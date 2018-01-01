Жилой комплекс Апартаменты Jumeirah Business Living Bay от Select Group, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Здание, спроектированное архитектором Шоном Киллой, который также является архитектором Музея Будущего, стоит на полуострове в самом сердце Дубая, рядом с основными деловыми и туристическими районами города.

Оно принадлежит крупному отельному бренду, но этот проект исключение - в нем нет отельных номеров, исключительно резиденции.

В некоторых апартаментах есть вид на небоскреб Бурдж-Халифа.

Инфраструктура жилого комплекса:

всего резиденций 82;

магазины, рестораны, кафе;

бесконечный бассейн;

несколько уровней открытых террас;

места для занятий спортом на открытом воздухе;

лаунж-зоны;

детская комната;

помещения для работы и учёбы;

парикмахерская и маникюрный салон;

процедурный кабинет;

тренажерный зал и wellness-услуги;

кинозал.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс находится недалеко от популярных мест: