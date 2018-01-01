Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 464,600
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О комплексе
Предлагаются квартиры с различными планировками. С верхних этажей открывается живописный вид.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, студией йоги и пилатеса, парковкой и гаражом, детской площадкой, зеленой зоной 4 500 м2.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых известных и модных районов с множеством достопримечательностей.
- 450 метров - ближайшая больница
- 500 метров - ближайшая школа
- 950 метров - торговый центр
- 5 минут - автомагистрали ТЕМ и Е-5
- 2,1 км - университет Мармара
- 2,1 км - станция метро
- 5 км - пляж
- 34 км - международный аэропорт
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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