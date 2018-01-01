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Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 180,000
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Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются комфортабельные апартаменты с различными планировками (от одной до трех спален).

Резиденция состоит из четырех зданий (два 15-этажных и два 13-этажных) и располагает тренажерным залом, бассейном, сауной, парной, турецкой баней, детскими площадками и зелеными зонами, гаражом на 157 машин.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в европейской части Стамбула, рядом с международными школами, в пяти минутах от автомагистрали Е-5, в десяти минутах от автомагистрали ТЕМ, в трех километрах от станции метробуса.

  • аптека - 260 м
  • супермаркет - 300 м
  • автобусная остановка - 350 м
  • спортивный комплекс - 450 м
  • госпиталь - 2,5 км
  • парк - 3,5 км
  • западная гавань - 10 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 180,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

* Проект расположен в Шишли, одном из центральных районов Стамбула.
* Проект находится всего в 5 минутах от площади Таксим и улицы Нишанташи.
* В проекте есть различные магазины, рестораны и более 9 университетов.
* Проект находится в 800 метрах от метро Осман-бей.
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Мы рады представить Вам новый жилой комплекс строительство которого начнется в июле этого года. Комплекс будет располагаться на участке 2155 м², состоять из 1 жилого блока и 45 квартир различной планировки. В пешей доступности от комплекса будет находиться вся городская инфраструктура, магазины, аптеки, супермаркеты, рестораны и многое другое. Так же на территории проекта предусмотрена развитая инфраструктура, для комфортного проживания жильцов и гостей комплекса.    1+1 (45м2) 2+1 (65м2) 3+1 (115м2) Дуплекс на первом этаже (120м2) Дуплекс пентхаус 4+1 (145м2)    Открытый бассейн Крытый бассейн Фитнес Сауна Аквапарк Баскетбольная площадка Кафе Бар у бассейна Детская площадка Лифт Парковка Консьерж Генератор Начало строительства: 07.2022 Окончание строительства: 07.2023
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