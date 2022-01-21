ЮАО занял лидирующую позицию по темпам роста стоимости на московские новостройки в 2021 году

В Москве лидирующую позицию по темпам роста средних цен за «квадрат» в новостройках в 2021 году занял Южный административный округ. К такому заключению пришла риэлторская фирма «Метриум» на основе проведенного ею исследования.

В материалах компании отмечается, что рекордное увеличение средней стоимости «квадрата» наблюдается в новостройках ЮАО, ориентированных на массового покупателя. В этом сегменте цены подскочили с 200 до 266 тыс. рублей, если брать временной отрезок с декабря 2020 года по аналогичный месяц 2021. Увеличение стоимости произошло на 33,2%. Это наиболее существенная динамика цен среди всех московских округов.

Ситуация в других округах

По информации аналитиков, второе и третье место по темпам роста стоимости нового жилья в Москве заняли:

СВАО — за год цены увеличились до 262 тыс. рублей за один «квадрат» (прибавка составила 32,9%); ЗАО — в течение года кв. метр жилья в новостройках, ориентированных на массового покупателя, подорожал до 303 тыс. рублей (стоимость подскочила на 32,7%).

В остальных округах, как показывает проведенный анализ, средние расценки за один «квадрат» поднялись по итогам 2021 года следующим образом:

в ЮВАО кв. метр жилья оценивается в 242 тыс. рублей (стоимость увеличилась на 23,8%);

в СЗАО — 267 тыс. (22,9%);

в ВАО — 272 тыс. (20,4%);

в САО — 261 тыс. (18,5%);

в ЮЗАО — 208 тыс. (15,3%).

Мнения экспертов

По словам Надежды Коркка, управляющего партнера риэлторской фирмы «Метриум», значительная разница в стоимости квартир в новостройках в разных округах никак не связана с качеством самих проектов. На ценообразовании сказался прежде всего территориальный фактор: покупатели по-прежнему желают приобретать недвижимость в самых привлекательных или хорошо знакомых для себя местах.

К примеру, ЮАО, где стоимость квартир в новостройках повысилась больше всего, привлекает покупателей живописными видами на Москву-реку, продуманной транспортной инфраструктурой, а также огромными зелеными и парковыми зонами, констатирует Лариса Швецова, генеральный управляющий фирмы ООО «Ривер Парк» (застройщик одноименного столичного квартала).

В целом средняя цена жилья в новостройках, принадлежащих к классу «эконом» и «комфорт», по итогам 2021 года в столице достигла отметки в 263 тыс. рублей. Таким образом, стоимость увеличилась на 27% в сравнении с ценами, актуальными на конец 2020 года, отмечается в материалах.