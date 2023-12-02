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Дома в Grand Baie, Маврикий

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Pereybere, Маврикий
Дом 4 спальни
Pereybere, Маврикий
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Перейб и Эгрейв; Re Пейзаж: эта строящаяся вилла с панорамным видом предлагает вам комфорт и…
€1,82 млн
в месяц
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Дом 5 спален с High standing Villa в Cap Malheureux, Маврикий
Дом 5 спален с High standing Villa
Cap Malheureux, Маврикий
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
В естественной и инновационной среде просто камень и № 39;выбросить с моря, предлагает все с…
€4,90 млн
в месяц
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