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Жильё в Вянта, Литва

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Вянта, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Вянта, Литва
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 3/4
€20,000
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Capital
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