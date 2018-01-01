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Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 1,194,000
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Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
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О комплексе

Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями.

Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2.

Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, кафе, охраняемая территория.

Расположение и объекты поблизости
  • 350 м до Багдадского проспекта - популярной улицы для шоппинга
  • 500 метров до парка Özgürlük
  • 800 метров до станции метро - ветка идет вдоль всей береговой линии от озера Кючюкчекмедже на европейской стороне до города Гебзе на азиатской стороне
  • 1.2 км до широкой и длинной набережной с парками, ресторанами кухонь разных стран и спортивными площадками
  • 4.2 км до шоссе E5 (7 минут на машине)
  • В радиусе 1-2 км находятся больницы, международные школы, университеты парки, рестораны
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,194,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Небольшие квартиры в Стамбуле на продажу с легкими планами оплаты. Рядом с одной из самых известных коммерческих улиц Стамбула. Центральное расположение рядом с основными транспортными узлами города. Подходит для тех, кто ищет тихую резиденцию на коленях природы. Окружен торговыми центрами и услугами и социальными удобствами.
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект предоставляет жилые услуги с концепцией туристического курорта; провести бесконечное путешествие в Стамбул. Он характеризуется социальными и спортивными удобствами и услугами, особенно площадкой для гольфа, первой в своем роде в регионе. Это дает прекрасную возможность для выгодных инвестиций. Титул готов. Более того, это соответствует требованиям турецкого гражданства. Вы можете наслаждаться другим образом жизни, с уникальным видом на море, озеро и Стамбул. Он находится в центре города, недалеко от главных дорог и нового аэропорта Стамбула.
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