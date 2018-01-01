Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 180,000
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О комплексе
Предлагаются комфортабельные апартаменты с различными планировками (от одной до трех спален).
Резиденция состоит из четырех зданий (два 15-этажных и два 13-этажных) и располагает тренажерным залом, бассейном, сауной, парной, турецкой баней, детскими площадками и зелеными зонами, гаражом на 157 машин.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в европейской части Стамбула, рядом с международными школами, в пяти минутах от автомагистрали Е-5, в десяти минутах от автомагистрали ТЕМ, в трех километрах от станции метробуса.
- аптека - 260 м
- супермаркет - 300 м
- автобусная остановка - 350 м
- спортивный комплекс - 450 м
- госпиталь - 2,5 км
- парк - 3,5 км
- западная гавань - 10 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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