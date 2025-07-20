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Дома с бассейном на Маврикии

Grand Baie
10
Ривьер-дю-Рампар
14
Grand Baie VCA East
10
Флак
8
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15 объектов найдено
Дом 11 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 11 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 11
$4,06 млн
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Дом 7 комнат в The Vale, Маврикий
Дом 7 комнат
The Vale, Маврикий
Число комнат 7
Количество этажей 1
$953,544
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Дом в The Vale, Маврикий
Дом
The Vale, Маврикий
Площадь 307 м²
Количество этажей 1
$998,895
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TekceTekce
Дом в Grand River South East, Маврикий
Дом
Grand River South East, Маврикий
Количество этажей 1
$3,37 млн
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
$988,430
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Дом 7 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 7 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 7
$1,39 млн
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Дом 6 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 6 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 6
$779,115
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Дом 12 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 12 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 12
Количество этажей 2
$6,86 млн
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Дом в Grand River South East, Маврикий
Дом
Grand River South East, Маврикий
$5,76 млн
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Дом 12 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 12 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 12
$11,05 млн
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Дом 6 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 6 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 6
Количество спален 3
$2,67 млн
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Дом 17 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 17 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 17
Количество этажей 3
$13,72 млн
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 162 м²
$901,215
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Дом 8 комнат в Grand River South East, Маврикий
Дом 8 комнат
Grand River South East, Маврикий
Число комнат 8
Количество этажей 1
$3,60 млн
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Вилла 10 комнат в Grand Baie, Маврикий
Вилла 10 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
$1,65 млн
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Параметры недвижимости на Маврикии

с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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