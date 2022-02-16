Увеличение продаж застройщика с помощью комплекса IT-решений от компании RealtyProTechnology и сервисов на платформе недвижимости Realting.com

Компания RealtyProTechnology — новаторы рынка новостроек с большим опытом работы, умеющие тонко чувствовать тенденции современного мира и встраивать новейшие технологии в рабочие процессы. Одна из последних разработок компании — Индивидуальная Реферальная Интерактивная Ссылка Квалифицированного Агента (ИРИСКА) — призвана автоматизировать сотрудничество застройщиков и риэлторов по всему миру и уже зарекомендовала себя на практике.

Realting.com — международная платформа недвижимости, основным преимуществом которой является выстроенная международная система партнерских продаж. На Realting.com уже сейчас размещено более 200,000 объектов недвижимости из 53 стран мира от почти 500 агентств недвижимости и застройщиков готовых делится с вами комиссией при продаже недвижимости. На платформу заходят более 1,380,000 уникальных посетителей в год, а рост трафика за 2021 год составил 137%.

Интеграция сервисов RealtyProTechnology с международной платформой Realting.com помогает застройщикам автоматизировать размещение рекламы и увеличить продажи за счет прямых и партнерских продаж.

Компания RealtyProTechnology совместно с международной платформой недвижимости Realting.com создаёт уникальные решения для увеличения продаж новостроек по всему миру:

Оцифровка объекта новостройки в формате интерактивного каталога eNovostroyki от компании RealtyProTechnology Мы поможем разместить интерактивный каталог на сайте застройщика, с помощью которого потенциальным покупателям будет легче ориентироваться при выборе квартиры или коммерческого помещения, выбрать и оставить заявку на понравившийся объект. Заявки приходят на email или в CRM застройщика в реальном времени — ваши специалисты смогут вовремя среагировать на заинтересованного в покупке клиента и предоставить ему всю необходимую информацию. Эффективность — +30-100% заявок с сайта и вовлеченность пользователей в процесс выбора квартиры. Стоимость оцифровки и пользования каталогом eNovostroyki рассчитывается индивидуально — от $150 в месяц (оцифровка от $250).



Интеллектуальный чат-бот на сайт застройщика Интеллектуальный чат-бот на сайте застройщика работает ежедневно 24/7. Отвечает всем пользователям, помогает выбрать планировку, собирает контакты с высокой конверсией. Эффективность — +30-100% заявок с сайта. Стоимость рассчитывается индивидуально — от $50 в месяц (разработка — от $200).

ИРИСКА — Индивидуальная Реферальная Интерактивная Ссылка Квалифицированного Агента (агентства) от компании RealtyProTechnology ИРИСКА — это принципиально новое решение для работы с партнерами, агентствами недвижимости, агентами и рекомендателями. Мы полностью меняем подход к работе риэлтора и застройщика — теперь они не конкуренты, а партнеры. С помощью доступа к персонализированному интерактивному каталогу с данными агентства недвижимости (агента) застройщик будет сразу видеть потенциальных покупателей своих объектов недвижимости. При этом риэлтору больше не придется уточнять в офисе продаж застройщика информацию о количестве свободных квартир в продаже или изменении стоимости «квадрата» — данные будут обновляться автоматически. Данный формат работы с партнерами максимально упрощает как вашу работу, так и работу партнеров по привлечению новых клиентов. Важно знать, что все заявки, оставленные покупателями через ИРИСКА, сразу напрямую попадают в отдел продаж застройщика, а партнеру автоматически присылается уведомление как о поступившей заявке, так и о статусах работы с ней. Стоимость рассчитывается индивидуально — от $150 в месяц за 50 ИРИСОК для партнеров. Эффективность — +100% заявок от партнеров (при активном использовании).

Лендинг для жилого комплекса от компании RealtyProTechnology Мы создадим функциональный и привлекательный для покупателей лендинг жилого комплекса, где каждый раздел будет максимально эффективен. По статистике лендинг с хорошим дизайном дает большую конверсию по заявкам, чем многостраничный сайт — покупателям легче найти нужную информацию, и поэтому они более активно оставляют заявки на покупку. Стоимость разработки лендинга для презентации жилого комплекса — от $500.

Автовыгрузка на рекламные площадки из интерактивного каталога eNovostroyki* Специалистам застройщика не придется тратить время на выгрузку своих объектов на площадки по продаже недвижимости — мы можем настроить возможность автоматической выгрузки ваших объектов на популярные сайты недвижимости. Стоимость настройки автовыгрузки — от $50 в месяц (*уточняйте возможности выгрузки в регионе).

Реклама на платформе Realting.com (автовыгрузка из интерактивного каталога eNovostroyki) С помощью интеграции RealtyProTechnology с международной платформой Realting.com застройщики могут получать прямые заявки на новостройки от клиентов со всего мира, а также получить доступ к партнерской сети тысяч специалистов по недвижимости и агентств со всего мира. Мы предоставляем размещение рекламы на 5 языках, а это значит, что информацию о ваших объектах недвижимости смогут изучить потенциальные покупатели из разных стран. Стоимость размещения — от $50 в месяц за новостройку или % от продаж. Эффективность — +50% заявок от иногородних и иностранных покупателей.



Партнерские продажи на платформе Realting.com Рекомендательная и партнерская программа предусматривает выплату комиссии партнерам за каждую совершенную сделку. При этом процент вознаграждения определяет застройщик и указывает ее при размещении на платформе. Эффективность — +100% по работе с партнерами.



Обучающая программа на Realting для агентов по продажам в жилом комплексе (в разработке) Мы предлагаем застройщикам организовать обучение специалистов рынка недвижимости в online-формате с помощью ZOOM-конференций и записи обучения. По итогам обучения будет проведен online-экзамен и выдан сертификат квалифицированного агента по продаже жилого комплекса. Сохраненная запись каждого урока позволит вам использовать всю информацию многократно. Стоимость подготовки курсов — от $500. Эффективность — +100% по работе с партнерами.

(в разработке)

Итого эффективность комплекса IT решений: