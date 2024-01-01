Rusanj, Сербия

от €89,600

32–92 м² 4

Сдача в: 2024

НДС НЕ ВКЛЮЧЕН В ЦЕНУ КВАРТИРЫ! Прекрасная возможность удачно вложить деньги и получить ВНЖ европейской страны! В столице Сербии, в районе Бежецкой косы строится отличный многофункциональный жилой комплекс Он станет островком спокойствия и комфортной жизни для большого количества людей Инвестируйте с умом, получайте пассивный доход от сдачи квартиры в аренду!!! Помимо жилых единиц комплекс предоставляет и другие удобства и услуги: магазины, спортзалы, рестораны, кафе, детские площадки, большое количество парковочных мест. Находясь в экологически чистом спокойном районе, недалеко от центра города, комплекс дает возможность своим жильцам прекрасно проводить время в кругу семьи и детей. На площади в 65000 кв.м. расположился целый жилой городок, спроектированный и спланированный для комфортной жизни. В его строительстве используются современные качественные строительные и отделочные материалы. Вокруг комплекса находятся зеленые зоны. Площадь квартир от 32-220 м2. Все квартиры в доме будут сданы с базовым чистовым ремонтом и новым хозяевам не нужно будет задумываться о проведении ремонтных работ. Квартира прекрасно подойдет как инвестиционный вариант, т.к. все большее количество людей приезжают в Сербию с туристическими и не только целями. Квартира будет приносить хороший доход своим хозяевам! Кроме того, квартира отлично подойдет для проживания. На основе покупки квартиры хозяева смогут получить ВНЖ Сербии. Наша кампания поможет вам собрать нужные документы для открытия счета и оформления ВНЖ. Мы очень ценим своих клиентов!!!