Часто задаваемые вопросы по новостройкам Сербии
Где находятся наиболее популярные новые ЖК?
На первом месте по популярности те новостройки в Сербии, которые расположены в Белграде. Там находятся как завершенные, так и строящиеся ЖК, например, "Лексус". Востребовано также жилье в Нови-Саде и Нише.
Сколько в среднем стоит 1 кв.м в сербских новостройках?
По стране - около 1600 евро. В Белграде - на 500 евро дороже.
В чем заключаются главные преимущества приобретения жилья в новостройке в Сербии?
Их два: возможность получения ВНЖ сразу после покупки (а через 3 года - ПМЖ) и более низкие цены на жилье по сравнению с другими европейскими странами.
Что входит в пакет документов, необходимых для сделки купли-продажи нового жилья в Сербии?
Обязательно потребуются:
- Заграничный паспорт.
- Для проживающих в Сербии - так наз. "белый картон" (бытовое название регистрации по месту проживания).
- Справка о семейном положении.
- Номер счета в сербском банке.