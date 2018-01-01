Квартиры от застройщика Варшава

Квартиры в новостройках от Застройщика с сопровождением Агенции.
Агенция берет вознагрождение за сопровождение в доборе квартир и подготовке консультации относительно документов.
Квартиры 1 и 2 комнатные в цене около 100 тыс. $ доступные в локализациях:
Закончение строительства 2024 – 2025 г.
Białołęka
Wawer
Rembertów
Квартиры 1 и 2 комнатные в цене около 150 тыс. $ доступные в локализациях:
Закончение строительства 2024 – 2025 г.
Białołęka
Mokotów
Włochy
Rembertów
Ursus
Wawer
Targówek
Praga Północ
Praga Połódnie
Wesoła
Lipkowski Zakatek - это жилой комплекс из 4 дуплексных зданий ( 8 домов ), расположенный в 10 минутах от Варшавы и граничащий с национальным парком Кампинос.
В настоящее время в продаже - 4 дома, с датой завершения в июне 2024 года. Мы предлагаем бесплатные адаптации.
Современная архитектура, высокое качество материалов и большой задний двор делают этот выбор идеальным для семей с детьми или в качестве инвестиции!
4/5 спальни, 3 комнаты отдыха, просторная гостиная, гараж, просторная парковка и многое другое!
Прямое предложение от разработчика. Позвоните сегодня - мы говорим по-английски.
Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань, ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города.
Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально в крупных городах.
Два больших паркинга - подземный и наземный. Возможность покупки одного либо нескольких парковочных мест. На территории дома будет находиться зарядная станция для электромобилей, а для любителей активного образа жизни многочисленные велосипедные стойки.
В близи находятся самые важные точки, необходимые для повседневного комфортного функционирования - магазины, рестораны торговые центры, школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы. Удобный доступ к общественному транспорту позволит легко и быстро добраться в любую часть Познани.
Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект.
Условия и порядок приобретения данной недвижимости обсуждаются индивидуально.
Etalon Estate Group является прямым представителем застройщика, в связи с чем действует система "одного окна". Предусмотрена индивидуальная услуга сопровождения покупки для иностранных граждан. Наши специалисты говорят на разных языках.
Приглашаю к сотрудничеству.