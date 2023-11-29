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Премьер

Копище, Беларусь
от
€28,272
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8 1
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О комплексе

Жилые апартаменты в бизнес-центре Премьер — это современные квартиры в здании класса А, расположенном в Уручье - динамично развивающимся районе Минска. Это уже построенный объект, в котором есть кафе, автомойка, магазины, фитнес центр, мед центр, шиномонтаж и паркинг.

От обычного жилья апартаменты в бизнес-центре отличаются панорамным остеклением, трехметровыми потолками, центральным кондиционированием, приточно-вытяжной вентиляцией с рядом улучшений и стеновым отоплением, аналогичным водяному половому.

Подробнее на сайте: www.sit.by/bcpremierapartaments

Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
16
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 23.0 – 147.5
Цена за м², EUR 911 – 1,229
Цена квартиры, EUR 28,272 – 134,304
Местонахождение новостройки
Копище, Беларусь

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Премьер
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