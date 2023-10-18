Часто задаваемые вопросы по новостройкам Литвы
Какая средняя цена кв. метра у новой недвижимости в Литве?
Средняя стоимость квадрата в столичных новостройках Вильнюса - 2000-2500 евро. В элитных жилых комплексах цена может достигать 3100 евро. В двух других популярных городах страны - Каунасе и Клайпеде кв. метр оценивается в 1200-1500 евро. В небольших населенных пунктах, таких как Таураге и Зарасай, расценки за квадрат варьируются от 500 до 800 евро.
В каких литовских городах наблюдается наибольший спрос на новое жилье?
Лидер по продажам - столица Вильнюс. Здесь активно распродаются квартиры в новостройках в Литве для личного пользования и сдачи в аренду. Большой спрос также наблюдается на новую недвижимость в живописных городах - Каунасе, Клайпеде и Друскининкае.
Доступны ли квартиры от застройщика в Литве для покупки иностранцам?
Да, все иностранные граждане могут свободно приобретать новую недвижимость в стране, а также сдавать ее в аренду и перепродавать. Количество кв. метров не ограничено. Получать разрешение местных властей на покупку квартиры в жилых комплексах в Литве не требуется.