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Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 1,093,444
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Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
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О комплексе

Новый жилой комплекс в стиле прибрежных вилл с видом на Босфор. В квартирах отделка качества люкс, для каждой квартиры выделена кладовая и места в подземном гараже.

На территории жилого комплекса будут расположены: кафе, зона отдыха, мини-теплицы, сады, уличные камины, открытый и закрытый бассейны, зоны для детей. Также будут общие зоны с оплатой по факту использования: спа, домашний кинотеатр, музыкальная и игровая комнаты, зал для проведения мероприятий, фитнес-зал, площадка для игры в сквош, поля для мини-футбола и мини-баскетбола.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Кандилли, на азиатской стороне города. Это один из старейших районов Стамбула, выходящий на воды Босфора. Кандилли — спокойный, тихий район с несколькими городскими лесами.

  • Автобусная остановка - 350 м
  • Причал Кандилли - 350 м
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 2,9 км
  • Босфорский мост - 5 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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от € 1,093,444
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Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Колледж - 450 метров
  • Парк - 1,2 км
  • Автобусная остановка - 1,5 км
  • Торговый центр - 1,5 км
  • Больница - 3,2 км
  • Паромный причал - 3,6 км
  • Ботанический сад - 5 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6,3 км
  • Маслак - 12 км
  • Таксим/Шишли - 18 км
  • Аэропорт имени Сабихи Гёкчен - 35 км
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Предлагаются светлые квартиры с большими балконами и парковочными местами.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, торговым центром, кафе и ресторанами, детскими площадками, гаражом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро и автомагистралями.

  • Парк - 5 минут
  • Лес - 5 минут
  • Кадыкёй - 21 минута
  • Побережье - 22 минуты
  • Аэропорт - 8 минут
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