стране предусмотрено несколько долгосрочных виз:

Для ведения предпринимательства. На нее могут претендовать заявители, имеющие бизнес в Чехии или планирующие его открыть в будущем. Чтобы продлить этот документ, иностранец должен подтвердить, что его бизнес приносит прибыль, не ниже минимального уровня.

На нее могут претендовать заявители, имеющие бизнес в Чехии или планирующие его открыть в будущем. Чтобы продлить этот документ, иностранец должен подтвердить, что его бизнес приносит прибыль, не ниже минимального уровня. Для воссоединения с семьей. Возможность получить эту визу есть у супругов, родителей старше 65 лет, находящихся на иждивении, и детей, недостигших совершеннолетнего возраста. Документ может быть также выдан в случае брака с гражданином Чешской Республики.

Возможность получить эту визу есть у супругов, родителей старше 65 лет, находящихся на иждивении, и детей, недостигших совершеннолетнего возраста. Документ может быть также выдан в случае брака с гражданином Чешской Республики. Рабочая виза. Стать ее владельцем вправе те соискатели, которым на 100% обеспечено место в чешской компании.

Стать ее владельцем вправе те соискатели, которым на 100% обеспечено место в чешской компании. Синяя карта. Получить ее могут высококвалифицированные специалисты, чей уровень зарплаты выше средней в 1,5 раза.

Получить ее могут высококвалифицированные специалисты, чей уровень зарплаты выше средней в 1,5 раза. Студенческая виза. Выдается иностранцам, поступающим в чешские учебные заведения или на курсы подготовки. Чтобы получить студенческую визу, соискателям нужно подтвердить, что они приняты на учебу и у них есть достаточно денег на проживание.

Выдается иностранцам, поступающим в чешские учебные заведения или на курсы подготовки. Чтобы получить студенческую визу, соискателям нужно подтвердить, что они приняты на учебу и у них есть достаточно денег на проживание. Для научных исследований. Претендовать на ее получение могут ученые, которые планируют длительное время работать в одном из чешских научно-исследовательских ВУЗов.

Претендовать на ее получение могут ученые, которые планируют длительное время работать в одном из чешских научно-исследовательских ВУЗов. Спортивная виза. Предназначена для «ценных» спортсменов, получивших официальное приглашение выступать за местные сборные или команды.

Предназначена для «ценных» спортсменов, получивших официальное приглашение выступать за местные сборные или команды. Виза инвестора. Чтобы получить ее, иностранным бизнесменам нужно инвестировать в чешскую экономику более 2,9 млн. евро и обеспечить рабочие места не менее, чем для 20 человек.

Плюсы чешского ВНЖ

Все вышеперечисленные долгосрочные визы дают иностранным гражданам целый ряд привилегий:

пребывать в Чешской Республике 365 дней в году;

совершать въезд в страну неограниченное количество раз;

беспрепятственно путешествовать внутри Шенгенской зоны и пребывать в других государствах ЕС на протяжении 3 месяцев каждые полгода;

при наличии страховки пользоваться услугами соцстраховки и медобслуживания;

по истечении срока ВНЖ продлевать его раз в 2 года;

бесплатно определять детей в государственные детсады, школы и университеты.

Особенности ПМЖ в Чехии

Получить разрешение на постоянное пребывание в стране есть возможность у иностранцев, проживших здесь от 5 лет. Под этим сроком понимается время, в течение которого гражданин проживал в Чехии по долгосрочной визе или разрешению на длительное пребывание. Тем, кто проживает в стране на основании студенческой визы, важно учесть, что их нахождение засчитывается только наполовину.

В целом, чтобы получить ПМЖ, требуется соблюсти только 2 правила: подтвердить знание чешского языка, успешно сдав экзамены, и доказать наличие доходов, которых хватит для проживания в Чехии. Дополнительно иностранцам нужно учесть, что для получения ПМЖ не допускается отсутствовать в стране свыше 10 месяцев из требуемых 5 лет пребывания. Кроме того, отказ в выдаче необходимого статуса можно получить, если за указанный период отсутствовать в Чехии больше 6 месяцев кряду. Исключением могут стать командировки и ряд других уважительных поводов. В таких случаях причину отсутствия необходимо подтвердить, предоставив соответствующие документы. Что касается чешского гражданства, то на его получение иностранные граждане могут претендовать после 10 лет пребывания в стране и соблюдения ряда обязательных условий.

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