Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,093,444
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О комплексе
Новый жилой комплекс в стиле прибрежных вилл с видом на Босфор. В квартирах отделка качества люкс, для каждой квартиры выделена кладовая и места в подземном гараже.
На территории жилого комплекса будут расположены: кафе, зона отдыха, мини-теплицы, сады, уличные камины, открытый и закрытый бассейны, зоны для детей. Также будут общие зоны с оплатой по факту использования: спа, домашний кинотеатр, музыкальная и игровая комнаты, зал для проведения мероприятий, фитнес-зал, площадка для игры в сквош, поля для мини-футбола и мини-баскетбола.Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в районе Кандилли, на азиатской стороне города. Это один из старейших районов Стамбула, выходящий на воды Босфора. Кандилли — спокойный, тихий район с несколькими городскими лесами.
- Автобусная остановка - 350 м
- Причал Кандилли - 350 м
- Мост Султана Мехмеда Фатиха - 2,9 км
- Босфорский мост - 5 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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