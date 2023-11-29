Жилые апартаменты в бизнес-центре Премьер — это современные квартиры в здании класса А, расположенном в Уручье - динамично развивающимся районе Минска. Это уже построенный объект, в котором есть кафе, автомойка, магазины, фитнес центр, мед центр, шиномонтаж и паркинг.

От обычного жилья апартаменты в бизнес-центре отличаются панорамным остеклением, трехметровыми потолками, центральным кондиционированием, приточно-вытяжной вентиляцией с рядом улучшений и стеновым отоплением, аналогичным водяному половому.

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