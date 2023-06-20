В центре Флоренции больше не будут регистрировать новых арендодателей. Подробности

В центре Флоренции запретят сдавать жилье туристам. Местные власти таким образом хотят не дать Airbnb и другим сервисам истощить исторический центр и сделать город более комфортным для местных жителей.

Итак, в старом городе Флоренции больше не будут регистрировать новые объекты краткосрочной аренды. Туристы смогут останавливаться только в уже существующих объектах, которые давно работают на рынке. Количество доступного краткосрочного жилья будет значительно ограничено. В настоящее время в городе насчитывается около 11,000 объектов частной краткосрочной аренды.

«Если мы не предпримем активные меры, ситуация никогда не изменится», — заявил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

В качестве альтернативы, город планирует предложить налоговые льготы владельцам недвижимости, которые перейдут к сдаче своих квартир в долгосрочную аренду. Согласно задумке, налоги на второй дом будут отменены на срок до трех лет, что может позволить сэкономить несколько тысяч евро.

Напомним, что студенты в итальянских городах, включая Флоренцию, Милан и Рим, устроили протесты, чтобы привлечь внимание к проблеме доступного жилья. В то же время во Флоренции и в Венеции недостаток жилья усугубляется из-за краткосрочной аренды, которая охватывает периоды менее 30 дней.