  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Northern Region
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Гараж

Бунгало с гаражом в Northern Region, Мальта

Naxxar
4
Сент-Полс-Бэй
4
3 объекта найдено
Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Расположенный в непосредственной близости от потрясающей набережной Кавра, этот изысканный о…
$1,94 млн
Бунгало 7 комнат в Naxxar, Мальта
Бунгало 7 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19 млн
Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70 млн
