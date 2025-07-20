Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Маврикий
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Поле для гольфа

Дома около гольф-клуба на Маврикии

Grand Baie
10
Ривьер-дю-Рампар
14
Grand Baie VCA East
10
Флак
8
Показать больше
8 объектов найдено
Дом 11 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 11 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 11
$4,06 млн
Оставить заявку
Дом в Grand River South East, Маврикий
Дом
Grand River South East, Маврикий
Количество этажей 1
$3,37 млн
Оставить заявку
Дом 12 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 12 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 12
Количество этажей 2
$6,86 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Дом в Grand River South East, Маврикий
Дом
Grand River South East, Маврикий
$5,76 млн
Оставить заявку
Дом 12 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 12 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 12
$11,05 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 6 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 6
Количество спален 3
$2,67 млн
Оставить заявку
Дом 17 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 17 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 17
Количество этажей 3
$13,72 млн
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 8 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 8
Количество этажей 1
$3,60 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости на Маврикии

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти