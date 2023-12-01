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Жильё в Zemieji Rusokai, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Bendoriai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Bendoriai, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
В новом формирующемся жилом квартале продается качественно оборудованный и рационально вымыт…
€279,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Bendoriai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Bendoriai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
МОДЕРНАУС И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ В СЧАСТЬЕ ВИЧЕРОВ ПРАЗДНИКА И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 5 НОМЕ…
€600,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Zemieji Rusokai, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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