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Продажа новостроек в Cukarica Urban Municipality

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Жилой комплекс Лексус
Жилой комплекс Лексус
Rusanj, Сербия
от
$98,181
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Площадь 62–104 м²
3 объекта недвижимости 3
НДС НЕ ВКЛЮЧЕН В ЦЕНУ КВАРТИРЫ! Прекрасная возможность удачно вложить деньги и получить ВНЖ европейской страны! В столице Сербии, в районе Бежецкой косы строится отличный многофункциональный жилой комплекс Он станет островком спокойствия и комфортной жизни для большого количества лю…
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