Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Mosta
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Mosta, Мальта

коммерческая недвижимость
19
1 объект найдено
Офис в Mosta, Мальта
Офис
Mosta, Мальта
Situated in a central and convenient area of Mosta, this 74sqm office space offers an excell…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти