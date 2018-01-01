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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 464,600
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с различными планировками. С верхних этажей открывается живописный вид.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, студией йоги и пилатеса, парковкой и гаражом, детской площадкой, зеленой зоной 4 500 м2.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых известных и модных районов с множеством достопримечательностей.

  • 450 метров - ближайшая больница
  • 500 метров - ближайшая школа
  • 950 метров - торговый центр
  • 5 минут - автомагистрали ТЕМ и Е-5
  • 2,1 км - университет Мармара
  • 2,1 км - станция метро
  • 5 км - пляж
  • 34 км - международный аэропорт
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 464,600
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