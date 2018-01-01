Вилла Villa Romance

Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра

СКАЗОЧНЫЕ ВИЛЛЫ В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ

Новый необычный комплекс вилл строится в районе Алсанжака. Проект располагается в 1 км на юг от центра Алсанжака в окружении леса. Т.е. вблизи всей необходимой инфраструктуры, и в то же время в окружении природы. До Кирении всего 5 км, куда можно быстро добраться с помощью широкой автомагистрали.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

📍 Песчаный пляж – 1 км

📍 Частная школа – 300 м

📍 5-звёздочный отель с казино – 700 м

📍 Рестораны и кафе – 500 м

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

🔆 Бассейн 250 м2

🔆 Кафе

🔆 Бар

🔆 Ландшафтный дизайн

В комплексе 12 таунхаусов с 2 спальнями и 20 вилл с 3 спальнями.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

✅ Экологичные материалы от кирпичей до красок

✅ Окна с двойным остеклением и алюминиевой рамой

✅ Вымощенные камнем фасады

✅ Подвесные потолки и встроенные светильники

✅ Ламинатные, мраморные или керамические полы

✅ Кухонные шкафы Akrilux

✅ Встроенные шкафы в спальнях

✅ Нагрев воды на солнечных панелях

✅ Центральная отопительная система

✅ Закрытый гараж

✅ Инфраструктура под телевидение, интернет, телефон

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:

ТИП А

Вилла 3+1 (175 м2) - от 285 000£

ТИП В

Вилла 3+1 (175 м2) - от 275 000£

ТИП С

Таунхаус 2+1 (115 м2) - от 175 000£

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Август 2022 г. – июль 2024 г.