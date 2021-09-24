15 сентября 2021 года Европарламентом были одобрены поправки по Голубой карте для зарубежных работников с высокой квалификацией. Изменения внесены после переговоров, длившихся многие годы между несколькими европейскими институтами. Принятые поправки заметно смягчили требования для обладателей Голубой карты. Этим решением Европа продемонстрировала свое намерение привлечь как можно больше высококвалифицированных специалистов. Сейчас это особенно актуально, поскольку в большинстве западных государств наблюдается сильная конкуренция за таланты.

Внесенные изменения

Принятые поправки Европарламентом сделали Голубую карту еще более привлекательной для иностранных высококвалифицированных работников. Теперь у них есть возможность заключать трудовой договор не на 12 месяцев, как это было прежде, а как минимум на 6. Кроме того, был понижен со 150% до среднего уровня порог зарплаты для предлагаемой должности, который специалист мог бы заработать в выбранной стране ЕС на этой должности.

Дополнительно упразднены правила, позволяющие владельцу Голубой карты переезжать внутри ЕС, при условии, что он отработал на одном месте больше 12 месяцев. При переездах теперь разрешается еще брать с собой членов семьи, имеющих право на работу.

Экспертное мнение

По словам Илвы Йоханссон, комиссара ЕС по делам внутреннего значения, дебаты о необходимости смягчения требований по Голубой карте стартовали 14 сентября. В итоге были приняты решения, которыми Евросоюз подчеркнул заинтересованность в высококвалифицированных специалистах.

По мнению комиссара ЕС, предпринятая инициатива поможет выправить нынешнюю ситуацию, при которой Старый Свет проигрывает «гонку за талантами» Новой Зеландии, Австралии и США. Они сумели привлечь больше работников с высокой квалификацией, поскольку создали для них более привлекательные условия труда.

Немного статистики

Голубая карта введена в 2009 году. Сейчас она доступна в 25 государствах ЕС из 27: отказались от нее Ирландия и Дания. Заявки на выдачу Голубой карты разрешается подавать работникам определенных специальностей, к примеру, журналистам, бизнесменам, юристам, врачам и инженерам.

В 2019 году ЕС предоставил 36,800 Голубых карт. Больше всего разрешений было выдано высокообразованным профессионалам в Германии. Вторую и третью строчку по этому показателю заняли Польша и Франция. Примечательно, что в том же 2019 году больше всего Голубых карт получили индийцы и россияне — 9400 и 2600 соответственно.