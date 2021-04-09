Как переехать в Чехию: гид по покупке недвижимости и получению ВНЖ
Приобретение недвижимости в Чехии — всегда ответственный шаг для иностранных граждан. Покупателям требуется учесть десятки факторов, чтобы выгодно вложить инвестиции в местные квадратные метры. В то же время, приняв во внимание все нюансы, иностранцы получают возможность приобрести недвижимость в одной из самых стабильных европейских стран, чья экономика постоянно прогрессирует.
Что необходимо для приобретения жилья в Чехии
Чешские власти не выдвигают серьезных требований для граждан из других стран. Условия покупки недвижимости для иностранцев такие же, как и для местных жителей. Все, что требуется иностранным инвесторам в Чехии для совершения сделки — это заграничный паспорт и денежная сумма на покупку жилья. При этом важно учесть, что наличные, как таковые, в операциях между продавцами и покупателями не фигурируют. Все сделки в стране проводятся с использованием безналичного расчета.
Для соблюдения юридических тонкостей иностранным гражданам нужно открыть счет в любом чешском банке, откуда будет оформлено отправление денег продавцу. Альтернативный вариант — выполнить денежный перевод из своей страны.
Как приобрести жилую и коммерческую недвижимость в Чехии
Подбирать объекты можно с помощью интернет-каталогов. Большинство сайтов в Чехии функционирует на русском языке, ориентируясь на покупателей из стран СНГ. Посетив такие веб-ресурсы, иностранные граждане встретят большое количество предложений от риэлторских фирм и частных лиц. Представленные объявления помогут составить точное мнение о продаваемых объектах благодаря присутствующим описаниям и фотографиям.
Еще один надежный способ — обратиться в агентства недвижимости. Работающие в них специалисты располагают большой базой данных о местном рынке жилья и знают все нюансы законодательства. Заручившись их поддержкой, иностранный инвестор сможет быстро найти подходящий объект. Кроме того, в лице риэлтора покупатель получит еще и переводчика, что особенно важно, поскольку сделки купли-продажи в стране оформляются исключительно на чешском языке.
Как происходит покупка недвижимости в Чехии
- Жилые и коммерческие объекты в стране приобретаются с соблюдением следующего порядка:
- Покупатель подбирает квадратные метры с помощью агентства недвижимости или через интернет. Осмотреть объект он может самостоятельно или поручить весь процесс доверенному лицу. Чтобы приобрести «квадраты» в Чехии, иностранному инвестору не требуется личного присутствия.
- Все стороны, заинтересованные в сделке, вступают в устные переговоры по поводу объекта.
- Если покупателя все устраивает, он проверяет недвижимость на юридическую чистоту, чтобы удостовериться в том, что она не находится в залоге, судебных спорах и не связана с невыплаченными кредитами.
- Заключается предварительный договор. Покупатель вносит задаток — около 5% от цены объекта. Прежде чем внести залог, иностранному инвестору нужно взвесить все «за» и «против», поскольку если он раздумает брать недвижимость, продавец имеет право оставить внесенный задаток себе.
- Оставшуюся сумму покупатель переводит посреднику, занимающемуся сделкой купли-продажи, на его банковский счет.
- Стороны заключают основной договор.
- Посредник оформляет перевод всех средств продавцу жилого/коммерческого объекта.
На что нужно обращать внимание при покупке недвижимости в Чехии
Иностранным покупателям, приобретающим местные квадратные метры, необходимо следовать простым правилам:
- лично осматривать жилье перед покупкой. В интернете нередко публикуются объявления, в которых содержатся недостоверные данные о тех или иных объектах;
- всегда вносить залог, если принято окончательное решение о приобретении недвижимости. Внесенный задаток даст понять владельцу, что вы всерьез желаете купить его объект. Таким образом, имея на руках первоначальный взнос, он не продаст жилье другим покупателям;
- заключать сделку купли-продажи только в присутствии частного адвоката или нотариуса. Они проследят за тем, чтобы вся процедура прошла с соблюдением юридических норм.
В целом у покупателей из стран СНГ нет поводов опасаться за покупку недвижимости в Чехии. Каждая сделка купли-продажи в стране заключается строго с соблюдением закона.
Как стать владельцем ВНЖ и ПМЖ в Чехии
Для легального переезда в страну иностранным гражданам требуется право на долговременное пребывание. В народе этот статус называется коротко — ВНЖ. Чтобы получить долгосрочную визу, к примеру на 1 год, необходимо обратиться в чешское консульство. По истечении этого срока можно претендовать на выдачу разрешения на проживание в течение 2 лет. Соответствующий документ выдается Министерством внутренних дел страны. Иностранец имеет право продлевать его раз в 2 года. Прожив в Чешской Республике 5 лет, иностранные граждане могут претендовать на ПМЖ, то есть на постоянное пребывание в стране.
Виды ВНЖ в Чехии
Для иностранных граждан в стране предусмотрено несколько долгосрочных виз:
- Для ведения предпринимательства. На нее могут претендовать заявители, имеющие бизнес в Чехии или планирующие его открыть в будущем. Чтобы продлить этот документ, иностранец должен подтвердить, что его бизнес приносит прибыль, не ниже минимального уровня.
- Для воссоединения с семьей. Возможность получить эту визу есть у супругов, родителей старше 65 лет, находящихся на иждивении, и детей, недостигших совершеннолетнего возраста. Документ может быть также выдан в случае брака с гражданином Чешской Республики.
- Рабочая виза. Стать ее владельцем вправе те соискатели, которым на 100% обеспечено место в чешской компании.
- Синяя карта. Получить ее могут высококвалифицированные специалисты, чей уровень зарплаты выше средней в 1,5 раза.
- Студенческая виза. Выдается иностранцам, поступающим в чешские учебные заведения или на курсы подготовки. Чтобы получить студенческую визу, соискателям нужно подтвердить, что они приняты на учебу и у них есть достаточно денег на проживание.
- Для научных исследований. Претендовать на ее получение могут ученые, которые планируют длительное время работать в одном из чешских научно-исследовательских ВУЗов.
- Спортивная виза. Предназначена для «ценных» спортсменов, получивших официальное приглашение выступать за местные сборные или команды.
- Виза инвестора. Чтобы получить ее, иностранным бизнесменам нужно инвестировать в чешскую экономику более 2,9 млн. евро и обеспечить рабочие места не менее, чем для 20 человек.
Плюсы чешского ВНЖ
Все вышеперечисленные долгосрочные визы дают иностранным гражданам целый ряд привилегий:
- пребывать в Чешской Республике 365 дней в году;
- совершать въезд в страну неограниченное количество раз;
- беспрепятственно путешествовать внутри Шенгенской зоны и пребывать в других государствах ЕС на протяжении 3 месяцев каждые полгода;
- при наличии страховки пользоваться услугами соцстраховки и медобслуживания;
- по истечении срока ВНЖ продлевать его раз в 2 года;
- бесплатно определять детей в государственные детсады, школы и университеты.
Особенности ПМЖ в Чехии
Получить разрешение на постоянное пребывание в стране есть возможность у иностранцев, проживших здесь от 5 лет. Под этим сроком понимается время, в течение которого гражданин проживал в Чехии по долгосрочной визе или разрешению на длительное пребывание. Тем, кто проживает в стране на основании студенческой визы, важно учесть, что их нахождение засчитывается только наполовину.
В целом, чтобы получить ПМЖ, требуется соблюсти только 2 правила: подтвердить знание чешского языка, успешно сдав экзамены, и доказать наличие доходов, которых хватит для проживания в Чехии. Дополнительно иностранцам нужно учесть, что для получения ПМЖ не допускается отсутствовать в стране свыше 10 месяцев из требуемых 5 лет пребывания. Кроме того, отказ в выдаче необходимого статуса можно получить, если за указанный период отсутствовать в Чехии больше 6 месяцев кряду. Исключением могут стать командировки и ряд других уважительных поводов. В таких случаях причину отсутствия необходимо подтвердить, предоставив соответствующие документы. Что касается чешского гражданства, то на его получение иностранные граждане могут претендовать после 10 лет пребывания в стране и соблюдения ряда обязательных условий.
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