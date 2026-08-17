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Дома в Grand Baie, Маврикий

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10 объектов найдено
Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 162 м²
$903,434
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
$990,863
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Дом 7 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 7 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 7
$1,40 млн
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DD CO DEDD CO DE
Дом в Grand Baie, Маврикий
Дом
Grand Baie, Маврикий
$1,00 млн
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Дом 2 комнаты в Grand Baie, Маврикий
Дом 2 комнаты
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Эвако, один из лидеров в сфере роскошной недвижимости на Маврикии, предлагает одну из своих …
$469,444
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Дом 4 комнаты в Grand Baie, Маврикий
Дом 4 комнаты
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
НОВЫЙ ПРОЕКТ в Гранд Бэй: Эта одноэтажная вилла предлагает вам гостиную, гостиную с кухней, …
$450,327
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TekceTekce
Дом 6 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 6 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Перейб и Эгрейв; Re Пейзаж: эта строящаяся вилла с панорамным видом предлагает вам комфорт и…
$1,80 млн
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Вилла 10 комнат в Grand Baie, Маврикий
Вилла 10 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
$1,65 млн
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Квартира G + 2 для продажи в Гранд Бэй, в непосредственной близости от пляжа, доступного для…
$293,951
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
PENTHOUSE R + 2 - GRAND BAIEПентхаус G + 2 на продажу в Перейбере в непосредственной близост…
$501,917
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