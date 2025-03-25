Новый жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи, в 400 м от моря. В доме 7 этажей и 24 квартиры с видом на море, панорамный лифт, бассейн, зона для отдыха и сауны, подземный гараж.

Этот уникальный жилой комплекс отличается потрясающими видами на море, Святой Стефан и Будванскую Ривьеру. Все квартиры в комплексе видовые, развернуты к морю и необыкновенно светлые, за счет панорамных окон во всех комнатах. На продажу представлены квартиры от 41 м2 до 114 м2.

В квартирах установлены мультисплит- система LG в каждой комнате, в ванных комнатах установлены теплые полы. Использованы премиальные отделочные материалы европейского производства. К дому проведено оптоволокно, что обеспечивает максимальную скорость и бесперебойность интернета.

В непосредственной близости расположен великолепный песчаный пляж, протянувшийся широкой полосой вдоль побережья, на набережной открыты разнообразные магазины, рестораны.

Курорт Бечичи находится в комфортной близости к туристическому центру Черногории городу Будва с его многочисленными развлечениями, магазинами, ресторанами и старым городом.

