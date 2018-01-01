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Квартиры от застройщика Варшава

Варшава, Польша
от
€100,000
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8
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О комплексе

Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC !  Без комиссии Агенции. 

Доступные квартиры в Варшаве со сроком сдачи:

Информация обновлена ноябрь 2023г.

  • Targówek - осталось только 2 готовые квартиры по 55 м2 – цена от 11500 / m2
  • Białołęka, ul. Ceramiczna – доступна одна готовая квартира 71,93 м2 - цена 14300 зл. / m2 
  • Praga Północ, ul. Jagielońska – 900 m2 од ронда Starzyńskiego - сдача 4Q квартал 2024 - Цены od 14 000 zł./m2- самая маленькая квартира доступная в этой локализации 53 м2.
  • Ursus, ul. Ryzowa – сдача 4Q 2024  – цены от 13 500 зл. / м2
  • Włochy при Al. Jerozolimskie – сдача 4Q 2024 – цены от
  • Włochy, ul. Równoległa - сдача 4Q 2024 – цены от 14 000 зл./м2
  • Bemowo, ul. Lazurowa – сдача 4Q2024 – всего несколько квартир осталось, 60 -80 м2
  • Mokotów, ul. Białej Koniczyny -1 Q2024 - od 18 000 зл./ m2 – маленьких квартир нет, от 100 метров и выше доступные. Камеральная инвестиция на Мокотове
  • Bielany, ul. Literacka – сдача 4Q2024 – цены
  • Wawer – сдача 4Q2024 – цены от 13500 зл/м2

Приглашаю к покупке ! Цены ниже не будут, если хочешь заинвестировать в Варшаве - это последний момент! 

Параметры объекта
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Класс
Бизнес-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша

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Квартиры от застройщика Варшава
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