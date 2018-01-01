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Вилла Villa Romance

Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 424,483
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Вилла Villa Romance
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О комплексе

Наш проект Villa Romance состоит из 11 умных вилл.
Особенности Вилл-
1. 3 спальни &    
Санузла 
2. 360 º Панорамный вид на море и горы 
3. камин в гостиной
4. Бассейн и душевая зона 
5. частная парковка
6. изолированный алюминиевый профиль
7. подпольное отопление
8. водоснабжение GROHE
9. система умного 2kVA инвертора солнечной энергии 
10. волоконно-оптическая инфраструктура интернета & скорость
11.  Высококачественная работа & материалы 
12. CCTV системы безопасности камеры
13. Тепловой насос ( мгновенное нагрев воды ) 
14. центральное отопление и охлаждение
15. 1-го класса электрические материалы, LED споты и экологичное освещение
16. Гидрофора ( фильтрация воды) 
17. Термо-комфорт (изолированные стены, полы, терраса, окна и водопроводы)
18. Мраморный и Керамический пол 1-го класса
19. бак для воды
20. Система - умный дом
21. Зона барбекю 
22. система солнечного коллектора
23. Частный сад        

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 495.0
Цена за м², € 836
Цена квартиры, € 413 943
Местонахождение новостройки
Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
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Вилла Villa Romance
Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 424,483
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Сдача в: 2023

Новый жилой комплекс премиум-класса в Татлису

Новый проект «Ambiance» сочетает урбанистический стиль и настоящую элегантность, домашний уют и современную обстановку. Комлекс расположится на огромной территории 21 190 м2 в 900 м от моря.

Преимуществом комплекса также является большое количество ландшафтных насаждений и зон отдыха.

Ифраструктура комплекса: 

Современный тренажёрный зал 

Бассейн-инфинити с видом на море 

Игровая комната 

Площадка для йоги 

Сауна 

Закрытый бассейн 

Кафе-бар у бассейна 

Ресторан 

Мини-супермаркет 

Детская площадка 

Зоны отдыха 

Парковка 

Технические характеристики:

Автоматическая центральная генераторная система 

Камеры видеонаблюдения 

 Железобетонные подземные центральные резервуары для воды 

Пандус для инвалидных колясок 

Встроенные шкафы во всех спальнях 

Итальянская каменная кухонная столешница 

Зона барбекю в бунгало и лофт-апартаментах (на террасах на крыше) 

Мультиинверторная система кондиционирования воздуха в апартаментах 

Система кондиционирования воздуха VRF в виллах 

Джакузи на виллах 

Пейзажный бассейн на виллах 

Камин в виллах 

IP домофон в виллах 

Итальянские каменные столешницы в ванных комнатах в виллах 

2 парковочных места на виллах 

Автоматические садовые ворота с дистанционным управлением на виллах 

Стоимость объектов:

Апартаменты 2+1 (118 м2) – 184 500£ 

Апартаменты Лофт 2+1 (120 м2) - 199 500£ 

Апартаменты Угловой лофт 2+1 (120 м2) – 209 500£ 

Апартаменты 3+1 (147 м2) – 219 500£ 

Бунгало (170 м2) - 375 000£ 

 

План оплаты:

2000£ - резервационный депозит для апартаментов 

4000£ - резервационный депозит для вилл 

35% - при подписании договора 

30% - до получения ключей (май 2026 г.) 

35% - беспроцентная рассрочка на 36 месяцев 

 

При оплате  100% до получения ключей скидки:

Апартаменты 2+1 -11 000£ 

Апартаменты Лофт 2+1 -12 000£ 

Апартаменты Угловой лофт 2+1 -12 000£ 

Апартаменты 3+1 -14 500£ 

Бунгало -25 000£ 

 

Сроки строительства:

Начало – март 2023 г. 

Окончание – май 2026 г.
Коттеджный поселок Виллы 3+1 и 4+1
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2024
Застройщик: Letto İnvestment
Вилла СКАЗОЧНЫЕ ВИЛЛЫ В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра

СКАЗОЧНЫЕ ВИЛЛЫ В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ

Новый необычный комплекс вилл строится в районе Алсанжака. Проект располагается в 1 км на юг от центра Алсанжака в окружении леса. Т.е. вблизи всей необходимой инфраструктуры, и в то же время в окружении природы. До Кирении всего 5 км, куда можно быстро добраться с помощью широкой автомагистрали.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: 
📍 Песчаный пляж – 1 км 
📍 Частная школа – 300 м 
📍 5-звёздочный отель с казино – 700 м 
📍 Рестораны и кафе – 500 м

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: 
🔆 Бассейн 250 м2 
🔆 Кафе 
🔆 Бар 
🔆 Ландшафтный дизайн 

В комплексе 12 таунхаусов с 2 спальнями и 20 вилл с 3 спальнями. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
✅ Экологичные материалы от кирпичей до красок 
✅ Окна с двойным остеклением и алюминиевой рамой 
✅ Вымощенные камнем фасады 
✅ Подвесные потолки и встроенные светильники 
✅ Ламинатные, мраморные или керамические полы 
✅ Кухонные шкафы Akrilux 
✅ Встроенные шкафы в спальнях 
✅ Нагрев воды на солнечных панелях 
✅ Центральная отопительная система 
✅ Закрытый гараж 
✅ Инфраструктура под телевидение, интернет, телефон

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:

ТИП А
Вилла 3+1 (175 м2) - от 285 000£

ТИП В
Вилла 3+1 (175 м2) - от 275 000£

ТИП С
Таунхаус 2+1 (115 м2) - от 175 000£

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Август 2022 г. – июль 2024 г.

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