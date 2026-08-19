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Дома в Варенском районе, Литва

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12 объектов найдено
Дом в Варена, Литва
Дом
Варена, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу Birutės g. 16, Varėna Намопринципы - Общая площадь - 124,93 кв. м. - Дом 5 к…
$85,252
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Дом в Senoji Varena, Литва
Дом
Senoji Varena, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
День открытых дверей - 15 апреля, с 14:00 до 15:00. Требуется предварительная регистрация (В…
$57,271
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Дом в Варена, Литва
Дом
Варена, Литва
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Продажа ВАШИХ И РЭРДВИЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ С ЮГОМ, ПЕРВЫМ И ПРИМЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ - МЕХИКАН К., ВЕ…
$175,339
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Дом в Nedzinge, Литва
Дом
Nedzinge, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Уютная усадьба на продажу в селе Недзиге, Варенский район В поисках мира, природы и настоящ…
$43,086
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Дом в Samuniskes, Литва
Дом
Samuniskes, Литва
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Усадьба, окруженная природой, Gervėnai, Pivašiūnų sen., Alytaus r. Ищете место, где можно у…
$16,578
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Дом в Uzuperkasis, Литва
Дом
Uzuperkasis, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продажа Омбудсмана в Зарубежной Азии Усадьба продается с участком 24 арес, в красивом месте…
$31,301
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TekceTekce
Дом в Asasninkai, Литва
Дом
Asasninkai, Литва
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Усадьба / дом продается в Варенском районе, на ашашникском языке, в Marcinkonių seniūnija. …
$44,997
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Дом в Pagires, Литва
Дом
Pagires, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Varėnos r. sav., дом Pagirių kalba с фермерским зданием и просторным участком 54,20. Сельско…
$60,168
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Дом в Perloja, Литва
Дом
Perloja, Литва
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
В Варенском районе, в деревне Перлоха, рядом с красиво устроенными усадьбами, продается брев…
$25,227
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Дом в Меркине, Литва
Дом
Меркине, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Исторический парк национального парка Дзукия Город Меркине, в настоящее время известный как …
$51,633
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Дом в Salovarte, Литва
Дом
Salovarte, Литва
Площадь 38 м²
Количество этажей 1
В тихом лесистом месте, Салованте, недалеко от Старой Варены, продается деревянный садовый д…
$29,066
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Дом в Nedzinge, Литва
Дом
Nedzinge, Литва
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
Продажа в недистинкции проданный Участок дома с усадьбой в красивом городе Недзинге Варенск…
$13,676
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Параметры недвижимости в Варенском районе, Литва

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