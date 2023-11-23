Правительство Италии намерено провести масштабную налоговую реформу . Нынешний специальный налоговый режим для недавних иммигрантов (как итальянских репатриантов, так и иностранных граждан, переезжающих на ПМЖ) должен претерпеть существенные изменения.

Как устроен текущий налоговый режим

В настоящее время как вернувшиеся итальянцы, так и экспаты из других стран могут воспользоваться выгодной налоговой схемой: она позволяет им платить налоги только с части своего дохода (от 10% до 30%, в зависимости от региона) в течение 5 лет (или 10 лет с детьми), при условии, что они провели предыдущие 2 года за пределами Италии. Для тех, кто приезжает в южные регионы, действует еще более существенная скидка — 90%.

Предлагаемые изменения

Согласно предложению властей, налогами будут облагаться 50% доходов, вне зависимости от региона. Также льготный режим будет распространяться на тех, кто провел вне Италии не 2 года, а 3, а срок, в течение которого нельзя будет покидать страну, чтобы налоги не пересчитали по стандартному тарифу, повышен с 2 до 5 лет. Примечательно, что наличие детей больше не будет продлевать льготный период. Кроме того, налоговые льготы не будут распространяться на доходы, превышающие 600,000 евро.

Общественный резонанс

Активисты уже мобилизуют свои силы и собирают подписи против этих поправок. Они утверждают, что новые налоговые льготы станут неконкурентоспособными, особенно для тех, у кого зарплата и условия контракта за рубежом выше, чем в Италии.

Когда поправки вступят в силу

В то время как активисты выступают против этих изменений, заместитель министра экономики Маурицио Лео уверяет, что изменения вступят в силу только с 1 января 2024 года. Это означает, что те, кто вернется или переедет в Италию в текущем году, ещё успеют воспользоваться существующими налоговыми послаблениями. Однако это не решает ситуацию для тех, кто втянут в длительные бюрократические процессы и физически прибудет в Италию только в следующем году.