Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,194,000
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О комплексе
Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями.
Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2.
Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, кафе, охраняемая территория.Расположение и объекты поблизости
- 350 м до Багдадского проспекта - популярной улицы для шоппинга
- 500 метров до парка Özgürlük
- 800 метров до станции метро - ветка идет вдоль всей береговой линии от озера Кючюкчекмедже на европейской стороне до города Гебзе на азиатской стороне
- 1.2 км до широкой и длинной набережной с парками, ресторанами кухонь разных стран и спортивными площадками
- 4.2 км до шоссе E5 (7 минут на машине)
- В радиусе 1-2 км находятся больницы, международные школы, университеты парки, рестораны
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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