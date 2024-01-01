Белград, Сербия

от €89,600

72 м² 1

Сдача в: 2024

Район Нови Београд. Элитный район Бежанских волос расположен рядом с городом , в престижной авиационной базе Белграда в одной минуте от автострады, в 7 км от центра города и в 10 минутах от аэропорта Никола Тесла. Жилой и коммерческий комплекс на Бежанийской косе площадью 65 000 м2. - 280 единиц жилья, 500 парковочных мест с оценкой уровнями под землей, 5500 м2 офисных помещений, квартир от 32-220 м2, 48 многофункциональных мест, состоит из Ламелей -А, Б, С, D1, D2, D3, D4- расстояние между ожидается почти 30 м. Ламели А, Б, С- входят из цокольного этажа, 5-ти этажей и натяжного этажа, Ламели D1,D2,D3,D4- из цокольного этажа, 3-х этажей.Цена за м2 от 2800 евро/м2 + НДС. Отопление газовое. Кондиционирование - мультисплит система. Срок реализации 12.2024 г. Инфраструктура: магазины зеленые насаждения места размещения - рестораны, бары удобства для детей большое количество парковочных мест Вблизи комплекса расположены: школа- 900 м больница- 700 м парк- 500 м остановка- 200 м магазин-300 м рынок-1900 м