Компания RealtyProTechnology — новаторы рынка новостроек с большим опытом работы, умеющие тонко чувствовать тенденции современного мира и встраивать новейшие технологии в рабочие процессы. Одна из последних разработок компании — Индивидуальная Реферальная Интерактивная Ссылка Квалифицированного Агента (ИРИСКА) — призвана автоматизировать сотрудничество застройщиков и риэлторов по всему миру и уже зарекомендовала себя на практике. 

Realting.com международная платформа недвижимости, основным преимуществом которой является выстроенная международная система партнерских продаж. На Realting.com уже сейчас размещено более 200,000 объектов недвижимости из 53 стран мира от почти 500 агентств недвижимости и застройщиков готовых делится с вами комиссией при продаже недвижимости. На платформу заходят более 1,380,000 уникальных посетителей в год, а рост трафика за 2021 год составил 137%.

Интеграция сервисов RealtyProTechnology с международной платформой Realting.com помогает застройщикам автоматизировать размещение рекламы и увеличить продажи за счет прямых и партнерских продаж.

Компания RealtyProTechnology совместно с международной платформой недвижимости Realting.com создаёт уникальные решения для увеличения продаж новостроек по всему миру:

  • Оцифровка объекта новостройки в формате интерактивного каталога eNovostroyki от компании RealtyProTechnology 
    • Мы поможем разместить интерактивный каталог на сайте застройщика, с помощью которого потенциальным покупателям будет легче ориентироваться при выборе квартиры или коммерческого помещения, выбрать и оставить заявку на понравившийся объект.
    • Заявки приходят на email или в CRM застройщика в реальном времени — ваши специалисты смогут вовремя среагировать на заинтересованного в покупке клиента и предоставить ему всю необходимую информацию.
    • Эффективность — +30-100% заявок с сайта и вовлеченность пользователей в процесс выбора квартиры.
    • Стоимость оцифровки и пользования каталогом eNovostroyki рассчитывается индивидуально — от $150 в месяц (оцифровка от $250).

  • Интеллектуальный чат-бот на сайт застройщика 
    • Интеллектуальный чат-бот на сайте застройщика работает ежедневно 24/7. Отвечает всем пользователям, помогает выбрать планировку, собирает контакты с высокой конверсией. 
    • Эффективность — +30-100% заявок с сайта.
    • Стоимость рассчитывается индивидуально — от $50 в месяц (разработка — от $200).
  • ИРИСКА — Индивидуальная Реферальная Интерактивная Ссылка Квалифицированного Агента (агентства) от компании RealtyProTechnology
    • ИРИСКА — это принципиально новое решение для работы с партнерами, агентствами недвижимости, агентами и рекомендателями. Мы полностью меняем подход к работе риэлтора и застройщика — теперь они не конкуренты, а партнеры.
    • С помощью доступа к персонализированному интерактивному каталогу с данными агентства недвижимости (агента) застройщик будет сразу видеть потенциальных покупателей своих объектов недвижимости. При этом риэлтору больше не придется уточнять в офисе продаж застройщика информацию о количестве свободных квартир в продаже или изменении стоимости «квадрата» — данные будут обновляться автоматически.
    • Данный формат работы с партнерами максимально упрощает как вашу работу, так и работу партнеров по привлечению новых клиентов.
    • Важно знать, что все заявки, оставленные покупателями через ИРИСКА, сразу напрямую попадают в отдел продаж застройщика, а партнеру автоматически присылается уведомление как о поступившей заявке, так и о статусах работы с ней.
    • Стоимость рассчитывается индивидуально — от $150 в месяц за 50 ИРИСОК для партнеров.
    • Эффективность — +100% заявок от партнеров (при активном использовании).
  • Лендинг для жилого комплекса от компании RealtyProTechnology
    • Мы создадим функциональный и привлекательный для покупателей лендинг жилого комплекса, где каждый раздел будет максимально эффективен. По статистике лендинг с хорошим дизайном дает большую конверсию по заявкам, чем многостраничный сайт — покупателям легче найти нужную информацию, и поэтому они более активно оставляют заявки на покупку.
    • Стоимость разработки лендинга для презентации жилого комплекса — от $500.
  • Автовыгрузка на рекламные площадки из интерактивного каталога eNovostroyki*  
    • Специалистам застройщика не придется тратить время на выгрузку своих объектов на площадки по продаже недвижимости — мы можем настроить возможность автоматической выгрузки ваших объектов на популярные сайты недвижимости.
    • Стоимость настройки автовыгрузки — от $50 в месяц (*уточняйте возможности выгрузки в регионе).
  • Реклама на платформе Realting.com (автовыгрузка из интерактивного каталога eNovostroyki)
    • С помощью интеграции RealtyProTechnology с международной платформой Realting.com застройщики могут получать прямые заявки на новостройки от клиентов со всего мира, а также получить доступ к партнерской сети тысяч специалистов по недвижимости и агентств со всего мира. Мы предоставляем размещение рекламы на 5 языках, а это значит, что информацию о ваших объектах недвижимости смогут изучить потенциальные покупатели из разных стран.
    • Стоимость размещения — от $50 в месяц за новостройку или % от продаж.
    • Эффективность — +50% заявок от иногородних и иностранных покупателей.

  • Партнерские продажи на платформе Realting.com
    • Рекомендательная и партнерская программа предусматривает выплату комиссии партнерам за каждую совершенную сделку. При этом процент вознаграждения определяет застройщик и указывает ее при размещении на платформе.
    • Эффективность — +100% по работе с партнерами.

  • Обучающая программа на Realting для агентов по продажам в жилом комплексе (в разработке)
    • Мы предлагаем застройщикам организовать обучение специалистов рынка недвижимости в online-формате с помощью ZOOM-конференций и записи обучения. По итогам обучения будет проведен online-экзамен и выдан сертификат квалифицированного агента по продаже жилого комплекса.
    • Сохраненная запись каждого урока позволит вам использовать всю информацию многократно.
    • Стоимость подготовки курсов — от $500.
    • Эффективность — +100% по работе с партнерами.

Итого эффективность комплекса IT решений:

  1. +300% эффективность по прямым заявкам***
  2. +300% эффективность работы с партнерами*** 
  3. ***при активном использовании технологий, наличии партнерских агентств недвижимости и рекламной компании, по сравнению с обычным сайтом без автоматизации