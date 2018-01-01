Жилой комплекс Апартаменты Jumeirah Business Living Bay от Select Group, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,867,761
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О комплексе
Здание, спроектированное архитектором Шоном Киллой, который также является архитектором Музея Будущего, стоит на полуострове в самом сердце Дубая, рядом с основными деловыми и туристическими районами города.
Оно принадлежит крупному отельному бренду, но этот проект исключение - в нем нет отельных номеров, исключительно резиденции.
В некоторых апартаментах есть вид на небоскреб Бурдж-Халифа.
Инфраструктура жилого комплекса:
- всего резиденций 82;
- магазины, рестораны, кафе;
- бесконечный бассейн;
- несколько уровней открытых террас;
- места для занятий спортом на открытом воздухе;
- лаунж-зоны;
- детская комната;
- помещения для работы и учёбы;
- парикмахерская и маникюрный салон;
- процедурный кабинет;
- тренажерный зал и wellness-услуги;
- кинозал.
Жилой комплекс находится недалеко от популярных мест:
- ТЦ Dubai Mall: 3 минуты
- Аэропорт Дубая: 20 минут
- Отель Burj Al Arab: 15 минут
- Район Dubai Design District: 10 минут
- Район Dubai Marina: 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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