Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов со всего мира, и повлияло на это в основном лояльная система налогообложения, стабильная экономика и высокое количество предложений. Высокий спрос на недвижимость спровоцировал настолько же быстрое развитие всех местных и международных банковских систем, работающих на рынке. Одно из направлений — возможность расчета за недвижимость криптовалютой. Оказалось, что у этого варианта есть множество преимуществ перед остальными.

Coin Real Estate — международная компания опытных специалистов, которые внедряют и развивают современные технологии на рынке недвижимости по всей территории Объединенных Арабских Эмиратов. Они предлагают инновационное решение для бесшовного процесса расчета за объекты недвижимости с помощью инновационных технологий.

Компания стремится создать надежную сеть для инвесторов со всего мира, чтобы безопасно инвестировать в недвижимость по всей территории Объединенных Арабских Эмиратов. Собственное внедрение технологии Blockchain прокладывает путь для торговли недвижимостью, позволяя торговым платформам и онлайн-рынкам лучше поддерживать сделки с недвижимостью.

«Название города Дубай стало синонимом роскоши и богатства»

— Расскажите о феномене рынка Дубая, который был самым активным в этом году. Чем, на ваш взгляд, эта недвижимость так интересна покупателям?

— Недвижимость Дубая — рай для иностранных инвесторов, — рассказал Co-owner and CEO Victor Maki. — Город известен своей экономической стабильностью, безопасной окружающей средой и высокой отдачей от инвестиций. Излишне говорить, что 0% налогообложения делает рынок Дубая прибыльным и востребованным вариантом для международных инвесторов.

В итоге мы наблюдаем стабильный рост цен на недвижимость — уже к концу 2022 года стоимость «квадрата» на объекты в среднем ценовом сегменте приблизилась к $3,000, и это, я уверен, еще не окончательная цена. Если же говорить об элитной недвижимости — то это буквально самое лучшее место для ее покупки из-за быстрой ее окупаемости. Само название города Дубай давно стало синонимом роскоши и богатства. Застройщики пытаются удовлетворить высокий спрос на элитные объекты, выводя на рынок все больше и больше предложения — только за последний год количество элитных объектов недвижимости выросло практически на 90%.

За год объемы продаж на рынке в целом выросли на 60%, а за первые 10 месяцев 2022 года было продано почти 23,000 объектов на сумму $14,26 млрд. На мой взгляд, эти данные вполне подойдут для определения феноменальности.

— Кто из иностранных инвесторов покупает недвижимость Дубая чаще всего?

— В этом году среди иностранных инвесторов по количеству сделок наиболее активными стали россияне, англичане, индийцы, французы и немцы. В целом же рынок недвижимости Дубая стал более прибыльным для иностранных инвесторов со всего мира. Обращает на себя внимание легкость и простота приобретения недвижимости, где бы покупатель ни находился. С того момента, как инвестор соглашается приобрести недвижимость, правоустанавливающий документ и документы о праве собственности обычно доставляются в течение 12 рабочих дней.

Наша команда юристов занимается оформлением документов и гарантирует получение права собственности в обещанные сроки.

Все о том, как купить недвижимость в Дубае за крипту

— Как можно рассчитаться за недвижимость криптовалютой?

— Можно сказать, что рынок недвижимости Дубая является одним из первых, где используется криптовалюта, он определенно является одним из пионеров слияния криптовалюты и недвижимости. Первые расчеты криптовалютой здесь были зафиксированы еще в 2017 году.

Весь процесс покупки недвижимости за криптовалюту довольно прост: покупка оплачивается путем перевода средств с криптовалютного кошелька покупателя на такой же кошелек продавца. Расчет происходит в криптовалюте, но часто из волатильности курсов цифровых валют цена в договоре может указываться в привычной фиатной форме — в дирхамах, долларах или евро (фиатная валюта — валюта, стоимость которой обеспечивается государством, выпускающим ее. Ценность таких денег не зависит от их материала или размеров государственных и банковских резервов — прим.ред). Право собственности регистрируется на основе подтверждения перевода.

Окружающая среда Дубая чрезвычайно дружелюбна к криптографии. Правительство также инициировало обширные разработки технологии блокчейн для повышения качества услуг и безопасности сделок с недвижимостью. При этом наш опыт показывает, что финансовые операции обязательно должны контролироваться компетентными специалистами, знающими все нюансы криптовалютных транзакций и местного рынка недвижимости.

— Как покупка в Дубае за криптовалюту может помочь с налоговыми льготами?

— Через Coin Real Estate инвесторы могут приобретать недвижимость в Дубае и расплачиваться криптовалютой. Помимо налоговых льгот, криптовалюта гарантирует не только анонимность инвесторов, но и быстрые транзакции. Если инвестор желает продать свою недвижимость, мы можем помочь в процессе продажи. У нас работает внутренняя биржа криптовалют, благодаря которой мы гарантируем, что инвестор получит фиатную валюту, будь то в евро, дирхамах или долларах.

Одно из потенциальных налоговых преимуществ инвестиций в недвижимость Дубая заключается в том, что в городе относительно низкая ставка налога на недвижимость по сравнению с некоторыми другими странами. По данным Земельного департамента Дубая, ставка налога на недвижимость в Дубае в настоящее время составляет 2,5% в год в зависимости от стоимости недвижимости.

Еще одним потенциальным налоговым преимуществом инвестиций в недвижимость Дубая является относительно благоприятная налоговая среда для иностранных инвесторов. В Дубае нет налога на доходы физических лиц или корпоративного налога, а это означает, что иностранные инвесторы не могут облагаться этими видами налогов на свой инвестиционный доход.

— Возможно, есть ли объекты в Дубае, которые нельзя купить за криптовалюту?

— В ОАЭ есть районы, где иностранцам в принципе запрещено приобретать недвижимость, и здесь речь идет не только о криптовалюте, но и обо всех иных способах оплаты. Если же это «открытый» район, то практически любой объект недвижимости в Дубае можно приобрести за криптовалюту. Более того, некоторые строительные компании предлагают скидки на покупки в цифровой валюте.

Учитывая дружественный к криптовалюте характер Дубая, Coin Real Estate разработала системы, с помощью которых криптовалюту можно использовать для покупки не только недвижимости, но и роскошных автомобилей и любых других предметов роскоши.

— Можно ли делать прогнозы относительно криптовалют на рынке недвижимости Дубая?

—Только в 2022 году рынок недвижимости Дубая принес более 252 миллиардов дирхамов, а средняя арендная плата в октябре увеличилась на 27,3%. Такие данные говорят о том, что рынок будет только расти и развиваться. Основываясь на рыночных тенденциях, мы понимаем, что большой процент этих транзакций был и будет осуществлен через криптовалюту. Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в 2023 году не менее, чем на 7%, а это значит, что и количество сделок с криптовалютой будет только увеличиваться.