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Жилой комплекс Апартаменты Jumeirah Business Living Bay от Select Group, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,867,761
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Жилой комплекс Апартаменты Jumeirah Business Living Bay от Select Group, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Здание, спроектированное архитектором Шоном Киллой, который также является архитектором Музея Будущего, стоит на полуострове в самом сердце Дубая, рядом с основными деловыми и туристическими районами города.

Оно принадлежит крупному отельному бренду, но этот проект исключение - в нем нет отельных номеров, исключительно резиденции.

В некоторых апартаментах есть вид на небоскреб Бурдж-Халифа.

Инфраструктура жилого комплекса: 

  • всего резиденций 82;
  • магазины, рестораны, кафе;
  • бесконечный бассейн;
  • несколько уровней открытых террас;
  • места для занятий спортом на открытом воздухе;
  • лаунж-зоны;
  • детская комната;
  • помещения для работы и учёбы;
  • парикмахерская и маникюрный салон;
  • процедурный кабинет;
  • тренажерный зал и wellness-услуги;
  • кинозал.
Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс находится недалеко от популярных мест:

  • ТЦ Dubai Mall: 3 минуты
  • Аэропорт Дубая: 20 минут
  • Отель Burj Al Arab: 15 минут
  • Район Dubai Design District: 10 минут
  • Район Dubai Marina: 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Апартаменты Jumeirah Business Living Bay от Select Group, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,867,761
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Жилой комплекс состоит из студий и квартир с 1-3 спальнями.

Каждая квартира имеет встроенные/проходные гардеробные, оборудованную кухню и ванные комнаты с высококачественной керамической отделкой.

Из арендного дохода вычитаются:

• Сервисные сборы (service charges): $38,1 за м2 в год (или 13 AED за кв. фут в год)

• Плата за кондиционер: рассчитываются по расходам всего здания и оплачиваются жильцом — владельцем или арендатором (если квартира сдается в аренду).

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: центральное кондиционирование, домофон, круглосуточная охрана, сауна, парная, 2 крытых корта для сквоша, баскетбольная площадка, детский бассейн, терраса на крыше, кофейня.

Преимущества
  • Дубай — одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций (Топ-4 городов по уровню безопасности (Euromonitor International), Топ-5 наиболее посещаемых городов мира, Топ-1 по объему потраченных туристами средств).
  • В Дубае развитая экономика (налог на прибыль/прирост капитала/дивиденды — 0%; фризоны — районы, где действует льготная налоговая и таможенная системы; стабильный курс валюты; низкие темпы инфляции).
  • Прогнозируется дальнейший рост цен в Дубае из‑за спроса инвесторов. Общий объем сделок за первые два квартала 2022 года достиг 22 тыс., что на 45% больше, чем в 2021 году. Ко второму кварталу 2022 года цены на квартиры в Дубае выросли на 38,9% по сравнению с предыдущим годом.
Расположение и объекты поблизости

Здание расположено в районе Jumeirah Village. Этот быстро растущий район в центре Нового Дубая пользуется популярностью среди семей, благодаря центральному расположению, транспортной доступности и привлекательной стоимости недвижимости.

Район разделён на 2 подрайона – Jumeirah Village Triangle, который застроен преимущественно жилыми таунхаусами и виллами; и намного более крупный Jumeirah Village Circle с благоустроенной зоной в центре застройки.

Jumeirah Village Circle — это тихий район, где есть 33 благоустроенных парка, школы, торговые площадки, кафе и рестораны.

В пешей доступности от здания есть кафе и рестораны, супермаркет, несколько парков и автобусных остановок.

Расстояние:

  • Дубай Марина - 15 минут на автомобиле
  • Центр города, ТЦ Dubai Mall, небоскреб Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Аэропорт Дубая — 25-30 минут.
Многоквартирный жилой дом 3BR | Lamaa | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Ламаа Мераасом

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 30%
  • На передачу – 50%

Удобства и удобства

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1838 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Гардероб / Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом MARQUISE SQUARE
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

ЭТО MARQUISE SQUARE
в 5 минутах от торгового центра Dubai Mall
7 минут от станции метро
в 8 минутах езды от Бурдж-Халифы
в 8 минутах езды от DIFC

ИНТЕРЬЕР
Изготовленные на заказ ламинированные двери европейского производства;
Изготовленные на заказ ручки с роскошной матовой черной отделкой;
Во всех спальнях есть встроенные шкафы на заказ;
Высококачественная итальянская плитка.
КУХНЯ
Дизайн кухни на заказ, включающий эклектичное сочетание материалов;
Столешницы из композитного камня и брызговики с высококачественным кварцем;
Полностью интегрированная первоклассная бытовая техника SIEMENS
Функция освещения под настенным блоком
Шкафы и настенные блоки итальянского производства STOSA

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Светодиодное освещение европейского производства по всей территории;
Выключатели и розетки LEGRAND;
Проводка Cat 6 с телевизором, телефоном и точками передачи данных к основным приемным и спальням.

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Гостеприимный вестибюль стойки регистрации со стойкой консьержа;
24-часовая служба безопасности;
Гостиная для посетителей;
Специальное освещение и индивидуальный дизайн на стойке регистрации;
5 пассажирских лифтов и 1 служебный лифт.

УСЛУГИ

Открытый бассейн на подиуме с детским бассейном
Ультрасовременный тренажерный зал
Оздоровительный клуб
Многофункциональный открытый корт
Детская игровая площадка

MARQUISE SQUARE НАХОДИТСЯ В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ МЕСТЕ ДУБАЯ
Он будет в центре будущего города, и это делает его привлекательной инвестиционной возможностью. Площадь Маркизы расположена на улице Бурдж-Халифа в всемирно известном районе Бурдж-Халифа. Его замечательное расположение находится всего в нескольких минутах от самого высокого здания в мире и ключевых деловых и финансовых районов, включая главный деловой центр Ближнего Востока - Международный финансовый центр Дубая (DIFC).

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