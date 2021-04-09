Содержание:

  1. Что необходимо для приобретения жилья в Чехии
  2. Как приобрести жилую и коммерческую недвижимость в Чехии
  3. Как происходит покупка недвижимости в Чехии
  4. На что нужно обращать внимание при покупке недвижимости в Чехии
  5. Как стать владельцем ВНЖ и ПМЖ в Чехии
  6. Виды ВНЖ в Чехии
  7. Плюсы чешского ВНЖ
  8. Особенности ПМЖ в Чехии
  9. Объекты недвижимости в Чехии по выгодным ценам
    1. Апартаменты
    2. Дома
    3. Элитная недвижимость
    4. Коммерческие объекты

Приобретение недвижимости в Чехии — всегда ответственный шаг для иностранных граждан. Покупателям требуется учесть десятки факторов, чтобы выгодно вложить инвестиции в местные квадратные метры. В то же время, приняв во внимание все нюансы, иностранцы получают возможность приобрести недвижимость в одной из самых стабильных европейских стран, чья экономика постоянно прогрессирует.

Что необходимо для приобретения жилья в Чехии

Чешские власти не выдвигают серьезных требований для граждан из других стран. Условия покупки недвижимости для иностранцев такие же, как и для местных жителей. Все, что требуется иностранным инвесторам в Чехии для совершения сделки — это заграничный паспорт и денежная сумма на покупку жилья. При этом важно учесть, что наличные, как таковые, в операциях между продавцами и покупателями не фигурируют. Все сделки в стране проводятся с использованием безналичного расчета.

Для соблюдения юридических тонкостей иностранным гражданам нужно открыть счет в любом чешском банке, откуда будет оформлено отправление денег продавцу. Альтернативный вариант — выполнить денежный перевод из своей страны.

Как приобрести жилую и коммерческую недвижимость в Чехии

Подбирать объекты можно с помощью интернет-каталогов. Большинство сайтов в Чехии функционирует на русском языке, ориентируясь на покупателей из стран СНГ. Посетив такие веб-ресурсы, иностранные граждане встретят большое количество предложений от риэлторских фирм и частных лиц. Представленные объявления помогут составить точное мнение о продаваемых объектах благодаря присутствующим описаниям и фотографиям.

Еще один надежный способ — обратиться в агентства недвижимости. Работающие в них специалисты располагают большой базой данных о местном рынке жилья и знают все нюансы законодательства. Заручившись их поддержкой, иностранный инвестор сможет быстро найти подходящий объект. Кроме того, в лице риэлтора покупатель получит еще и переводчика, что особенно важно, поскольку сделки купли-продажи в стране оформляются исключительно на чешском языке.

Как происходит покупка недвижимости в Чехии

  1. Жилые и коммерческие объекты в стране приобретаются с соблюдением следующего порядка:
  2. Покупатель подбирает квадратные метры с помощью агентства недвижимости или через интернет. Осмотреть объект он может самостоятельно или поручить весь процесс доверенному лицу. Чтобы приобрести «квадраты» в Чехии, иностранному инвестору не требуется личного присутствия.
  3. Все стороны, заинтересованные в сделке, вступают в устные переговоры по поводу объекта.
  4. Если покупателя все устраивает, он проверяет недвижимость на юридическую чистоту, чтобы удостовериться в том, что она не находится в залоге, судебных спорах и не связана с невыплаченными кредитами.
  5. Заключается предварительный договор. Покупатель вносит задаток — около 5% от цены объекта. Прежде чем внести залог, иностранному инвестору нужно взвесить все «за» и «против», поскольку если он раздумает брать недвижимость, продавец имеет право оставить внесенный задаток себе.
  6. Оставшуюся сумму покупатель переводит посреднику, занимающемуся сделкой купли-продажи, на его банковский счет.
  7. Стороны заключают основной договор.
  8. Посредник оформляет перевод всех средств продавцу жилого/коммерческого объекта.

На что нужно обращать внимание при покупке недвижимости в Чехии

Иностранным покупателям, приобретающим местные квадратные метры, необходимо следовать простым правилам:

  • лично осматривать жилье перед покупкой. В интернете нередко публикуются объявления, в которых содержатся недостоверные данные о тех или иных объектах;
  • всегда вносить залог, если принято окончательное решение о приобретении недвижимости. Внесенный задаток даст понять владельцу, что вы всерьез желаете купить его объект. Таким образом, имея на руках первоначальный взнос, он не продаст жилье другим покупателям;
  • заключать сделку купли-продажи только в присутствии частного адвоката или нотариуса. Они проследят за тем, чтобы вся процедура прошла с соблюдением юридических норм.

В целом у покупателей из стран СНГ нет поводов опасаться за покупку недвижимости в Чехии. Каждая сделка купли-продажи в стране заключается строго с соблюдением закона.

Как стать владельцем ВНЖ и ПМЖ в Чехии

Для легального переезда в страну иностранным гражданам требуется право на долговременное пребывание. В народе этот статус называется коротко — ВНЖ. Чтобы получить долгосрочную визу, к примеру на 1 год, необходимо обратиться в чешское консульство. По истечении этого срока можно претендовать на выдачу разрешения на проживание в течение 2 лет. Соответствующий документ выдается Министерством внутренних дел страны. Иностранец имеет право продлевать его раз в 2 года. Прожив в Чешской Республике 5 лет, иностранные граждане могут претендовать на ПМЖ, то есть на постоянное пребывание в стране.

Виды ВНЖ в Чехии

Для иностранных граждан в стране предусмотрено несколько долгосрочных виз:

  • Для ведения предпринимательства. На нее могут претендовать заявители, имеющие бизнес в Чехии или планирующие его открыть в будущем. Чтобы продлить этот документ, иностранец должен подтвердить, что его бизнес приносит прибыль, не ниже минимального уровня.
  • Для воссоединения с семьей. Возможность получить эту визу есть у супругов, родителей старше 65 лет, находящихся на иждивении, и детей, недостигших совершеннолетнего возраста. Документ может быть также выдан в случае брака с гражданином Чешской Республики.
  • Рабочая виза. Стать ее владельцем вправе те соискатели, которым на 100% обеспечено место в чешской компании.
  • Синяя карта. Получить ее могут высококвалифицированные специалисты, чей уровень зарплаты выше средней в 1,5 раза.
  • Студенческая виза. Выдается иностранцам, поступающим в чешские учебные заведения или на курсы подготовки. Чтобы получить студенческую визу, соискателям нужно подтвердить, что они приняты на учебу и у них есть достаточно денег на проживание.
  • Для научных исследований. Претендовать на ее получение могут ученые, которые планируют длительное время работать в одном из чешских научно-исследовательских ВУЗов.
  • Спортивная виза. Предназначена для «ценных» спортсменов, получивших официальное приглашение выступать за местные сборные или команды.
  • Виза инвестора. Чтобы получить ее, иностранным бизнесменам нужно инвестировать в чешскую экономику более 2,9 млн. евро и обеспечить рабочие места не менее, чем для 20 человек.

Плюсы чешского ВНЖ

Все вышеперечисленные долгосрочные визы дают иностранным гражданам целый ряд привилегий:

  • пребывать в Чешской Республике 365 дней в году;
  • совершать въезд в страну неограниченное количество раз;
  • беспрепятственно путешествовать внутри Шенгенской зоны и пребывать в других государствах ЕС на протяжении 3 месяцев каждые полгода;
  • при наличии страховки пользоваться услугами соцстраховки и медобслуживания;
  • по истечении срока ВНЖ продлевать его раз в 2 года;
  • бесплатно определять детей в государственные детсады, школы и университеты.

Особенности ПМЖ в Чехии

Получить разрешение на постоянное пребывание в стране есть возможность у иностранцев, проживших здесь от 5 лет. Под этим сроком понимается время, в течение которого гражданин проживал в Чехии по долгосрочной визе или разрешению на длительное пребывание. Тем, кто проживает в стране на основании студенческой визы, важно учесть, что их нахождение засчитывается только наполовину.

В целом, чтобы получить ПМЖ, требуется соблюсти только 2 правила: подтвердить знание чешского языка, успешно сдав экзамены, и доказать наличие доходов, которых хватит для проживания в Чехии. Дополнительно иностранцам нужно учесть, что для получения ПМЖ не допускается отсутствовать в стране свыше 10 месяцев из требуемых 5 лет пребывания. Кроме того, отказ в выдаче необходимого статуса можно получить, если за указанный период отсутствовать в Чехии больше 6 месяцев кряду. Исключением могут стать командировки и ряд других уважительных поводов. В таких случаях причину отсутствия необходимо подтвердить, предоставив соответствующие документы. Что касается чешского гражданства, то на его получение иностранные граждане могут претендовать после 10 лет пребывания в стране и соблюдения ряда обязательных условий.

Объекты недвижимости в Чехии по выгодным ценам

На международной платформе REALTING представлено более 1000 объектов недвижимости в Чехии. Предлагаем Вам обратить внимание на недвижимость компании Czech Village s.r.o, одного из самых крупных агентств в Праге и за ее пределами.

Апартаменты
Квартира 1 комната
Кладно, Чехия
$93,412
1 Комнаты 1 Количество спален 28 м²
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
$152,001
2 Комнаты 1 Количество спален 24 м²
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
$192,776
2 Комнаты 1 Количество спален 32 м²
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
$202,087
2 Комнаты 1 Количество спален 35 м²
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
$239,035
3 Комнаты 2 Количество спален 56 м²
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
$383,078
2 Комнаты 62 м²

Дома
Дом
Нейдек, Чехия
$198,431
170 м²
Дом
Vrbicany, Чехия
$206,509
110 м²
Дом
Dasice, Чехия
$320,803
200 м²
Дом
Zvanovice, Чехия
$395,203
129 м²
Дом
Lounovice, Чехия
$422,839
120 м²
Дом 5 комнат
Столица Прага, Чехия
$421,901
5 Комнаты 4 Количество спален 140 м²

Элитная недвижимость
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
$740,107
3 Комнаты 3 Количество спален 106 м²
Квартира 4 комнаты
Столица Прага, Чехия
$2,01 млн
4 Комнаты 186 м² 6 Этаж

Коммерческие объекты
Участок земли
Столица Прага, Чехия
$274,218
Коммерческое помещение 311 м²
Столица Прага, Чехия
$931,186
311 м²
Коммерческое помещение 320 м²
Столица Прага, Чехия
$1,16 млн
320 м²
Отель
Столица Прага, Чехия
$161,41 млн
150 Комнаты
Отель
Столица Прага, Чехия
$166,61 млн
230 Комнаты

Фото: Envato