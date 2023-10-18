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Продажа новостроек в Литве

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Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Вильнюс, Литва
от
€122,000
Сдача в: 2022
Застройщик: PRUSU NAMAI
Дома в Вильнюсе от 67 до 200 кв.м с земельными участками до 22 акров "«Прусу Намай» - это поселение в городе Вильнюсе, которое включает в себя более 300 жилых и коммерческих единиц. Дома и инфраструктура, расположенные между Тракай и Вильнюсом, позволяют посещать исторические места и озера, а также получить доступ к современной жизни в городе Вильнюс менее чем за 30 минут. Эффективные и находящиеся в местном владении энергетические решения позволят эффективно развивать общественные теплицы и пропагандировать здоровый образ жизни.
Коттеджный поселок Prusu Namai
Коттеджный поселок Prusu Namai
Вильнюс, Литва
от
€142,000
Сдача в: 2022
Застройщик: PRUSU NAMAI
"«Prūsų namai - это жилищный проект в Вильнюсе с более чем 300 жилыми и коммерческими зданиями. Расположенные между Тракай и Вильнюсом, со всей необходимой инфраструктурой, дома позволяют вам посетить исторические места и озера и добраться до современной жизни центра Вильнюса менее чем за 30 минут. Эффективные местные энергетические решения позволят эффективно развивать более устойчивое сообщество и пропагандировать здоровый образ жизни. Живописное развитие новых домов в Вильнюсе, всего в 18 км от центра города. Развитие Prūsų Namai площадью 54 га будет включать более 300 домов различных типов и планировок. "«Prūsų Namai предложит дома на любой вкус и бюджет. В застройке будет детский сад, магазин и парковая зона »."  
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Часто задаваемые вопросы по новостройкам Литвы

Какая средняя цена кв. метра у новой недвижимости в Литве?

Средняя стоимость квадрата в столичных новостройках Вильнюса - 2000-2500 евро. В элитных жилых комплексах цена может достигать 3100 евро. В двух других популярных городах страны - Каунасе и Клайпеде кв. метр оценивается в 1200-1500 евро. В небольших населенных пунктах, таких как Таураге и Зарасай, расценки за квадрат варьируются от 500 до 800 евро.

В каких литовских городах наблюдается наибольший спрос на новое жилье?

Лидер по продажам - столица Вильнюс. Здесь активно распродаются квартиры в новостройках в Литве для личного пользования и сдачи в аренду. Большой спрос также наблюдается на новую недвижимость в живописных городах - Каунасе, Клайпеде и Друскининкае.

Доступны ли квартиры от застройщика в Литве для покупки иностранцам?

Да, все иностранные граждане могут свободно приобретать новую недвижимость в стране, а также сдавать ее в аренду и перепродавать. Количество кв. метров не ограничено. Получать разрешение местных властей на покупку квартиры в жилых комплексах в Литве не требуется.
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