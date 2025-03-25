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Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи

Бечичи, Черногория
от
$193,226
;
9
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26448
ID новостройки на Realting
In CRM: 22909
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

Новый жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи, в 400 м от моря. В доме 7 этажей и 24 квартиры с видом на море, панорамный лифт, бассейн, зона для отдыха и сауны, подземный гараж.

Этот уникальный жилой комплекс отличается потрясающими видами на море, Святой Стефан и Будванскую Ривьеру. Все квартиры в комплексе видовые, развернуты к морю и необыкновенно светлые, за счет панорамных окон во всех комнатах. На продажу представлены квартиры от 41 м2 до 114 м2.

В квартирах установлены мультисплит- система LG в каждой комнате, в ванных комнатах установлены теплые полы. Использованы премиальные отделочные материалы европейского производства. К дому проведено оптоволокно, что обеспечивает максимальную скорость и бесперебойность интернета.

 

В непосредственной близости расположен великолепный песчаный пляж, протянувшийся широкой полосой вдоль побережья, на набережной открыты разнообразные магазины, рестораны.

Курорт Бечичи находится в комфортной близости к туристическому центру Черногории городу Будва с его многочисленными развлечениями, магазинами, ресторанами и старым городом.
 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.0
Цена за м², USD 5,166
Цена квартиры, USD 211,825
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 75.0
Цена за м², USD 4,133
Цена квартиры, USD 309,989

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория

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Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$193,226
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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