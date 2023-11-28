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Дома в Варенский район, Литва

9 объектов найдено
Дом с Furnace heating в Варена, Литва
Дом с Furnace heating
Варена, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
€20,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture в Senoji Varena, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture
Senoji Varena, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ 1/2 ЦЕНТРА ГОРОДА МЕРКАЛ ТИЛТО ПРОДАЕТСЯ В ДОМЕ, С ДАРТОН 1/2 ЗЕМЛИ, Т.Ю. 7.54 РАЗДЕЛ …
€42,999
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37065770076 ruslanas.fiodorovas@capital.lt
Дом с гаражом в Vilguciai, Литва
Дом с гаражом
Vilguciai, Литва
Площадь 382 м²
Количество этажей 2
€500,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37067040429 dovydas.rocius@capital.lt
Дом с гаражом, с Furnace heating в Tolkunai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Tolkunai, Литва
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Продается дом с 25.65 а. участок в районе Варена. = = = = = = = = = = = > TAG1>>>>>>> >>>…
€150,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37069998676 ieva.kastaunaite@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Ilgai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Ilgai, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
СОД С МНОГО ВОДЫ ДЛЯ ВЫБОРОВ ВЫБОРОВ СКАЗЧЕВ, ДЛИННЫХ РЫНКОВ. АЛИТАУС РАЙ. ----------------…
€64,900
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37060413505 aurimas.girdvila@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Варена, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Варена, Литва
Площадь 374 м²
Количество этажей 2
ГАРАНТИЯ Р. В CSPECTION, SODY ДЛЯ ТУРСА ДЛЯ ВЕСНЫ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ С УБЫЧНОЙ КОНФИДЕНЦИЕЙ…
€380,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37060413505 aurimas.girdvila@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Uzuperkasis, Литва
Дом с Furnace heating
Uzuperkasis, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
SODY ДЛЯ КУПЕРА СТОИМОСТИ, ГАРАТИВ Усадьба с 24-акровым участком для продажи, в красивом ме…
€38,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37064877728 ugne.butrime@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Nedzinge, Литва
Дом с Furnace heating
Nedzinge, Литва
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
SODY SODY В НЕДЗИНГОМ Продается участок жилой недвижимости с усадьбой 38.11 в красивом горо…
€12,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37069824231 nerijus.caplikas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Margionys, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Margionys, Литва
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
РЕТА ПРОГА купит эксклюзивный КОДИБЛЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ДАЛУАЦИИ, рядом с марцинконианцам…
€350,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37067080603 justina.zabarauskiene@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Варенский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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